의료 및 생명 과학 분야용 Slack

의료 보험 지급 기관

복잡함을 줄이고 회원의 만족도를 높이세요

  • 청구 관리를 복잡하게 만드는 수차례의 커뮤니케이션과 승인 병목 현상을 최소화
  • 아무리 복잡한 청구 건이라도 질 높은 고객 지원을 신속히 제공해 첫 통화 해결률 개선
  • 수익을 높이고 새로운 수익원을 만드는 영업 주기의 효율성 개선
  • Slack과 Salesforce로 구동되어 신뢰할 수 있는 360도 에코시스템으로 수익 및 관계 개선

28%

더 빨라진 평균 티켓 해결 시간*

*출처: “Slack의 비즈니스 가치”, Slack이 IDC에 위탁하여 진행한 연구, 2017년
의료 서비스 제공업체

팀을 지원하며 환자를 관리하세요

  • Slack 채널로 의사, 간호사, 전문가들이 협력할 수 있는 전용 공간 제공
  • 의료 비용을 절감하면서 환자에게 향상된 건강 결과 제공
  • 승인부터 인증까지의 프로세스를 단순화하는 워크플로 빌더에서 노코드 자동화를 만들어 행정 업무에 대한 부담 완화
  • 작업 및 일정 관리를 위한 통합 앱, 허들과 같은 기본 기능을 통해 모두가 최신 정보를 공유
생명 과학

생명을 구할 치료법을 시장에 빨리 도입하세요

  • 연구, 임상 시험, 상용화 과정 전반에서 생산성 향상
  • 연구 도구, 애플리케이션, 회사 전체 및 전 세계의 전문가를 안전한 Slack Connect 채널 내에서 통합
  • Slack 캔버스를 사용해 여러 현장 및 파트너와의 임상 시험과 관련된 조율을 단순화
  • 현장과 본사의 주요 영업 및 고객 서비스 인재를 온보딩, 지원 및 유지
의료 기술

실시간으로 미래의 의료 서비스를 제공하세요

  • 자동화와 통합 기능을 통해 엔드 투 엔드 하드웨어 및 소프트웨어 개발 프로세스 개선
  • 팀이 영업 주기 전반에 걸쳐 내부적으로는 물론, 고객과도 쉽게 소통할 수 있도록 지원
  • 기기를 사용하는 수명 주기 전반에서 세심한 맞춤 서비스 제공

통합을 통해 일상을 더 쉽게 만들기

몇 번의 클릭만으로 일정 관리, 조율, 협업 등을 지원하는 앱을 Slack에 가져오세요.

모든 통합 앱 보기

영감을 주는 이야기, 스마트한 솔루션

Slack

Slack의 개인 정보 보호

웨비나

Slack은 의료 분야를 위한 생산성 플랫폼입니다

고객 사례

OneOncology가 Slack을 통해 혁신을 주도하는 방식

고객 사례

Oscar Health가 Slack을 사용해 의료 서비스를 간소화한 방법

자주 묻는 질문

Slack을 이용하면 현재 본인이 근무 중인 병원이나 의료 서비스 제공업체의 전문가를 포함하는 채널을 생성할 수 있습니다. 이런 채널들은 비공개로 설정할 수 있으므로 특정 환자나 사례와 관련된 공급업체만 공유된 정보에 액세스할 수 있습니다. 비공개 채널의 정보는 검색 결과에 표시되지 않습니다.

Slack Connect를 이용하면 외부 사용자를 특정 채널로 초대해 Slack에서 일하며 누리던 모든 이점을 파트너, 벤더 및 다른 타사들로도 확장할 수 있습니다.

Slack 채널에는 프로젝트 전반에 걸쳐 공유된 대화와 문서가 모두 담겨 있어 새로운 팀원이 더욱 빠르게 적응하여 업무에 속도를 내고 생산성을 발휘할 수 있습니다.

또 이메일이 피싱 및 기타 보안 침해의 가장 보편적인 소스 중 하나라는 것을 알고 계셨나요? Slack에서는 주기적으로 유출되는 소통 창구로부터 개인건강정보(PHI)와 다른 민감한 정보를 안전하게 보호할 수 있습니다.

물론이죠! Slack은 HIPAA 구성이 가능합니다. PHI의 보안을 유지하도록 구성하고 관리할 수 있다는 뜻이죠.

Slack으로 할 수 있는 모든 것을 확인하세요

