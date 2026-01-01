Imagem de uma vitrine cercada por ícones do Slack.
Slack para varejo

Um jeito mais rápido e inteligente de operar

Aumente a fidelidade dos clientes e a produtividade dos funcionários com uma plataforma desenvolvida para a nova realidade do varejo.

  • Logotipo da Vuori
  • Logotipo da Target
  • Logotipo da Eddie Bauer
  • Logotipo da Starbucks
  • Logotipo da Sainsbury
  • Logotipo da Sonos
  • Logotipo da Total Wine
Atinja a agilidade organizacional

Supere as expectativas dos compradores e ofusque a concorrência

  • Fortaleça a colaboração e impulsione inovações reunindo as equipes, os processos e a tecnologia

  • Maximize o valor dos seus investimentos em tecnologia atuais com mais de 2.500 integrações de app

  • Aumente a rapidez de lançamento no mercado criando fluxos de trabalho simples para automatizar o trabalho pesado

Saiba como a Shipt reinventou o setor de varejo com o Slack

26%

mais rapidez nas tomadas de decisões*

8

meses até o ROI*

*Fonte: Fonte: métricas de sucesso do cliente para o ano fiscal 2023, Salesforce, pesquisa com 137 a 150 clientes de varejo do Slack, julho de 2022
Transforme as operações de varejo

Economize tempo com o Slack e se dedique aos clientes

  • Diga adeus às barreiras e reúna a linha de frente com a sede

  • Automatize tarefas administrativas que consomem tempo precioso

  • Centralize operações de segurança para fortalecer a prevenção de danos

“Com o Slack, nós podemos nos comunicar rapidamente com parceiros nas nossas 400 lojas, além de oferecer um lugar onde eles podem se conectar uns com os outros onde quer que estejam.”

H-E-B Logo
Gavin Gallagher, CIOH-E-B

Incentive a fidelidade do cliente com a ajuda de dados em tempo real

  • Personalize sua abordagem com dados do Salesforce Customer 360

  • Acompanhe a disponibilidade de produtos e solucione problemas de atraso num piscar de olhos

  • Capacite agentes de atendimento com os dados necessários para a satisfação do cliente continuar alta

Atração e retenção dos melhores talentos

Preserve as ferramentas que já são a preferência dos funcionários e dos candidatos

  • Torne a integração rápida e fácil com tarefas automatizadas em canais dedicados

  • Estimule o crescimento de carreira promovendo uma cultura de equipe colaborativa e acolhedora

  • Encontre as pessoas certas quando precisar delas com a ajuda das comunidades do Slack

Veja como a H-E-B usa o Slack para engajar seus 100 mil funcionários

26%

de aumento na participação dos funcionários1

5,9

semanas a menos para contratar talentos qualificados2

1Fonte: *Fonte: métricas de sucesso do cliente para o ano fiscal 2023, Salesforce, pesquisa com 143 a 149 clientes de varejo do Slack, julho de 2022
2Fonte: Fonte: Total Economic Impact™ do Slack para a equipe de vendas, abril de 2021

Faça mais com os apps diretamente onde você trabalha

Conecte-se com as suas ferramentas favoritas, como Salesforce, Workday, Microsoft Office e muito mais

Veja todas as integrações

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Perguntas frequentes

Sim. Você pode usar o Slack Connect para acelerar o trabalho e fortalecer relacionamentos em todo o seu ecossistema de varejo. Esse recurso conecta, de modo seguro, suas equipes com parceiros externos, incluindo fornecedores, fabricantes e provedores de logística. Ele está disponível em todas as assinaturas pagas.

Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de proteção para seus dados, conversas e arquivos. A plataforma cumpre os requisitos do RGPD e da CCPA; e tem segurança de nível empresarial em cada camada, seguindo várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outras.

Além disso, conta com vários recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores controle sobre os pormenores da criptografia de dados. Você também pode integrar ferramentas de segurança próprias para receber uma notificação instantânea caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack.

Sim. O Slack faz com que todas as suas ferramentas funcionem melhor ao permitir a integração entre softwares líderes no setor e apps personalizados diretamente no Slack. Escolha entre mais de 2.500 integrações predefinidas para economizar tempo e evitar a troca de contexto, incluindo as ferramentas mais populares para trabalho e produtividade.