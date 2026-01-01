Recursos do Slack

Um único sistema operacional para todo o seu dia de trabalho.

Todos os recursos do Slack funcionam em conjunto para que você possa trabalhar em equipe.

Colaboração
Gerenciamento de projetos
Integrações
Inteligência
ComeçarSolicitar demo
  • Capital One
  • IBM
  • Spotify Advertising
  • Box
  • OpenAI
  • Rivian

Colaboração

Reúna pessoas, projetos, conhecimento e cultura em um só lugar.

CanaisColabore em tempo real com conversas transparentes. Crie canais para equipes, projetos ou qualquer outra coisa que você precisar.Slack ConnectTransforme seus parceiros em membros da equipe e facilite a colaboração segura no Slack, eliminando barreiras.CírculosClipesMensagensSlack para empresas

Gerenciamento de projetos

Acelere seu trabalho alinhando prioridades e gerenciando tarefas no Slack.

CanvasListasCompartilhamento de arquivosModelos

Integrações

Coordene seu trabalho em um único sistema operacional conectado a apps e agentes digitais.

Apps e integraçõesSimplifique o trabalho conectando o Slack a outros serviços, como o Google Drive, o Office 365 e mais de 2.600 outros.Criador de fluxo de trabalho Crie automações sem código de tarefas e processos rotineiros para poder voltar a se concentrar nas atividades mais importantes.Slack Sales ElevateMelhore o gerenciamento do seu portfólio de clientes no Slack, vendo todas as contas do Salesforce de qualquer dispositivo.Integrações do Salesforce e SlackIntegre insights do Salesforce diretamente no Slack, permitindo alinhar as equipes e acelerar o trabalho sem interrupções.

Inteligência

Use o conhecimento coletivo da empresa e os dados do CRM para trabalhar de forma mais fácil e eficiente.

IA do SlackFique por dentro de tudo rapidamente com os resumos de canais e conversas, agende destaques diários de canais e faça anotações em círculos automaticamente.AgentforcePeça a um agente para analisar dados de clientes, redigir e-mails, fazer recomendações sobre oportunidades de vendas e muito mais.Pesquisa empresarialPesquise em apps de terceiros, fontes de dados e conversas da sua empresa direto da barra de pesquisa com IA.SlackbotSeu agente de IA pessoal para o trabalho, que conhece você e sua equipe por completo. Ele se adapta ao seu estilo, encontra o que você precisa e ajuda a realizar o trabalho mais rápido.
Deliveroo

"O que mais nos conecta é o Slack. É um método muito imediato e direto de comunicação e, de fato, é o único canal que as pessoas preferem e curtem usar."

Will Sprunt, CIO, Deliveroo

Explore mais sobre o trabalho no Slack

Uma mensagem no Slack perguntando “O que é o Slack?”
Blog

O que é o Slack? Conheça o sistema operacional para o trabalho

E-book
E-book

Por que empresas inovadoras usam o Slack

Um canal do Slack com ícones coloridos no topo.
Blog

Empresas de todos os portes estão trabalhando de forma mais inteligente e rápida com a IA do Slack

A interface do Slack com círculos, apps, emojis e muito mais.
Tour do produto

Explore o Slack com um tour interativo

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Perguntas frequentes

Ótima pergunta. O Slack oferece uma nova forma de trabalho para toda a sua empresa. O Slack é uma plataforma mais rápida, organizada e segura do que o e-mail. Toda a comunicação é estruturada em canais que são fáceis de criar, participar e pesquisar. Quando existe um canal para cada detalhe da empresa, todos sabem exatamente onde consultar para realizar as tarefas. Ele também incorpora a IA ao fluxo de trabalho, ajudando você ao longo do dia e tornando mais rápido e fácil encontrar e lidar com as informações necessárias. E, ao contrário do e-mail, o Slack se integra a todos os outros sistemas em sua pilha tecnológica, tornando-se o sistema operacional único para todo o seu trabalho. A plataforma reúne tudo e todos que você precisa para trabalhar em um único lugar, eliminando a mudança de contexto, o isolamento de dados e a perda de informações.

Para ler mais sobre o assunto, recomendamos que você confira nossa Biblioteca de recursos.

O trabalho no Slack começa com os canais. Criando um canal para todos os projetos, equipes, escritórios e departamentos (ou seja, para tudo o que você faz no trabalho), você constrói um lugar para cada conversa. E, como é fácil criar canais e participar deles, o Slack pode ser adaptado de acordo com as necessidades. Se alguém entrar em um projeto, basta adicionar a pessoa ao canal para que ela possa ler todas as conversas anteriores. Quando chegar a hora de iniciar algo novo, crie outro canal e convide as pessoas certas.

Para saber mais, leia como colaborar nos canais de modo eficiente.

A IA do Slack é executada na infraestrutura confiável do Slack e mantém as práticas de segurança e os padrões de conformidade que os clientes esperam do próprio Slack. O Slack não compartilha dados de clientes com provedores de LLM (grandes modelos de linguagem) nem usa dados de clientes para treinar LLMs.

Nossos LLMs são hospedados diretamente na nuvem privada virtual do AWS do Slack, garantindo que seus dados permaneçam armazenados internamente. Saiba mais aqui.

Sim, você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de proteção para seus dados, conversas e arquivos. A plataforma tem segurança de nível empresarial em cada camada, aderindo a várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outras. O Slack cumpre os requisitos do RGPD e pode ser configurado para seguir os requisitos da HIPAA e da FINRA e tem autorização do FedRAMP Moderate.

Além disso, o Slack oferece recursos avançados de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais refinado da criptografia de dados. Você também pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para receber notificações instantâneas caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack aqui.

Sim! Ao contrário do e-mail, o Slack não é vulnerável a spam nem a phishing, que causam 90% das violações de dados. Seu identificador do Slack não pode ser vendido a anunciantes nem colocado em uma lista de e-mails, e você só receberá mensagens no Slack de outras pessoas da sua organização ou de parceiros confiáveis que usam o Slack Connect. Também é possível receber notificações de apps integrados ao seu workspace, como o Asana, o Google Docs ou o Jira.

O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível empresarial. Com os controles detalhados, os administradores podem personalizar a segurança para cada usuário. Assim, ninguém tem acesso ao que não deve. Saiba como o Slack pode substituir o e-mail com segurança na sua empresa.

O Slack Connect é uma forma de comunicação mais segura e produtiva entre organizações. Com ele, você pode mover todas as conversas com parceiros, clientes e fornecedores externos para o Slack, substituindo o e-mail e promovendo a colaboração. Os padrões de conformidade e os recursos de segurança de nível empresarial do Slack, como o Enterprise Key Management, também se aplicam ao Slack Connect. Saiba mais sobre o Slack Connect aqui.