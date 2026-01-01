리스트로 Slack에서 바로 프로젝트와 작업을 관리하세요
리스트는 작업 항목, 마감 기한, 리소스 등 대화에서 가장 중요한 부분을 포착하고 구성하여 팀들이 더 많은 업무를 더 빠르게 처리하도록 만들어 줍니다.
처음부터 끝까지 프로젝트 추적
리스트는 팀이 Slack을 떠나지 않고도 프로젝트를 생성, 추적, 관리할 수 있는 곳입니다. 더 이상 이리저리 찾아다니거나 앱들을 오가며 수고할 필요가 없습니다.
작업과 해야 할 일을 함께 해결
Slack의 리스트는 가장 훌륭한 협업 방법입니다. 업무에 배정된 사람은 물론 프로젝트를 따르거나 단순히 확인만 하는 사람도 필요한 맥락을 얻어 조치를 취하고 방향을 맞출 수 있습니다.
요청을 수집, 자동화 및 분류
워크플로 작업도 리스트에서 가능합니다. 일상 작업들을 자동화하고 앱을 연결할 수 있으며 리스트를 Slack에서 작업을 관리하는 새 홈으로 사용할 수 있습니다.
"저희 팀은 이제 작업을 추적하고 협업하며 정보를 정리해 팀 전체에 공유할 수 있으며 이 모든 작업을 한 곳에서 해낼 수 있습니다."
모든 조직 전반의 모든 팀에서 사용할 수 있는 리스트
완수해야 하는 모든 작업을 추적할 수 있도록 리스트를 구축하고 어떤 것도 놓치는 일이 없도록 하세요. 이 모든 작업을 Slack을 떠나지 않고도 진행할 수 있습니다.
판매
거래 전략을 매핑하고 고객과의 통화를 준비하며 고객 관리 팀을 조율
고객 서비스
표준화된 응답 프로세스로 빠르게 스워밍하고 문제를 해결
마케팅
캠페인을 계획하고 출시하면서 결과물을 추적하고 소유자를 할당
IT
인바운드 요청을 수집하고 우선순위를 정하고 관리하여 응답 시간을 개선
자주 묻는 질문
리스트로 프로젝트를 관리하는 것은 쉽습니다. 사용자와 팀은 결과물을 추적하고 소유자를 할당하고 마감일을 계속 염두에 두고 작업에 대해 협업할 수 있습니다. 고객 배포, 직원 온보딩, 제품 출시 등을 위한 일정과 조치 항목들을 관리하세요.
리스트는 개인적으로 해야 할 일부터 소규모 팀의 조치 항목 또는 부서들이 협업하는 프로젝트 팀 전반의 모든 결과물까지 아우르는 모든 종류의 작업 리스트 관리에 매우 적합합니다.
리스트는 모든 유료 Slack 플랜에 포함됩니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
물론입니다! Slack Connect를 통해 리스트를 파트너, 고객, 클라이언트와 공유하는 것은 외부 팀들과 협력하여 작업을 관리할 수 있는 좋은 방법입니다.
네, 캔버스에 리스트를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 리스트에 있는 프로젝트 계획을 캔버스 내의 프로젝트 개요에 바로 추가할 수 있습니다.