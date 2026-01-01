요약, 한눈에 정리 또는 검색을 시작할 때, Slack 내 AI는 관련성이 가장 큰 메시지만 LLM에 전송하여 요약하도록 합니다. 이를 위해 각기 다른 언어 모델에 대해 Slack 메시지를 필터링하여 관련성이 높은 정보에 높은 순위를 부여합니다. 어떤 언어를 지원한다고 하면 이는 해당 언어에 대해 고유한 필터링 모델이 있으며 결과에 대한 시험을 마쳤다는 의미입니다.

현재 지원되는 언어는 한국어, 중국어(간체 또는 번체), 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 포르투갈어, 스페인어입니다. 환경설정에서 지원되지 않는 언어로 Slack을 사용하더라도 Slack 내 AI가 응답을 제공하지만, 다소 품질의 차이가 있을 수 있습니다.