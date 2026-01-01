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Traga velocidade e eficiência às equipes com os modelos
Otimize o trabalho com soluções comerciais prontas para cada equipe e função, formadas por canais, canvas, listas e fluxos de trabalho pré-configurados. Escolha uma coleção de modelos padronizados com base no caso de uso ou crie a sua de acordo com os processos da sua empresa.Saiba mais sobre os modelos do Slack
Para todos os tipos de equipe
Usando o Slack, você pode manter uma comunicação organizada e eficiente com a sua equipe em qualquer setor da empresa.
Em todos os tipos de empresa
O Slack é ideal para uma grande variedade de empresas, até mesmo aquelas com fluxos de trabalho especializados ou requisitos de conformidade rigorosos.
Faça coisas incríveis
O Slack é uma ferramenta multiuso que pode ser adaptada às suas necessidades de trabalho.
Saiba como empresas de verdade conseguem resultados reais com o Slack.
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Perguntas frequentes
Ótima pergunta. O Slack oferece uma nova forma de comunicação para toda a sua empresa. Ele substitui os e-mails por algo mais rápido, organizado e seguro. Em vez de vários e-mails, toda a comunicação é organizada em canais, que são fáceis de criar, participar e pesquisar. Quando existe um canal para cada detalhe da empresa, todos sabem exatamente onde consultar para realizar as tarefas.Para ler mais sobre o assunto, recomendamos que você confira nossa Biblioteca de recursos.
A chave para o sucesso do Slack são os canais. Criando um canal para todos os projetos, equipes, escritórios e departamentos (ou seja, para tudo o que você faz no trabalho), você constrói um lugar para cada conversa. E, como é fácil criar canais e participar deles, o Slack pode ser adaptado de acordo com as necessidades. Se alguém entrar em um projeto, basta adicionar a pessoa ao canal para que ela possa ler todas as conversas anteriores. Quando chegar a hora de iniciar algo novo, crie outro canal e convide as pessoas certas.Para saber mais, leia como colaborar nos canais de modo eficiente.
Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de proteção para seus dados, conversas e arquivos. A plataforma tem segurança de nível empresarial em cada camada, aderindo a várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outras. O Slack cumpre os requisitos do RGPD e pode ser configurado para seguir os requisitos da HIPAA e da FINRA e tem autorização do FedRAMP Moderate.Além disso, o Slack oferece recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais refinado da criptografia de dados. Você também pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para receber notificações instantâneas caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack aqui.
Sim! Ao contrário do e-mail, o Slack não é vulnerável a spam nem a phishing, que causam 90% das violações de dados. Além disso, não é possível vender seu identificador do Slack para anunciantes nem colocá-lo em uma lista de e-mails. Você só recebe mensagens no Slack de outras pessoas da sua organização ou de parceiros de confiança que usam o Slack Connect. Também é possível receber notificações de apps integrados ao seu workspace, como o Asana, o Google Docs ou o Jira.O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível empresarial. Com os controles detalhados, os administradores podem personalizar a segurança para cada usuário. Assim, ninguém tem acesso ao que não deve. Saiba como o Slack pode substituir o e-mail com segurança na sua empresa.
O Slack Connect é uma forma de comunicação mais segura e produtiva entre organizações. Com ele, você pode mover todas as conversas com parceiros, clientes e fornecedores externos para o Slack, substituindo o e-mail e promovendo a colaboração. Os padrões de conformidade e os recursos de segurança de nível empresarial do Slack, como o Enterprise Key Management, também se aplicam ao Slack Connect. Saiba mais sobre o Slack Connect aqui.