A maneira mais rápida e eficiente para trabalhos, da etapa inicial até a etapa final.
Tenha uma vantagem para cada projeto, programa e processo com os modelos no Slack.Ver modelos
Uma maneira mais simples de começar a trabalhar.
Às vezes, a parte mais difícil do trabalho é iniciar. Com modelos, seus canais, canvas, listas e fluxos de trabalho vêm pré-criados e prontos para usar para que você e sua equipe possam começar o trabalho.
Existe um modelo para isso.
Os modelos foram criados para os casos de uso mais comuns entre diversas linhas de negócios. Se você estiver gerenciando um projeto ou selecionando solicitações de ajuda, você pode iniciar o trabalho sem começar do zero.
Seus modelos do seu jeito.
Os modelos são completamente personalizáveis, então você pode fazê-los funcionar melhor para o trabalho que você faz. Em seguida, salve-os na biblioteca de modelos da sua empresa para que você e seus colegas possam usá-los novamente.
“A nova solução de modelos é um divisor de águas porque reúne os recursos mais poderosos do Slack, de canais a fluxos de trabalho, para que nossas equipes possam começar o trabalho bem mais rapidamente.”
Todos os tipos de modelos para todos os tipos de equipes.
Não importa o que você faça, os modelos podem ajudar você a fazê-lo mais rapidamente.
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Os modelos são apenas o início.
Conheça os modelos do Slack: a maneira mais rápida de começar a trabalhar
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Perguntas frequentes
O Slack oferece modelos individuais para canvas, listas e fluxos de trabalho. Agrupamos esses modelos com base em projetos comuns e necessidades comerciais para que você possa começar o trabalho com mais rapidez.
Os modelos estão disponíveis em todos os planos pagos do Slack.
Na biblioteca de modelos, você pode encontrar modelos pré-criados para tudo, de campanhas de marketing a integração de funcionários, e estamos sempre adicionando mais.
Você pode! Clientes do plano Enterprise podem personalizar uma solução com modelos e publicá-la na biblioteca interna de modelos, tornando fácil de achar e usar de um projeto para o próximo.
Não no momento, mas a IA possibilitará a criação de modelos no futuro. Dito isso, as equipes ainda podem aproveitar a IA em qualquer canal novo que criarem usando um modelo, assim como fariam em qualquer outro canal.