Modelos

A maneira mais rápida e eficiente para trabalhos, da etapa inicial até a etapa final.

Tenha uma vantagem para cada projeto, programa e processo com os modelos no Slack.

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Fácil e eficiente

Uma maneira mais simples de começar a trabalhar.

Às vezes, a parte mais difícil do trabalho é iniciar. Com modelos, seus canais, canvas, listas e fluxos de trabalho vêm pré-criados e prontos para usar para que você e sua equipe possam começar o trabalho.

Rapidez e conveniência

Existe um modelo para isso.

Os modelos foram criados para os casos de uso mais comuns entre diversas linhas de negócios. Se você estiver gerenciando um projeto ou selecionando solicitações de ajuda, você pode iniciar o trabalho sem começar do zero.

Personalize e repita

Seus modelos do seu jeito.

Os modelos são completamente personalizáveis, então você pode fazê-los funcionar melhor para o trabalho que você faz. Em seguida, salve-os na biblioteca de modelos da sua empresa para que você e seus colegas possam usá-los novamente.

Logotipo da Slalom

“A nova solução de modelos é um divisor de águas porque reúne os recursos mais poderosos do Slack, de canais a fluxos de trabalho, para que nossas equipes possam começar o trabalho bem mais rapidamente.”

Christine McHone

Líder do setor de tecnologia, Slalom

Todos os tipos de modelos para todos os tipos de equipes.

Não importa o que você faça, os modelos podem ajudar você a fazê-lo mais rapidamente.

Modelos para ajudar as equipes de venda
Modelos para ajudar equipes de marketing
Modelos para ajudar a coordenar projetos
Modelos para ajudar equipes de TI

Vendas

Defina e organize contas de equipes para fechar negócios rapidamente.

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Modelos para ajudar as equipes de venda

Marketing

Organize uma campanha de sucesso, do início à execução.

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Modelos para ajudar equipes de marketing

Gerenciamento de projetos

Crie, acompanhe e gerencie projetos com facilidade.

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Modelos para ajudar a coordenar projetos

TI

Torne o gerenciamento de solicitações mais eficientes, em grande escala.

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Modelos para ajudar equipes de TI

As empresas mais inovadoras operam os negócios no Slack

  • Capital One
  • IBM
  • Spotify Advertising
  • Box
  • OpenAI
  • Rivian

Os modelos são apenas o início.

Uma ilustração mostra modelos de vendas, marketing, gerenciamento de projetos e recursos humanos
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Conheça os modelos do Slack: a maneira mais rápida de começar a trabalhar

Ilustração do Slack canvas no produto
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Slack canvas é uma nova maneira de impulsionar sua plataforma de produtividade inteligente

Ilustração de listas do Slack na prática
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Transforme suas conversas em trabalho com as listas do Slack

A ilustração mostra exemplos de fluxos de trabalho criados no Slack
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Confira como nossos clientes usam o Criador de fluxo de trabalho

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Perguntas frequentes

O Slack oferece modelos individuais para canvas, listas e fluxos de trabalho. Agrupamos esses modelos com base em projetos comuns e necessidades comerciais para que você possa começar o trabalho com mais rapidez.

Os modelos estão disponíveis em todos os planos pagos do Slack.

Na biblioteca de modelos, você pode encontrar modelos pré-criados para tudo, de campanhas de marketing a integração de funcionários, e estamos sempre adicionando mais.

Você pode! Clientes do plano Enterprise podem personalizar uma solução com modelos e publicá-la na biblioteca interna de modelos, tornando fácil de achar e usar de um projeto para o próximo.

Não no momento, mas a IA possibilitará a criação de modelos no futuro. Dito isso, as equipes ainda podem aproveitar a IA em qualquer canal novo que criarem usando um modelo, assim como fariam em qualquer outro canal.

Escolha um jeito melhor de trabalhar

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