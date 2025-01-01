Slack 应用插图
工程

在 Slack，工程的推进速度更快

通过将你的工具、团队成员和代码更改集中到 Slack，在更短时间内交付更好的代码。

更快解决问题

以快速响应来最大化正常运行时间

  • 将实时提醒自动传送至频道

  • 运行并行调查以更快找到答案

  • 建立单一来源以更快且更简单地进行分析

“我们已将解决问题的平均时间降至五分钟以内。在短时间达到如此速度是巨大的成功。”

前系统工程负责人 Paul Whyte
高效部署

匹配你的团队和进程

  • 将文档带入频道，更明智地决定预编码

  • 为编码的查看和测试建立单一地点

  • 能提升部署可见度和自动化的集成工具

“当今开发人员基本上是水平式工作多于垂直式工作，Slack 可以帮助实现这种工作方式。”

创新和技术执行副总裁 Martin Wildberger
工作更有乐趣

保持高效和参与

  • 易于参考的工作记录能够让新开发人员更快上手

  • 自动化处理低价值的日常任务

  • 通过工作流程、应用和机器人来自定义 Slack

53%

的开发人员使用 Slack 1

70 多万个

每日在线的注册开发人员 2

1来源：2020 年 StackOverflow 开发人员调查
2Slack 2019

2,600 多个集成并且数量还在不断增加

Slack 连接所有你最喜欢的工具，包括 GitHub、Jenkins、Jira 和 PagerDuty 等。

常见问题

Slack 受开发人员青睐的原因：Slack 使他们的工作更加简单高效。他们可选择任何部署及测试工具等，然后将它们集成至 Slack 中。这可增加他们现有技术堆栈的价值，还能集中化团队讨论。

Slack 有无限自定义的可能：每个团队都可依据自身的开发周期，对 Slack 机器人、工作流程和应用进行配置。了解有关为何工程团队钟爱 Slack 的更多原因。

将机器人添加至 Slack 是提升团队生产力的明智方式。要添加机器人，可前往 Slack Marketplace 并将其安装至你的工作区（可能需要管理员权限才能执行此项操作）。你也可以建立自己的自定义机器人。你可在此深入了解机器人的功能及其使用方式

Slack 允许全球团队选择特定静态类型数据的存储区域。目前，Slack 在六个区域提供数据驻留服务：澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本以及英国。了解有关 Slack 如何进行数据驻留的更多信息。

Slack 工作区是由共享中心的多个频道组成，团队成员可在当中进行对话和协作。你可以随意加入任意数量的工作区。

Slack 管理员可就加入工作区的人员及他们可访问的文件和消息设置权限。他们可以选择安装哪些机器人或应用。 了解有关 Slack 工作区入门的更多信息

安全你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供多种确保信息、对话和文件安全的方式。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置成遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 也获得 FedRAMP 的中级授权。

此外，Slack 提供各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行细粒度控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，以在检测到威胁时立即获得通知。在此处进一步了解 Slack 的全面安全计划。