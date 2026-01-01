Recursos do Slack
Um único sistema operacional para todo o seu dia de trabalho.
Todos os recursos do Slack funcionam em conjunto para que você possa trabalhar em equipe.
Colaboração
Reúna pessoas, projetos, conhecimento e cultura em um só lugar.
Gerenciamento de projetos
Acelere seu trabalho alinhando prioridades e gerenciando tarefas no Slack.
Integrações
Coordene seu trabalho em um único sistema operacional conectado a apps e agentes digitais.
Inteligência
Use o conhecimento coletivo da empresa e os dados do CRM para trabalhar de forma mais fácil e eficiente.
Explore mais sobre o trabalho no Slack
O que é o Slack? Conheça o sistema operacional para o trabalho
Por que empresas inovadoras usam o Slack
Empresas de todos os portes estão trabalhando de forma mais inteligente e rápida com a IA do Slack
Explore o Slack com um tour interativo
Perguntas frequentes
Ótima pergunta. O Slack oferece uma nova forma de trabalho para toda a sua empresa. O Slack é uma plataforma mais rápida, organizada e segura do que o e-mail. Toda a comunicação é estruturada em canais que são fáceis de criar, participar e pesquisar. Quando existe um canal para cada detalhe da empresa, todos sabem exatamente onde consultar para realizar as tarefas. Ele também incorpora a IA ao fluxo de trabalho, ajudando você ao longo do dia e tornando mais rápido e fácil encontrar e lidar com as informações necessárias. E, ao contrário do e-mail, o Slack se integra a todos os outros sistemas em sua pilha tecnológica, tornando-se o sistema operacional único para todo o seu trabalho. A plataforma reúne tudo e todos que você precisa para trabalhar em um único lugar, eliminando a mudança de contexto, o isolamento de dados e a perda de informações. Para ler mais sobre o assunto, recomendamos que você confira nossa Biblioteca de recursos.
O trabalho no Slack começa com os canais. Criando um canal para todos os projetos, equipes, escritórios e departamentos (ou seja, para tudo o que você faz no trabalho), você constrói um lugar para cada conversa. E, como é fácil criar canais e participar deles, o Slack pode ser adaptado de acordo com as necessidades. Se alguém entrar em um projeto, basta adicionar a pessoa ao canal para que ela possa ler todas as conversas anteriores. Quando chegar a hora de iniciar algo novo, crie outro canal e convide as pessoas certas. Para saber mais, leia como colaborar nos canais de modo eficiente.
A IA do Slack é executada na infraestrutura confiável do Slack e mantém as práticas de segurança e os padrões de conformidade que os clientes esperam do próprio Slack. O Slack não compartilha dados de clientes com provedores de LLM (grandes modelos de linguagem) nem usa dados de clientes para treinar LLMs. Nossos LLMs são hospedados diretamente na nuvem privada virtual do AWS do Slack, garantindo que seus dados permaneçam armazenados internamente. Saiba mais aqui.
Sim, você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de proteção para seus dados, conversas e arquivos. A plataforma tem segurança de nível empresarial em cada camada, aderindo a várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outras. O Slack cumpre os requisitos do RGPD e pode ser configurado para seguir os requisitos da HIPAA e da FINRA e tem autorização do FedRAMP Moderate. Além disso, o Slack oferece recursos avançados de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais refinado da criptografia de dados. Você também pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para receber notificações instantâneas caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack aqui.
Sim! Ao contrário do e-mail, o Slack não é vulnerável a spam nem a phishing, que causam 90% das violações de dados. Seu identificador do Slack não pode ser vendido a anunciantes nem colocado em uma lista de e-mails, e você só receberá mensagens no Slack de outras pessoas da sua organização ou de parceiros confiáveis que usam o Slack Connect. Também é possível receber notificações de apps integrados ao seu workspace, como o Asana, o Google Docs ou o Jira. O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível empresarial. Com os controles detalhados, os administradores podem personalizar a segurança para cada usuário. Assim, ninguém tem acesso ao que não deve. Saiba como o Slack pode substituir o e-mail com segurança na sua empresa.
O Slack Connect é uma forma de comunicação mais segura e produtiva entre organizações. Com ele, você pode mover todas as conversas com parceiros, clientes e fornecedores externos para o Slack, substituindo o e-mail e promovendo a colaboração. Os padrões de conformidade e os recursos de segurança de nível empresarial do Slack, como o Enterprise Key Management, também se aplicam ao Slack Connect. Saiba mais sobre o Slack Connect aqui.