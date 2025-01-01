带有 Slack 图标装饰的店铺门面图片。
适用于零售领域的 Slack

一种更快速、更智能的运营方式

通过为新零售环境构建的平台，提高客户忠诚度和员工工作效率。

提升组织的敏捷性

超越顾客预期，在竞争中脱颖而出

  • 将团队、技术和流程汇聚一处，加强人员协作，推动创新发展

  • 借助 2,500 多款应用集成，从现有的技术投资中获得更大价值

  • 通过构建简单的工作流程来自动执行繁重的工作，从而加快产品的面市速度

了解 Shipt 如何借助 Slack 重构零售模式

26%

决策速度加快*

8

获得投资回报的时间*

*来源：2023 财年客户成功指标，Salesforce，对 137-150 名 Slack 零售用户的调查，2022 年 7 月
转变门店运营模式

借助 Slack 节省时间，将更多时间投注在客户身上

  • 告别孤岛式运营，让一线门店与总部联合起来

  • 将占用宝贵时间的管理任务进行自动化

  • 集中安全运营，加强防损能力

“有了 Slack，我们可以与 400 家门店中的合作伙伴快速沟通，并为合作伙伴提供一个平台，无论他们的实际位置在哪里，都可以在这个平台上进行有意义的联系。”

H-E-B Logo
H-E-B 首席信息官 Gavin Gallagher

利用实时数据激发客户忠诚度

  • 使用 Salesforce Customer 360 中的数据为你的方法增添个性化设计

  • 随时掌握产品供应情况并对延迟做出快速反应

  • 授权客服人员使用所需数据，以保持高水平的客户满意度

吸引并留住顶尖人才

保留员工和求职者爱用的工具

  • 通过专用频道中的自动化任务，快速轻松地完成入职流程

  • 培养团结协作、互帮互助的团队文化，促进职业发展

  • 在 Slack 社区的帮助下，在需要时找到合适的人

了解 H-E-B 如何使用 Slack 凝聚 10 万名员工的向心力

26%

员工敬业度的提升幅度1

5.9

招聘到合格人才的时间缩短数周2

1*来源：2023 财年客户成功指标，Salesforce，对 143-149 名 Slack 零售用户的调查，2022 年 7 月
2来源：Slack 对销售团队的总体经济影响™，2021 年 4 月

在你开展工作的平台上通过各种应用完成更多工作

轻松关联 Salesforce、Workday、Microsoft Office 等所有常用工具

查看所有集成

Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Tableau
Logo of Outlook Calendar
Logo of AWS Support
Logo of Zendesk
Logo of Box
Logo of Zoom
Logo of Webex Meetings
Logo of Workday
Logo of Jira Cloud
Logo of Docusign
Logo of Mailchimp
Logo of HubSpot
Logo of Stripe
常见问题

可以。你可以使用 Slack Connect 来加快工作速度，并巩固整个零售生态系统中的关系。Slack Connect 能将你的团队与外部合作伙伴（包括供应商、厂商和第三方物流服务提供商）安全地关联在一起。所有付费订阅均提供 Slack Connect。

是的。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供了多重保障措施，确保你的信息、对话和文件安全无忧。Slack 符合 GDPRCCPA 要求，能够在每一层级提供企业级安全保护，严格遵循包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 在内的多项合规认证。

此外，Slack 还提供了各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行精细控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，以便在检测到威胁时获得即时通知。了解更多有关 Slack 全面安全计划的信息。

可以。Slack 可以直接集成行业领先的软件和自定义应用，从而使你的所有工具都能更好地发挥作用。你可以从 2,500 多个预先构建的集成中进行选择，包括最常用的工作区和效率工具，可节省时间，避免上下文切换。