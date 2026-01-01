Ótima pergunta. O Slack oferece uma nova forma de trabalho para toda a sua empresa. O Slack é uma plataforma mais rápida, organizada e segura do que o e-mail. Toda a comunicação é estruturada em canais que são fáceis de criar, participar e pesquisar. Quando existe um canal para cada detalhe da empresa, todos sabem exatamente onde consultar para realizar as tarefas. Ele também incorpora a IA ao fluxo de trabalho, ajudando você ao longo do dia e tornando mais rápido e fácil encontrar e lidar com as informações necessárias. E, ao contrário do e-mail, o Slack se integra a todos os outros sistemas em sua pilha tecnológica, tornando-se o sistema operacional único para todo o seu trabalho. A plataforma reúne tudo e todos que você precisa para trabalhar em um único lugar, eliminando a mudança de contexto, o isolamento de dados e a perda de informações. Para ler mais sobre o assunto, recomendamos que você confira nossa Biblioteca de recursos.