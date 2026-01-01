Pesquise e encontre tudo o que quiser.
Conheça a pesquisa empresarial, onde todas as suas conversas, dados e apps de terceiros podem ser encontrados direto na barra de pesquisa com IA.
Pesquise no Slack e em todos os apps conectados.
A pesquisa empresarial também inclui os apps de terceiros da sua empresa. Sem troca de contexto.
Uma só pesquisa para acessar todas as informações.
Com a pesquisa empresarial, o Slack é a porta de entrada para o conhecimento coletivo da sua empresa. Pesquise em todas as conversas, ferramentas corporativas e dados, tudo em uma única barra de pesquisa no Slack.
Pesquise do jeito que você fala.
Você não precisa mais reunir dados de várias fontes. Basta fazer uma pergunta para que a pesquisa empresarial dê a resposta de que você precisa com informações retiradas de todos os apps corporativos, direto no Slack.
Torne as fontes de dados de alto valor mais acessíveis.
Preencha lacunas de conhecimento usando uma API para trazer suas fontes mais valiosas para a pesquisa empresarial. Conecte de forma segura seus sistemas internos, software auto-hospedado e bases de dados de conhecimento proprietário, com segurança de nível empresarial intacta.
Resultados com base em permissões, personalizados para você.
As pesquisas do Slack contam com proteções rigorosas, e os dados dos clientes nunca saem do ambiente seguro do Slack. A IA trabalha para entender melhor suas tarefas, metas e projetos, oferecendo resultados personalizados sem comprometer a segurança.
“Precisamos ver todas as fontes de dados de nossos diferentes sistemas em um só lugar. A pesquisa empresarial do Slack faz exatamente isso. Com a ajuda da IA, podemos apresentar todas as informações corretas diretamente aos nossos usuários.”
“A pesquisa empresarial se tornou meu principal recurso para aprender sobre a nossa empresa. Faço perguntas em linguagem natural e o Slack cria um contexto útil, além de fornecer respostas confiáveis às minhas perguntas.”
Conheça o Slackbot: seu novo agente de IA pessoal para o trabalho.
O Slackbot chegou como seu novíssimo agente de pesquisa pessoal! Além de apenas extrair conversas, o Slackbot pode analisar informações para apresentar informações contextuais de todas as suas conversas, arquivos e projetos com permissão. O Slackbot encontra exatamente o que você precisa: tudo o que você precisa fazer é pedir.Saiba mais sobre o Slackbot
Perguntas frequentes
Com a pesquisa empresarial, é possível localizar as informações necessárias sem precisar vasculhar diversos apps ou perguntar para colegas de trabalho. Saiba mais sobre a abordagem do Slack para a pesquisa empresarial.
Pesquisa federada é sinônimo de pesquisa empresarial. Especificamente, a pesquisa federada é a abordagem em tempo real usada para possibilitar a pesquisa empresarial no Slack. A palavra “federar” significa “unir em aliança”, ou seja, descreve como as ferramentas de pesquisa empresarial funcionam.
A pesquisa empresarial pode ajudar qualquer linha de negócios, setor ou função a encontrar informações. Por exemplo, equipes de vendas que usam o Slack podem ir além das conversas no Slack ao pesquisar sobre um cliente, incluindo também dados de clientes do Salesforce e repositórios de conteúdo, como o Google Drive, tudo em uma só barra de pesquisa.
A geração aumentada via recuperação (RAG, na sigla em inglês) treina com base nos dados da própria empresa, fornecendo resultados altamente relevantes e personalizados para cada pesquisa. Basta fazer uma pergunta em linguagem natural na barra de pesquisa do Slack para receber um resumo conversacional com base nos resultados mais relevantes, e tudo isso respeitando suas permissões de acesso a esses dados.
Você pode conectar sistemas internos, software auto-hospedado e bases de dados de conhecimento proprietário usando a API de conector personalizado. Alguns exemplos são wikis internas, bases de dados de conhecimento e software local.
Sim. A pesquisa empresarial do Slack usa o método federado para recuperar informações em tempo real. Cada vez que você faz uma pergunta, os resultados se baseiam em seu acesso e permissões para esses dados naquele momento. Assim, as informações permanecerão protegidas caso seu acesso aos dados seja alterado.
Clientes do plano Enterprise+ podem usar a pesquisa empresarial ativando os conectores nos níveis de administrador e usuário. Entre em contato com a nossa equipe de vendas para começar.