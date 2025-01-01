Slack 受开发人员青睐的原因：Slack 使他们的工作更加简单高效。他们可选择任何部署及测试工具等，然后将它们集成至 Slack 中。这可增加他们现有技术堆栈的价值，还能集中化团队讨论。

Slack 有无限自定义的可能：每个团队都可依据自身的开发周期，对 Slack 机器人、工作流程和应用进行配置。了解有关为何工程团队钟爱 Slack 的更多原因。