EKM으로 위험을 최소화하면서 데이터 흐름을 유지하세요
Slack의 키 관리 솔루션으로 모든 단계에서 데이터 액세스와 가시성을 완벽하게 제어하세요.
Slack Enterprise Encryption Key Management란 무엇인가요?
자체 키를 사용합니다
Slack EKM을 사용하면 Amazon의 KMS(Key Management Service)(AWS KMS)에 저장된 자체 키를 사용해 메시지 및 파일을 암호화할 수 있습니다. 관리자가 키 액세스 취소를 더 세밀하게 제어할 수 있으므로 팀의 업무 중단이 최소화됩니다. 따라서 평소처럼 업무를 수행할 수 있으며 Slack도 평소처럼 작동됩니다.
보안이 중요한 환경에서도 안심할 수 있습니다
Slack EKM은 조직의 보안 요구 사항을 충족하고, Slack에서 중요한 대화나 파일을 공유할 수 있도록 더욱 강화된 지원을 제공합니다.
“Slack EKM(Enterprise Key Management)과 같은 기술은 협업 환경의 보안을 강화해야 하는 모든 규모의 기업에 없어서는 안 될 핵심 기술로 빠르게 자리잡고 있습니다. 이런 기술은 암호화 키에 대한 제어를 유지해야 하는 기업에 점점 중요해지고 있습니다."
더 원활하고 안전하게 일하세요
업무를 진행하는 모든 순간에도 데이터는 계속 보호됩니다.
모든 단계에서 가시성 제공
Slack에서 메시지와 파일을 암호화하고 해독하기 위해 사용자의 키가 사용되는 과정이 AWS CloudWatch 및 CloudTrail에 기록되어 사용자의 키가 액세스되는 과정을 자세히 파악할 수 있습니다.
키 액세스 취소의 세밀한 제어
보안 위협을 해결하기 위해, 관리자는 매우 표적화된 방식으로 액세스를 취소할 수 있습니다. 조직, 워크스페이스, 채널, 기간 및 파일 수준으로 메시지 및 파일에 대한 액세스를 취소할 수 있습니다.
Slack에서 협업 유지
기능부터 성능까지, 모든 Slack 환경이 동일하게 유지됩니다. 일부 데이터에 대한 액세스가 철회되어도 팀은 자신이 가장 잘 아는 Slack의 기능을 모두 사용하여 계속해서 협업할 수 있습니다.
Slack에서는 기업들이 더욱 안전하게 협업할 수 있습니다
전 세계 수백만 명이 Slack을 사용해 협업 방식을 바꾸고 있습니다.