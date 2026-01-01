Storie ispiratrici, elevata produttività
L’efficienza è il filo conduttore di queste storie di successo di team, aziende e settori che plasmano il futuro del lavoro. E lo fanno con l’aiuto di Slack.
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Investire nel lavoro in team dà i suoi frutti
338%
di ritorno sugli investimenti1
$ 2,1
milioni di risparmi in termini di produttività1
85%
afferma che Slack ha migliorato la comunicazione2
47%
si sente più produttivo2
2 I valori riportati sono stimati in base al rischio e al valore attuale riferito a tre anni. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.