열쇠 구멍이 있는 상자 및 그 옆에 열쇠가 있는 이미지
엔터프라이즈용 EKM(Encryption Key Management)

EKM으로 위험을 최소화하면서 데이터 흐름을 유지하세요

Slack의 키 관리 솔루션으로 모든 단계에서 데이터 액세스와 가시성을 완벽하게 제어하세요.

Slack Enterprise Encryption Key Management란 무엇인가요?

영상 시청하기
비디오 재생

자체 키를 사용합니다

Slack EKM을 사용하면 Amazon의 KMS(Key Management Service)(AWS KMS)에 저장된 자체 키를 사용해 메시지 및 파일을 암호화할 수 있습니다. 관리자가 키 액세스 취소를 더 세밀하게 제어할 수 있으므로 팀의 업무 중단이 최소화됩니다. 따라서 평소처럼 업무를 수행할 수 있으며 Slack도 평소처럼 작동됩니다.

자체 키를 사용합니다
Slack EKM에서 사용 중인 샘플 메시지
플젝-청구
박소영새로운 청구 시스템이 수익에 미칠 수 있는 영향에 대해 몇 가지 예측을 해봤습니다. 이 예측은 @김성준 님과 @이희영 님 사이에서 이루어진 논의를 기반으로 합니다.
2건 댓글3분 전 마지막 댓글
#플젝-청구에(게) 메시지 보내기

보안이 중요한 환경에서도 안심할 수 있습니다

Slack EKM은 조직의 보안 요구 사항을 충족하고, Slack에서 중요한 대화나 파일을 공유할 수 있도록 더욱 강화된 지원을 제공합니다.

Slack EKM에서 사용 중인 샘플 메시지
플젝-청구
박소영새로운 청구 시스템이 수익에 미칠 수 있는 영향에 대해 몇 가지 예측을 해봤습니다. 이 예측은 @김성준 님과 @이희영 님 사이에서 이루어진 논의를 기반으로 합니다.
2건 댓글3분 전 마지막 댓글
#플젝-청구에(게) 메시지 보내기

“Slack EKM(Enterprise Key Management)과 같은 기술은 협업 환경의 보안을 강화해야 하는 모든 규모의 기업에 없어서는 안 될 핵심 기술로 빠르게 자리잡고 있습니다. 이런 기술은 암호화 키에 대한 제어를 유지해야 하는 기업에 점점 중요해지고 있습니다."

IDC소셜, 커뮤니티 및 협업 부문 연구 디렉터Wayne Kurtzman

더 원활하고 안전하게 일하세요

업무를 진행하는 모든 순간에도 데이터는 계속 보호됩니다.

모든 단계에서 가시성 제공

Slack에서 메시지와 파일을 암호화하고 해독하기 위해 사용자의 키가 사용되는 과정이 AWS CloudWatch 및 CloudTrail에 기록되어 사용자의 키가 액세스되는 과정을 자세히 파악할 수 있습니다.

키 액세스 취소의 세밀한 제어

보안 위협을 해결하기 위해, 관리자는 매우 표적화된 방식으로 액세스를 취소할 수 있습니다. 조직, 워크스페이스, 채널, 기간 및 파일 수준으로 메시지 및 파일에 대한 액세스를 취소할 수 있습니다.

Slack에서 협업 유지

기능부터 성능까지, 모든 Slack 환경이 동일하게 유지됩니다. 일부 데이터에 대한 액세스가 철회되어도 팀은 자신이 가장 잘 아는 Slack의 기능을 모두 사용하여 계속해서 협업할 수 있습니다.

Slack에서는 기업들이 더욱 안전하게 협업할 수 있습니다

전 세계 수백만 명이 Slack을 사용해 협업 방식을 바꾸고 있습니다.

엔터프라이즈용 Slack에 대해 자세히 알아보기

웨비나

Slack EKM이란 무엇인가요?

블로그

Slack EKM(Enterprise Key Management) 소개

고객 스토리

Slack으로 빌드 및 배포 프로세스 관리

웨비나

Slack EKM이란 무엇인가요?

블로그

Slack EKM(Enterprise Key Management) 소개

고객 스토리

Slack으로 빌드 및 배포 프로세스 관리

Enterprise+ 플랜에 Slack EKM 추가

영업 팀과 대화하기