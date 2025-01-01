跳转到主要内容
功能
协作
频道
组织团队和工作
Slack Connect
与外部合作伙伴协作
消息传递
与团队聊天
抱团
举行音频和视频会议
剪辑
记录和共享更新内容
CRM
Slack 中的 Salesforce
将 Salesforce 集成到工作流程中
项目管理
模板
快速开始任何任务
画板
创建丰富、灵活的文档
列表
整理、跟踪和管理项目
文件共享
将文件纳入工作流程
平台
Agentic 平台
在 Slack 中定制、扩展并统一你的技术栈
应用和集成
将你的工具关联至 Slack
工作流程构建器
对日常任务进行自动化处理
智能
Slack 中的 AI
借助功能强大且简便的 AI 节省时间并提高工作效率
Agentforce
在 Slack 中使用基于 AI 的代理，为整个团队提供支持
企业搜索
经由一个搜索栏，所有内容尽在掌握
管理员与安全
安全
保护数据，确保合规
企业密钥管理
监控和撤销访问权限
Slack Atlas
探索丰富的个人档案和组织结构图
观看演示
下载 Slack
Slack 市场
寻找符合你团队需求的新代理和应用。
浏览 Marketplace
Slack 是什么？
Slack 与电子邮件
辅助功能
解决方案
按部门
工程
IT
客户服务
销售
项目管理
营销
人力资源
安全
按行业
制造业、汽车和能源
科技
媒体
小型企业
金融服务
零售
教育
健康和生命科学
观看演示
下载 Slack
查看所有解决方案
模板库
对于每项任务，你都可以利用现成的模板更快地开始工作。
查看所有模板
任务管理
规模
参与度
信任
企业
资源
资源库
新功能
观看演示
活动
开发者
合作伙伴
客户故事
社区
Slack 认证
博客
Slack 市场
观看演示
下载 Slack
精选
在工作状态报告中及时了解工作效率
立即阅读
帮助中心
客户支持
定价
登录
申请演示
开始使用
开始使用
返回
功能
协作
频道
组织团队和工作
Slack Connect
与外部合作伙伴协作
消息传递
与团队聊天
抱团
举行音频和视频会议
剪辑
记录和共享更新内容
CRM
Slack 中的 Salesforce
将 Salesforce 集成到工作流程中
项目管理
模板
快速开始任何任务
画板
创建丰富、灵活的文档
列表
整理、跟踪和管理项目
文件共享
将文件纳入工作流程
平台
Agentic 平台
在 Slack 中定制、扩展并统一你的技术栈
应用和集成
将你的工具关联至 Slack
工作流程构建器
对日常任务进行自动化处理
智能
Slack 中的 AI
借助功能强大且简便的 AI 节省时间并提高工作效率
Agentforce
在 Slack 中使用基于 AI 的代理，为整个团队提供支持
企业搜索
经由一个搜索栏，所有内容尽在掌握
管理员与安全
安全
保护数据，确保合规
企业密钥管理
监控和撤销访问权限
Slack Atlas
探索丰富的个人档案和组织结构图
观看演示
下载 Slack
Slack 市场
寻找符合你团队需求的新代理和应用。
浏览 Marketplace
Slack 是什么？
Slack 与电子邮件
辅助功能
解决方案
按部门
工程
IT
客户服务
销售
项目管理
营销
人力资源
安全
按行业
制造业、汽车和能源
科技
媒体
小型企业
金融服务
零售
教育
健康和生命科学
观看演示
下载 Slack
查看所有解决方案
模板库
对于每项任务，你都可以利用现成的模板更快地开始工作。
查看所有模板
任务管理
规模
参与度
信任
企业
资源
资源库
新功能
观看演示
活动
开发者
合作伙伴
客户故事
社区
Slack 认证
博客
Slack 市场
观看演示
下载 Slack
精选
在工作状态报告中及时了解工作效率
立即阅读
帮助中心
客户支持
定价
登录
申请演示
下载 Slack
信任中心
让 Slack 来守护你的安全与隐私。
Slack 提供企业级安全和合规性，同时让你可以控制数据。
Slack 致力于保障数据的安全和隐私。
我们的信任中心将你连接到我们的隐私、安全和合规计划，因此你拥有管理你的数据所需的所有信息。
AI 原则
Slack 想让用户知道，数据隐私和安全是我们使用 AI 与机器学习技术的根本原则。
隐私
我们的政策、工具和程序旨在保护你的数据并帮助你履行隐私义务。
安全
企业级安全性深入用户在 Slack 中协作和完成工作的各方各面。
合规性
我们强大的计划均符合法规（如 GDPR 和 CCPA）可以帮助你实现合规。
数据管理
我们致力于提供影响管理数据方式的政策和工具的透明度。
数据请求
我们的数据请求政策和透明度报告提供了对第三方和执法部门数据请求的洞察。
提交请求
在隐私和安全问题上寻求帮助。
其他资源
链接可能会在新选项卡中打开
博客
引入新层次的强大企业级安全
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
博客
给我们客户的关于国际数据传输的提示
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
博客
对于公众：了解 Slack 的 FedRAMP 授权
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
博客
引入新层次的强大企业级安全
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
博客
给我们客户的关于国际数据传输的提示
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
博客
对于公众：了解 Slack 的 FedRAMP 授权
了解更多
有关 Slack 隐私、合规性和法律的更多信息
链接可能会在新选项卡中打开
法律
条款和条件以及其他合同承诺和政策
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
帮助中心
隐私常见问题
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
Slack 状态
Slack 的可用性和状态
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
博客
常见问题：Slack 应用目录审核流程
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
法律
条款和条件以及其他合同承诺和政策
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
帮助中心
隐私常见问题
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
Slack 状态
Slack 的可用性和状态
了解更多
链接可能会在新选项卡中打开
博客
常见问题：Slack 应用目录审核流程
了解更多
退出
选择一种更好的工作方式。
开始使用
申请演示