trivago 团队在工作效率管理平台的支持下保持敏捷和创新

trivago 作为一家领先的全球住宿搜索网站，荣获本届 Slack 卓越奖（德国），这一奖项旨在表彰该公司在七年多的时间里使用 Slack 支持混合办公模式，为员工提供无缝集成和敏捷、便利且动态的沟通方式。

trivago 创立于 2005 年，总部位于杜塞尔多夫，员工来自 80 多个国家/地区，他们的共同目标是重塑数百万旅客搜索并比较酒店和其他住宿的方式。

trivago 办公文化的关键是灵活，公司对安全、基于频道的消息传递平台 Slack 的使用就很好地体现了这一点。Slack 频道和自定义表情使团队对可用性的预期达到一致，还设定了界限，鼓励员工享有健康的工作生活平衡。这些员工掌握了最佳做法，知道何时以及如何使用 Slack 抱团实现快速沟通。

指定的 Slack 频道专注于 trivago 最重要的业务、产品和行业更新，而部门频道则用于衔接员工的工作。公司最近成立了社区群组，派出了专门的大使来促进沟通，并在新员工远程入职的高峰期创造了友好的欢迎氛围。

针对不同步的每日快速会议和回顾，trivago 技术团队使用自动化、自定义模板和工作流，并为日常流程设置 Slack 提醒。更高级的工作流包括为法务团队构建的自定义机器人，用于自动收集季度合同。公司最近还举办了工作流程构建器培训，使感兴趣的员工能够在工作的频道里自己编写可重复使用、无代码工作流。

trivago 使用 Slack Connect 来简化与 110 多个外部组织（包括广告商和合作伙伴）的沟通。它还在试着用 Slack 平台在新员工入职前开展联系工作。

该公司还将现有的内部工具应用在 Slack 工作流程中，包括让所有人匿名分享评论、反思和想法的反馈工具，打破了各层级之间的障碍。

通过消除职位层级、促进灵活并利用自动化在 Slack 中简化工作，trivago 将继续开拓创新、前瞻的文化，为数百万幸运旅客提供服务。