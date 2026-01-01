Um jeito mais rápido e inteligente de operar
Aumente a fidelidade dos clientes e a produtividade dos funcionários com uma plataforma desenvolvida para a nova realidade do varejo.
Supere as expectativas dos compradores e ofusque a concorrência
Fortaleça a colaboração e impulsione inovações reunindo as equipes, os processos e a tecnologia
Maximize o valor dos seus investimentos em tecnologia atuais com mais de 2.500 integrações de app
Aumente a rapidez de lançamento no mercado criando fluxos de trabalho simples para automatizar o trabalho pesado
26%
mais rapidez nas tomadas de decisões*
8
meses até o ROI*
Economize tempo com o Slack e se dedique aos clientes
Diga adeus às barreiras e reúna a linha de frente com a sede
Automatize tarefas administrativas que consomem tempo precioso
Centralize operações de segurança para fortalecer a prevenção de danos
“Com o Slack, nós podemos nos comunicar rapidamente com parceiros nas nossas 400 lojas, além de oferecer um lugar onde eles podem se conectar uns com os outros onde quer que estejam.”
Incentive a fidelidade do cliente com a ajuda de dados em tempo real
Personalize sua abordagem com dados do Salesforce Customer 360
Acompanhe a disponibilidade de produtos e solucione problemas de atraso num piscar de olhos
Capacite agentes de atendimento com os dados necessários para a satisfação do cliente continuar alta
Preserve as ferramentas que já são a preferência dos funcionários e dos candidatos
Torne a integração rápida e fácil com tarefas automatizadas em canais dedicados
Estimule o crescimento de carreira promovendo uma cultura de equipe colaborativa e acolhedora
Encontre as pessoas certas quando precisar delas com a ajuda das comunidades do Slack
26%
de aumento na participação dos funcionários1
5,9
semanas a menos para contratar talentos qualificados2
Faça mais com os apps diretamente onde você trabalha
Conecte-se com as suas ferramentas favoritas, como Salesforce, Workday, Microsoft Office e muito mais
Perguntas frequentes
Sim. Você pode usar o Slack Connect para acelerar o trabalho e fortalecer relacionamentos em todo o seu ecossistema de varejo. Esse recurso conecta, de modo seguro, suas equipes com parceiros externos, incluindo fornecedores, fabricantes e provedores de logística. Ele está disponível em todas as assinaturas pagas.
Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de proteção para seus dados, conversas e arquivos. A plataforma cumpre os requisitos do RGPD e da CCPA; e tem segurança de nível empresarial em cada camada, seguindo várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outras.
Além disso, conta com vários recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores controle sobre os pormenores da criptografia de dados. Você também pode integrar ferramentas de segurança próprias para receber uma notificação instantânea caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack.
Sim. O Slack faz com que todas as suas ferramentas funcionem melhor ao permitir a integração entre softwares líderes no setor e apps personalizados diretamente no Slack. Escolha entre mais de 2.500 integrações predefinidas para economizar tempo e evitar a troca de contexto, incluindo as ferramentas mais populares para trabalho e produtividade.