Sim! Ao contrário do e-mail, o Slack não é vulnerável a spam nem a phishing, que causam 90% das violações de dados. Além disso, não é possível vender seu identificador do Slack para anunciantes nem colocá-lo em uma lista de e-mails. Você só recebe mensagens no Slack de outras pessoas da sua organização ou de parceiros de confiança que usam o Slack Connect. Também é possível receber notificações de apps integrados ao seu workspace, como o Asana, o Google Docs ou o Jira.O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível empresarial. Com os controles detalhados, os administradores podem personalizar a segurança para cada usuário. Assim, ninguém tem acesso ao que não deve. Saiba como o Slack pode substituir o e-mail com segurança na sua empresa.