생산성 플랫폼을 통해 민첩하고 혁신적인 업무 방식을 유지하는 트리바고(Trivago)

“트리바고의 생산성 플랫폼인 Slack은 트리바고가 단일 허브에서 협업하고 유연성을 강화할 수 있게 도와줍니다. Slack은 정보를 중앙 집중화하여 의사결정을 도와주고 트리바고 문화의 핵심이라고도 할 수 있는 연결을 주도합니다.”

trivago내부 커뮤니케이션 Laura Versiani

세계적으로 앞선 숙박시설 검색 웹사이트인 트리바고는 7년 넘게 Slack을 사용하며 하이브리드 업무 모델을 지원하고 직원에게 원활한 통합과 민첩하고 접근성이 높으면서도 역동적인 커뮤니케이션 시스템을 제공하여 Slack의 글로벌 엑설런스 어워드(독일)를 받게 되었습니다.

2005년에 설립되어 뒤셀도르프에 본사를 둔 트리바고 직원들은 80여 개국을 대표하며 수백만 명의 여행객을 위해 호텔과 기타 숙박시설 검색 및 비교 방식을 재편하겠다는 공동 목표를 통해 결집되어 있습니다.

트리바고 업무 문화의 핵심은 유연성이며, 이는 Slack의 안전한 채널 기반 메시징 플랫폼을 통해 강화됩니다. Slack 채널사용자 지정 이모티콘을 통해, 직원이 일과 삶의 균형을 건강하게 유지하도록 독려하는 경계를 설정하고 업무가 가능한 상태인지 팀이 서로 확인할 수 있도록 해 줍니다. 빠른 업무 확인을 위해 언제 Slack 허들을 사용하면 좋은지, 그리고 그 방법은 무엇인지에 대한 모범 사례 또한 갖추고 있습니다.

전용 Slack 채널은 트리바고에 가장 중요한 비즈니스, 제품, 업계 업데이트를 중점적으로 다루며 단위 채널을 통해 모든 직원에게 참여를 독려합니다. 최근 트리바고는 전담 홍보 대사를 갖춘 지역 커뮤니티 그룹을 만들었고, 많은 신규 사용자가 원격으로 온보딩할 때 연결을 활성화하고 환영하는 분위기를 조성했습니다.

트리바고의 기술 팀은 자동화, 사용자 맞춤형 템플릿, 비동기식 일일 스탠드업 회의 및 회고를 위한 워크플로를 활용하여 매일의 프로세스에 Slack 리마인더를 사용하고 있습니다. 최신 워크플로에는 법무 팀에서 분기별 계약 취합을 자동화할 수 있도록 맞춤형으로 구축된 봇이 포함됩니다. 또한 트리바고는 최근 워크플로 빌더 교육을 주최해 관심 있는 모든 직원이 이미 작업 중인 채널에 재사용 가능한 노코드 워크플로를 바로 작성할 수 있도록 지원했습니다.

트리바고에서는 광고업체 및 파트너를 포함해 110개가 넘는 외부 조직과의 커뮤니케이션을 간소화하기 위해 Slack Connect를 사용합니다. 또한 신규 직원과의 사전 온보딩 연결을 위해 이 플랫폼을 사용하는 방안을 테스트하고 있습니다.

트리바고는 누구나 익명으로 코멘트, 업무 성찰, 아이디어를 공유할 수 있게 해주는 피드백 도구를 포함한 기존 사내 도구를 Slack 워크플로에 구현하기도 하였으며, 이로써 모든 수준의 정보 고립을 없애고 있습니다.

트리바고는 위계질서를 없애고, 유연성을 독려하며 자동화를 통해 Slack에서 업무를 간소화함으로써 혁신적이고 미래 지향적인 문화를 계속 개척하여 수백만 명의 운 좋은 여행객에게 서비스를 제공할 것입니다.

