작업 리스트 리스트로 Slack에서 바로 프로젝트와 작업을 관리하세요

리스트는 작업 항목, 마감 기한, 리소스 등 대화에서 가장 중요한 부분을 포착하고 구성하여 팀들이 더 많은 업무를 더 빠르게 처리하도록 만들어 줍니다.