Grazie alla piattaforma di produttività, i team di trivago rimangono agili e innovativi

Trivago, il principale sito web di ricerca hotel globale, riceve il Premio Eccellenza - Germania di Slack per aver utilizzato Slack per oltre sette anni per supportare il modello di lavoro ibrido, offrendo ai dipendenti integrazioni ottimali e comunicazioni agili, accessibili e dinamiche.

Fondata nel 2005 e con sede a Düsseldorf, la forza lavoro di trivago rappresenta più di 80 nazioni, unita dall’obiettivo comune di ridefinire il modo in cui milioni di viaggiatori cercano e confrontano hotel e altre sistemazioni.

L’aspetto fondamentale della cultura del lavoro di trivago è la flessibilità, incoraggiata dall’uso della sicura piattaforma di messaggistica basata su canali di Slack. I canali di Slack e gli emoji personalizzati allineano i team sulle aspettative relative alla disponibilità, definendo dei limiti che invitano i dipendenti ad adottare un sano equilibrio tra vita personale e lavoro. Sono disponibili procedure consigliate per quando e come usare Slack Incontri per scambi rapidi di informazioni.

I canali dedicati di Slack sono concentrati sugli aggiornamenti più importanti relativi all’azienda, ai prodotti e al settore e i canali di unità favoriscono il coinvolgimento della forza lavoro. L’azienda ha recentemente lanciato dei gruppi di community di zona con ambasciatori dedicati per promuovere la connessione e creare un ambiente accogliente in un periodo in cui molti neoassunti devono eseguire l’onboarding da remoto.

I team tecnici di trivago sfruttano l’automazione, i workflow e i modelli personalizzati per retrospettive e brevi meeting quotidiani asincroni, impostando dei promemoria di Slack per i processi di routine. Tra i workflow più avanzati è incluso un bot personalizzato creato per il team legale per automatizzare la raccolta dei contratti trimestrali. L’azienda inoltre ha recentemente ospitato un training su Workflow Builder per consentire a tutti i dipendenti interessati di creare i propri workflow riutilizzabili senza codice, proprio dove già lavorano nei canali.

Per semplificare le comunicazioni con oltre 110 organizzazioni esterne, compresi inserzionisti e partner, trivago usa Slack Connect. Inoltre, sta testando l’uso della piattaforma per le connessioni di pre-onboarding con i nuovi dipendenti.

L’azienda ha anche implementato gli strumenti interni esistenti nei workflow di Slack, incluso uno strumento di feedback che consente a chiunque di condividere commenti, riflessioni e idee in modo anonimo, rimuovendo i silos tra tutti i livelli.

Eliminando le gerarchie, incoraggiando la flessibilità e sfruttando l’automazione per semplificare il lavoro in Slack, trivago continuerà a promuovere una cultura innovativa e orientata al futuro per servire milioni di fortunati viaggiatori.