더 간편하게 일을 시작하는 방법
때때로 일에서 가장 어려운 부분은 업무를 처음 시작하려는 단계입니다. 템플릿을 사용하면 채널, 캔버스, 리스트, 워크플로가 미리 만들어져 있고 모든 만반의 준비가 되어 있기 때문에 사용자와 팀은 바로 작업에 착수할 수 있습니다.
어떤 업무에도 딱 맞게 준비된 템플릿
템플릿은 모든 분야의 비즈니스에서 가장 일반적으로 사용할 수 있는 사례를 위해 만들어졌습니다. 따라서 프로젝트를 관리하든, 지원 요청을 분류하든, 백지에서 시작하지 않고도 작업을 개시할 수 있습니다.
당신의 방식에 맞는 당신만의 템플릿
템플릿은 필요에 따라 완전히 맞춤 설정할 수 있으므로 여러분의 업무에 더 적합하게 만들 수 있습니다. 그 다음, 회사의 템플릿 라이브러리에 저장하여 여러분과 팀원들이 계속 사용할 수 있습니다.
“새로운 템플릿 솔루션은 채널에서 워크플로에 이르기까지 Slack의 가장 강력한 기능을 가져와 팀이 훨씬 더 빠르게 업무를 시작할 수 있다는 점에서 정말 획기적인 혁신입니다.”
자주 묻는 질문
Slack은 캔버스, 리스트, 워크플로를 위한 각각의 템플릿을 제공합니다. 일반 프로젝트 및 비즈니스 요구 사항을 기반으로 이러한 템플릿들을 한데 묶어 작업을 더 빠르게 시작할 수 있도록 만들었습니다.
템플릿은 모든 유료 Slack 플랜에서 사용할 수 있습니다.
템플릿 라이브러리에서는 마케팅 캠페인부터 직원 온보딩에 이르기까지 모든 업무를 위해 미리 구축된 템플릿을 찾을 수 있으며, 지속적으로 더 많은 템플릿이 추가되고 있습니다.
물론이죠! Enterprise 플랜을 사용하는 고객은 템플릿 솔루션을 원하는 대로 설정하여 내부 템플릿 라이브러리에 게시할 수 있습니다. 프로젝트마다 쉽게 찾고 쉽게 사용할 수 있죠.
현재는 아니지만 향후에는 AI가 템플릿 제작을 지원할 것입니다. 즉, 팀은 다른 채널에서와 마찬가지로 생성하는 모든 채널에서 템플릿을 사용해 AI를 활용할 수 있습니다.