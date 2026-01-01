Vodafone potenzia l’innovazione degli sviluppatori e le funzionalità per i clienti con SlackLeggi la storia

Storie ispiratrici, elevata produttività

L’efficienza è il filo conduttore di queste storie di successo di team, aziende e settori che plasmano il futuro del lavoro. E lo fanno con l’aiuto di Slack.

Grazie alla piattaforma di produttività, i team di trivago rimangono agili e innovativi
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Come Up ha usato Slack per creare la prima banca digitale dell’Australia e guadagnarsi la fiducia di oltre 340.000 clienti.
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Deliveroo trasforma il food delivery in un’impresa basata sui dati con Slack
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Investire nel lavoro in team dà i suoi frutti

  • 338%

    di ritorno sugli investimenti1

  • $ 2,1

    milioni di risparmi in termini di produttività1

  • 85%

    afferma che Slack ha migliorato la comunicazione2

  • 47%

    si sente più produttivo2

1 Media ponderata. Basata su 2.707 risposte fornite in un sondaggio a cui hanno partecipato utenti Slack settimanali di Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada con un margine di errore di circa il 2% con intervallo di confidenza al 95% (dicembre 2021).
2 I valori riportati sono stimati in base al rischio e al valore attuale riferito a tre anni. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.

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