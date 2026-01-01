성공적인 팀워크에 투자하세요
338%
투자 수익률1모든 값은 위험 조정된 3년의 현재 가치로 보고됩니다. "기술 팀에 대한 Slack의 전체적인 경제적 영향" Forrester, 2020
210만 달러
생산성 절감 비용1모든 값은 위험 조정된 3년의 현재 가치로 보고됩니다. "기술 팀에 대한 Slack의 전체적인 경제적 영향" Forrester, 2020
85%
Slack으로 소통이 개선되었다고 답변한 사용자의 비율2모든 값은 위험 조정된 3년의 현재 가치로 보고됩니다. "기술 팀에 대한 Slack의 전체적인 경제적 영향" Forrester, 2020
69%
작업을 완료하는 데 Slack을 사용한 사용자의 비율2가중치 평균. 미국, 영국, 오스트레일리아 및 캐나다의 주간 Slack 사용자가 참여한 2,707개의 설문 조사 응답 기반, 95% CI에서의 오차 범위 ±2%(2021년 12월).
귀사의 생산성을 위해 업무 유연성을 더 높이세요
- 간단한 대화를 위해 팀 허들을 시작하거나, 비디오 클립을 녹화하여 위치와 시간대에 상관없이 업데이트를 공유하세요.
- 사용하는 모든 도구를 통합하세요. Slack 안에서 보고서를 가져오고 미팅을 시작하며 티켓을 제출하는 등 다양한 작업을 할 수 있습니다.
- 워크플로 빌더로 일상적인 작업과 프로세스를 자동화하여 업무의 효율을 높이세요. 어떠한 코딩도 필요하지 않습니다.
Slack Connect를 통해 파트너와 더욱 빠른 협업
- 채널에서 고객, 클라이언트, 그 외 비지니스 파트너를 한곳에 모아 간편하게 협업하세요.
- 실시간으로 메시지를 보내고 파일을 공유하여 어디서 일하든 상관없이 모두가 같은 내용을 이해하게 해 주세요.
- 이메일로 인한 피싱 및 스팸 공격에 대한 노출을 줄이세요.
Slack의 유용한 기능을 더 자세히 알아보세요
혜택 비교
무료
메시징(90일 동안의 내역)
화면 공유가 가능한 음성 및 화상 대화(30분으로 제한됨)
비디오 클립 녹화(클립)
다른 도구와의 통합(3개의 도구로 제한됨)
유료 플랜
메시징(무제한)
화면 공유가 가능한 음성 및 화상 대화(무제한 그룹 허들)
비디오 클립 녹화(클립)
다른 도구과의 통합(무제한)
외부 조직과 협업(Slack Connect)
문서와 리스트로 프로젝트 협업 및 관리(캔버스 및 리스트)
반복적이고 시간이 많이 드는 작업을 자동화하세요(워크플로 빌더)
향상된 보안과 데이터 보호(SSO, DLP 통합 등)
특정 규정 준수 지원(HIPAA 지원, e-discovery 등)
|혜택 비교
|무료
|유료 플랜
무제한 메시징
90일 동안의 내역
무제한
화면 공유가 가능한 오디오 및 비디오 대화
1:1 허들만
그룹 허들
다른 도구과의 통합(무제한)
10개의 앱으로 제한됨
무제한
외부 조직과의 협업
1:1 메시징만
그룹 외부 메시지
문서와 리스트에서 프로젝트를 생성하고 관리
-
캔버스와 리스트
AI 기반 업무
-
AI 대화 요약, 검색, 워크플로 생성, 매일 한 눈에 정리
시간이 걸리던 반복 업무의 자동화
-
워크플로 빌더
강화된 보안
-
SAML 기반의 SSO, SCIM
규정 준수 지원
-
전역 보존 정책, 데이터 내보내기, HIPAA 지원 등
자주 묻는 질문
죄송하지만 그럴 수 없습니다. Slack은 팀을 위해 구성되었으므로 팀 전체에 도입하는 경우에만 효과를 발휘할 수 있습니다. Slack을 업그레이드하려면 전체 워크스페이스를 한꺼번에 업그레이드해야 합니다.
아니요. Slack은 조직과 함께 성장하므로 채널이나 팀에 포함될 수 있는 사용자 수 제한에 관해 걱정할 필요가 없습니다.
Pro로 업그레이드하면 무료 팀들은 파일, 메시지, 기타 콘텐츠를 포함한 지난 12개월간의 워크스페이스 데이터에 액세스할 수 있습니다.
요금 페이지에서 각 플랜에 대해 더 많은 정보를 볼 수 있습니다. 또한 당사에 문의하면 각 플랜을 살펴보면서 고객님께 가장 적합한 플랜을 알려 드리겠습니다.
물론이죠! 여기에서 자세히 알아보세요.
