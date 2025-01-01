适用于零售领域的 Slack

超越顾客预期，在竞争中脱颖而出
将团队、技术和流程汇聚一处，加强人员协作，推动创新发展
借助 2,500 多款应用集成，从现有的技术投资中获得更大价值
通过构建简单的工作流程来自动执行繁重的工作，从而加快产品的面市速度
26%
决策速度加快*
8
获得投资回报的时间*
借助 Slack 节省时间，将更多时间投注在客户身上
告别孤岛式运营，让一线门店与总部联合起来
将占用宝贵时间的管理任务进行自动化
集中安全运营，加强防损能力
“有了 Slack，我们可以与 400 家门店中的合作伙伴快速沟通，并为合作伙伴提供一个平台，无论他们的实际位置在哪里，都可以在这个平台上进行有意义的联系。”
利用实时数据激发客户忠诚度
使用 Salesforce Customer 360 中的数据为你的方法增添个性化设计
随时掌握产品供应情况并对延迟做出快速反应
授权客服人员使用所需数据，以保持高水平的客户满意度
保留员工和求职者爱用的工具
通过专用频道中的自动化任务，快速轻松地完成入职流程
培养团结协作、互帮互助的团队文化，促进职业发展
在 Slack 社区的帮助下，在需要时找到合适的人
26%
员工敬业度的提升幅度1
5.9
招聘到合格人才的时间缩短数周2
在你开展工作的平台上通过各种应用完成更多工作
轻松关联 Salesforce、Workday、Microsoft Office 等所有常用工具
常见问题
可以。你可以使用 Slack Connect 来加快工作速度，并巩固整个零售生态系统中的关系。Slack Connect 能将你的团队与外部合作伙伴（包括供应商、厂商和第三方物流服务提供商）安全地关联在一起。所有付费订阅均提供 Slack Connect。
是的。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供了多重保障措施，确保你的信息、对话和文件安全无忧。Slack 符合 GDPR 和 CCPA 要求，能够在每一层级提供企业级安全保护，严格遵循包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 在内的多项合规认证。
此外，Slack 还提供了各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行精细控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，以便在检测到威胁时获得即时通知。了解更多有关 Slack 全面安全计划的信息。
可以。Slack 可以直接集成行业领先的软件和自定义应用，从而使你的所有工具都能更好地发挥作用。你可以从 2,500 多个预先构建的集成中进行选择，包括最常用的工作区和效率工具，可节省时间，避免上下文切换。