캔버스로 모두에게 같은 정보를 공유하세요
Slack의 새로운 공간에서 지식을 쉽게 찾고 관리하고 공유하세요.
자신만의 방식으로 큐레이션하세요
지금 진행 중인 모든 업무의 주요 세부 정보 확인
파일, 이미지, 동영상 등을 캔버스에 추가
Slack을 나가지 않고도 댓글과 스레드로 이해 관계자들과 함께 공동 편집
업무의 진행 속도를 높이는 워크플로
코딩 없이도 필요한 모든 업무에 자동화 구축
모두가 사용할 수 있도록 캔버스에 추가
워크플로와 관련 정보를 함께 확인
인사이트가 작업으로 이어지는 곳
매일 사용하는 앱의 링크 요약 표시 추가
데이터나 앱 인사이트를 단일 보기로 확인할 수 있어 업무 맥락 전환 불필요
캔버스를 떠나지 않고도 Salesforce, Jira, Figma 등의 항목에 대해 필요한 조치 가능
Slack 내 AI를 사용하면 대화가 콘텐츠가 됩니다
아이디어를 글로 표현하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. Slack 내 AI는 대화, 프롬프트 또는 빈 페이지에서 시작하여 캔버스에서 바로 프로젝트 계획 초안을 작성하고 아이디어를 브레인스토밍하거나 핵심 사항을 요약할 수 있도록 도와줍니다.캔버스의 AI에 대해 자세히 알아보기
원하는 캔버스를 생성하는 세 가지 방법
개인, 소규모 팀 또는 전체 조직 그 어디에서든 유연한 업무 공간을 시작해 보세요.
어디서나 사용 시작
채널에서 캔버스를 만들어 작업 항목을 위해 협업하거나, 채널 FAQ를 열거나, DM에서 비공개로 유지하여 토론 주제 및 피드백 등을 추적하세요.
모든 것을 담는 캔버스
처음부터 새로 캔버스를 만들기 시작하거나 템플릿을 사용하여 협업을 위한 워크스페이스를 만들고 작업 중인 항목에 대해 중요한 세부 정보를 문서화하세요.
자동화를 기반으로 한 정보
워크플로에서 캔버스를 구축하거나 업데이트하고, 실시간 데이터를 가져오고, 자동화를 통해 조직 전반의 비즈니스 프로세스를 표준화하세요.
자주 묻는 질문
캔버스는 팀이 Slack에서 정보를 생성, 구성, 공유할 수 있는 새로운 공간입니다. 캔버스에는 텍스트와 파일부터 서식 있는 미디어 및 링크 요약 표시에 이르기까지 다양한 콘텐츠가 포함될 수 있습니다. 캔버스에 워크플로를 추가하여 자동화의 용도에 대해 더 많은 배경 정보를 제공하는 동시에 자동화가 더 편리하게 검색될 수 있도록 만들 수도 있습니다.
각 채널과 DM에 캔버스가 자동으로 포함됩니다. 데스크톱에서 대화를 열고 대화창 오른쪽 상단에 있는 캔버스 아이콘을 클릭하면 캔버스 워크스페이스를 볼 수 있습니다.
별도의 캔버스를 만들려면 사이드바에서 새로 만들기 버튼을 선택한 다음 ‘캔버스’를 클릭합니다.
캔버스 시작 방법에 대한 자세한 내용은 고객지원센터를 참조하세요!
무료 플랜을 이용하는 팀은 채널에서 캔버스에 액세스할 수 있습니다. 유료플랜 이용 팀은 채널과 DM에서 캔버스에 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 무제한으로 캔버스를 만들 수 있습니다. Slack의 플랜에 대해 자세히 알아보려면 요금 페이지를 확인하세요.
캔버스는 Slack의 보안 관행을 준수합니다. 캔버스는 EKM, IDR, DLP, 데이터 보존, 법적 자료 보존 등 Slack의 기타 규정 준수 도구와 함께 작동합니다.
AI는 언어 환경설정에서 개인이 설정한 언어로 응답합니다. AI가 다른 언어로 응답하도록 하려면 Slack 언어 환경설정을 조정하세요. 또한 AI는 Slack 메시지를 사용자가 설정한 번역 언어로 번역할 수 있습니다.
요약, 한눈에 정리 또는 검색을 시작할 때, Slack 내 AI는 관련성이 가장 큰 메시지만 LLM에 전송하여 요약하도록 합니다. 이를 위해 각기 다른 언어 모델에 대해 Slack 메시지를 필터링하여 관련성이 높은 정보에 높은 순위를 부여합니다. 어떤 언어를 지원한다고 하면 이는 해당 언어에 대해 고유한 필터링 모델이 있으며 결과에 대한 시험을 마쳤다는 의미입니다.
현재 지원되는 언어는 한국어, 중국어(간체 또는 번체), 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 포르투갈어, 스페인어입니다. 환경설정에서 지원되지 않는 언어로 Slack을 사용하더라도 Slack 내 AI가 응답을 제공하지만, 다소 품질의 차이가 있을 수 있습니다.