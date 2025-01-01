信任中心

让 Slack 来守护你的安全与隐私。

Slack 提供企业级安全和合规性，同时让你可以控制数据。

Slack 致力于保障数据的安全和隐私。

我们的信任中心将你连接到我们的隐私、安全和合规计划，因此你拥有管理你的数据所需的所有信息。

AI 原则Slack 想让用户知道，数据隐私和安全是我们使用 AI 与机器学习技术的根本原则。隐私我们的政策、工具和程序旨在保护你的数据并帮助你履行隐私义务。安全企业级安全性深入用户在 Slack 中协作和完成工作的各方各面。合规性我们强大的计划均符合法规（如 GDPR 和 CCPA）可以帮助你实现合规。数据管理我们致力于提供影响管理数据方式的政策和工具的透明度。数据请求我们的数据请求政策和透明度报告提供了对第三方和执法部门数据请求的洞察。提交请求在隐私和安全问题上寻求帮助。

其他资源

博客

引入新层次的强大企业级安全

博客

给我们客户的关于国际数据传输的提示

博客

对于公众：了解 Slack 的 FedRAMP 授权

博客

有关 Slack 隐私、合规性和法律的更多信息

法律

条款和条件以及其他合同承诺和政策

帮助中心

隐私常见问题

Slack 状态

Slack 的可用性和状态

博客

常见问题：Slack 应用目录审核流程

