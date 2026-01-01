Como a OpenAI se conecta com clientes e aumenta as possibilidades do ChatGPT com o Slack

A OpenAI é uma empresa de pesquisa e implantação em IA que está revolucionando a forma como o mundo vê a inteligência artificial. Ela é a criadora do famoso ChatGPT, um chatbot versátil com IA que consegue criar conteúdo e responder a perguntas durante uma conversa, entre outras coisas.

Tendo sido lançado em novembro de 2022 e rapidamente se tornado uma sensação em todo o mundo, ele ajuda milhões de pessoas todos os dias que querem ser mais eficientes no trabalho.

Devido ao aumento no fluxo de clientes e ao crescimento dos negócios, a OpenAI usa o Slack para facilitar a colaboração. A ferramenta se tornou a plataforma de produtividade inteligente da empresa, um lugar onde eles podem se comunicar de modo seguro com os clientes, acelerar projetos e cumprir a missão de beneficiar toda a humanidade com a inteligência artificial.

Usando o Slack Connect para colaborar diretamente com os clientes

Agora, com o Slack Connect, a OpenAI pode conversar com clientes em canais interativos, e não mais em caixas de entrada cheias de e-mails. A empresa tem mais de 170 canais do Slack Connect, e mais de 5 milhões de mensagens foram enviadas desde que ela se tornou cliente do Slack, em 2018.

A colaboração em canais possibilita que a OpenAI encontre soluções mais rápidas e precisas para as necessidades dos clientes dela.

“O Slack Connect tem um grande papel na experiência do cliente”, afirma Anna Tifft, gerente de contas da OpenAI. “O que eu amo no Slack é poder fazer mais. Ele possibilita que eu consulte meus colegas quando um cliente faz uma pergunta que está fora da minha alçada ou quando acho que alguém pode responder com mais eficiência ou agilidade do que eu.”

Além do Slack, a OpenAI está testando outros produtos Salesforce para melhorar a experiência do cliente. Integrar os dados do Service Cloud e do Sales Cloud ao Slack permitiu que a OpenAI tivesse uma visão completa do cliente onde quer que eles estivessem trabalhando.

“Trabalhar com o Salesforce e reunir todos os dados dos meus clientes em um só lugar é ótimo”, afirma Tifft. “Sempre vou de uma conversa a outra conforme trabalho com os meus clientes. E, se eu fosse realizar cada uma dessas tarefas em um ecossistema diferente, isso seria inviável. É essencial que eu possa atender grande parte das necessidades dos meus clientes em um ambiente com o Salesforce.”

Fortalecendo o relacionamento com os membros da equipe interna e desenvolvendo a cultura da empresa

À medida que os negócios continuam crescendo, é importante para a empresa cultivar uma cultura forte e conectada aos funcionários. Como muitos deles estão em fusos horários diferentes, é essencial que consigam trabalhar assincronamente.

“O Slack é muito útil, pois possibilita que as pessoas se sintam conectadas na organização”, afirma Boris Power, chefe de engenharia de pesquisa. “Eu não quero sobrecarregar as pessoas com muitas reuniões. Por isso, o melhor lugar para trabalhar de forma assíncrona é o Slack. A plataforma também serve para envolver uma quantidade variável de pessoas em uma conversa. Você pode adicionar a conversas ou canais quem talvez precise dar mais informações.”

A equipe da OpenAI usa os círculos do Slack para colaborar rapidamente e acabar com a necessidade das reuniões. Os círculos são uma forma de se comunicar por áudio ou vídeo em um canal ou em uma mensagem direta do Slack. Em um círculo, qualquer pessoa de um canal pode entrar e sair a qualquer momento. Também é possível compartilhar a tela para adicionar mais recursos visuais à conversa.

Os emojis são outra forma que a OpenAI usa para se comunicar no Slack. Com eles, os membros de uma equipe podem se comunicar sem ter que começar outra conversa. Os emojis servem para indicar que mensagens foram lidas, mostrar que um projeto está em andamento ou reconhecer um trabalho bem-feito dos colegas.

“Eu amo usar reações de emoji. Temos vários emojis personalizados na nossa empresa. Eles são bem divertidos, são uma forma leve de alegrar o dia”, afirma Simón Posada Fishman, engenheiro de soluções da OpenAI.

A OpenAI também usa reações de emoji para coletar feedback sobre os seus modelos. Por exemplo, alguém pode adicionar o Slackbot a um canal e pedir às equipes internas e aos clientes que usem emojis de polegar para cima e para baixo com o objetivo de receber feedback. Isso permite que os modelos aprendam e melhorem ao longo do tempo.

Além de coletar feedback em escala, a equipe da OpenAI usa a plataforma do Slack para encontrar maneiras criativas de automatizar o trabalho. “Eu acho que é divertido criar coisas no Slack”, afirma Posada Fishman. “Muitos recursos vêm prontos para uso, e foi muito mais fácil do que eu esperava.” A equipe vê isso como uma ferramenta poderosa para inovação e produtividade. “Poder aproveitar uma interface de bate-papo onde todos os seus colegas de trabalho já estão e integrar qualquer tipo de automação, inteligência ou capacidade programática diretamente ao ambiente de trabalho deles é realmente animador.”

Outra parte que faz com que a equipe da OpenAI se sinta confiante ao usar o Slack para impulsionar seu trabalho são os recursos de segurança da nossa plataforma. A empresa usa o plano Enterprise Grid devido à retenção de mensagens e aos recursos de controle de administradores que ele oferece. O Enterprise Grid inclui os recursos de segurança mais avançados do Slack, como criptografia de dados, logon único baseado em SAML e gerenciamento de apps detalhado.

Uma visão para ampliar o poder da IA e da automação

Conforme a parceria entre a OpenAI, a Salesforce e o Slack evoluir, o foco logo se voltará para o desenvolvimento de soluções e integrações inovadoras. “Acredito que há muitas possibilidades de parcerias e integrações entre a OpenAI e o Slack no futuro”, afirma Power. “Acredito que melhorar o fluxo de trabalho e a interconectividade das nossas organizações é fundamental para aumentar a produtividade e que qualquer integração vai ter um impacto significativo em todos os setores que usam o Slack.”

“Nós da OpenAI usamos o Slack todos os dias, e ele é fundamental para a forma como trabalhamos aqui”, afirma Brad Lightcap, diretor operacional da OpenAI. “Nossa empresa é impulsionada pelo Slack. A ideia de integrar essa capacidade com a potência dos nossos modelos para aprimorar a forma como colaboramos, explorar informações de maneira mais eficaz e aprofundar nosso entendimento é verdadeiramente poderosa.” A combinação dos recursos do modelo robusto de linguagem grande da OpenAI com o Slack e a Salesforce pode melhorar drasticamente a automação e a eficiência do local de trabalho.