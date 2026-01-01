Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de proteção para seus dados, conversas e arquivos. A plataforma cumpre os requisitos do RGPD e da CCPA; e tem segurança de nível empresarial em cada camada, seguindo várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outras.

Além disso, conta com vários recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores controle sobre os pormenores da criptografia de dados. Você também pode integrar ferramentas de segurança próprias para receber uma notificação instantânea caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack.