OpenAI가 Slack을 통해 고객과 소통하고 ChatGPT를 확장한 방식

OpenAI는 세상이 인공 지능을 이해하는 방식을 혁신하는 AI 연구 및 배포 회사로서, 특히 콘텐츠를 작성하고 대화 방식으로 질문에 답하며 널리 인기를 얻고 있는 다목적 AI 챗봇, ChatGPT의 배경에는 많은 제작자들이 있습니다.

ChatGPT는 2022년 11월에 출시된 후 전 세계적으로 빠르게 선풍적인 인기를 끌었으며, 수백만 명이 업무 효율을 높이기 위해 매일 사용하고 있습니다.

이렇게 고객이 유입되고 비즈니스가 성장하는 동안 OpenAI는 협업에 필요한 모든 것을 Slack에 의존해 왔습니다. Slack은 고객과 안전하게 소통하고, 프로젝트의 속도를 앞당기고, 인공 지능을 통해 모든 인류에 도움을 주려는 사명을 실현하고 있는 OpenAI의 지능형 생산성 플랫폼으로 자리 잡았습니다.

Slack Connect를 사용하여 고객과 직접 협업

Slack Connect를 통해 OpenAI는 고객과의 대화를 과도하게 오가는 이메일에서 대화형 채널로 옮길 수 있었습니다. OpenAI는 170개 이상의 Slack Connect 채널을 사용하며, Slack의 고객이 된 2018년부터 5백만 건 이상의 메시지를 전송했습니다.

채널 내 협업을 통해 OpenAI는 고객의 요구에 맞는 솔루션을 더 빠르고 정확하게 찾을 수 있습니다.

“Slack Connect는 고객 경험의 큰 부분을 차지하고 있습니다.”라고 OpenAI의 계정 관리자인 Anna Tifft는 말합니다. “Slack에서 작업할 때 좋은 점은 병목 현상이 사라진다는 것입니다. 고객이 제 권한 밖의 질문을 하거나 다른 사람이 저보다 더 효과적이거나 빠르게 답변할 수 있다고 생각될 때 Slack으로 동료에게 바로 도움을 요청할 수 있거든요.”

OpenAI는 Slack 외에도 Salesforce 제품들을 사용하여 고객 경험을 개선하는 방법을 모색하고 있습니다. 서비스 클라우드 및 영업 클라우드의 데이터를 Slack에 통합하면 OpenAI는 고객의 작업을 Slack에서 바로 전방위적으로 파악할 수 있게 됩니다.

“Salesforce로 일하며 모든 고객 데이터를 한곳에서 관리할 수 있다는 것은 엄청난 이점이죠.”라고 Tifft는 말합니다. “저는 고객을 위해 업무를 진행하면서 끊임없이 다양한 대화를 주고받고 있습니다. 이들을 각각 다른 에코시스템 내에서 운영한다면 유지하기가 힘들 겁니다. 그래서 Salesforce를 통해 하나의 종합적인 환경에서 대부분의 고객 요구 사항을 실행할 수 있다는 점은 매우 중요합니다.”

내부 팀원과의 관계 강화 및 기업 문화 구축

OpenAI가 계속 성장함에 따라 강력하고 소통이 잘 되는 직원 문화를 유지하는 것이 중요합니다. 여러 시간대에서 직원들이 근무하기 때문에 비동기식 업무 방식도 필수적입니다.

“Slack은 조직 내 누구와도 연결되어 있다고 느끼게 해 줍니다.”라고 수석 연구 엔지니어인 Boris Power는 말합니다. “너무 많은 회의로 사람들에게 부담을 주고 싶지 않기 때문에 비동기식으로 해야 할 모든 업무를 Slack으로 진행하는 것이 최고죠.” Slack은 많은 사람을 유동적으로 대화에 참여시킬 수 있는 방식이기도 합니다. 다른 의견을 줄 수 있는 사람들을 스레드나 채널에 쉽게 추가할 수 있습니다.”

OpenAI 팀은 Slack 허들을 사용해 신속히 협업하고 불필요한 회의를 없애고 있습니다. 허들은 Slack 채널 또는 다이렉트 메시지 내에서 음성이나 화상으로 소통하는 방식입니다. 채널의 모든 사용자는 허들에서 원하는 대로 자유롭게 드나들 수 있으며, 화면을 공유해 대화 중 더 많은 시각 자료를 제공할 수도 있습니다.

이모티콘은 OpenAI 팀이 Slack 내에서 소통하는 또 다른 방식입니다. 이모티콘을 사용하면 팀원들이 새 스레드를 시작하지 않고도 의견을 표현할 수 있으며, 메시지를 읽었거나 프로젝트 작업이 진행 중임을 나타내거나, 단순히 동료들이 일을 잘하도록 격려할 수도 있습니다.

“저는 이모티콘 반응을 아주 좋아합니다. 저희 회사에는 각양각색의 사용자 지정 이모티콘이 있어, 정말 재미있어요. 이모티콘은 일상에 즐거움을 더하는 간단한 방식입니다.”라고 OpenAI의 솔루션 엔지니어인 Simón Posada-Fishman은 말합니다.

OpenAI는 반응 이모티콘을 사용하여 각자의 모델에 대한 피드백도 수집합니다. 예를 들어, 채널에 Slackbot을 추가하여 내부 팀이나 고객에게 '좋아요' 및 '싫어요' 이모티콘을 통해 피드백을 달라고 요청할 수 있습니다. 이러한 과정을 통해 시간이 지나면 모델을 학습 및 개선할 수 있습니다.

OpenAI 팀은 대규모로 피드백을 수집하는 것 외에도 Slack 플랫폼을 사용하여 업무를 자동화할 수 있는 창의적인 방법을 찾고 있습니다. “Slack 안에서 새로운 것을 만드는 일은 정말 즐거워요.”라고 Posada Fishman은 말합니다. “많은 기능들이 고정관념을 깼기 때문에 가능했으며 예상한 것보다 훨씬 수월했습니다.” 팀은 이를 혁신과 생산성을 위한 강력한 도구로 봅니다. “모든 동료가 이미 참여하는 채팅 인터페이스를 활용하여 모든 종류의 자동화, 인텔리전스 또는 프로그래밍 기능을 자신들이 일하는 곳으로 직접 가져올 수 있다는 것은 정말 신나는 일입니다.”

OpenAI 팀이 Slack을 사용하여 업무에 자신감을 가질 수 있는 또 다른 부분은 Slack의 보안 기능 덕분입니다. OpenAI는 메시지 보존 및 관리자 제어 기능을 위한 Slack의 Enterprise Grid를 사용합니다. Enterprise Grid에는 데이터 암호화, SAML 기반 싱글사인온 및 세분화된 앱 관리처럼 Slack의 가장 강력한 보안 기능이 포함되어 있습니다.

AI와 자동화 기능을 극대화하려는 비전

Open AI, Salesforce, Slack의 파트너십이 발전해가면서 초점은 곧 혁신적인 솔루션 및 통합 개발에 맞춰질 것입니다. “앞으로 Open AI와 Slack의 파트너십과 통합에는 무궁한 잠재력이 있다고 믿습니다.”라고 Power가 말합니다. “조직의 워크플로와 상호 연결성 개선이 생산성 향상의 핵심이며 어느 통합이 되었든 Slack을 사용하는 모든 업계에 상당한 영향을 미칠 것이라고 믿습니다.”

“OpenAI에서는 Slack을 매일 사용하고 있으며 업무 수행에 있어서 중대한 역할을 합니다.”라고 OpenAI의 최고 운영 책임자인 Brad Lightcap이 말합니다. “저희 회사가 Slack에 의해 운영되고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 각자의 모델이 갖고 있는 기능과 성능을 결합하여 협업 방식을 개선하고 더 쉽게 정보를 검색하고 이해력을 향상하도록 지원하는 Slack의 역량은 정말 강력합니다. OpenAI의 막강한 대규모 언어 모델 기능을 Slack 및 Salesforce와 결합하면 업무 환경의 자동화 및 효율성을 크게 개선할 수 있습니다.