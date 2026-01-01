의료 및 생명 과학 분야용 Slack

Slack을 이용하면 현재 본인이 근무 중인 병원이나 의료 서비스 제공업체의 전문가를 포함하는 채널을 생성할 수 있습니다. 이런 채널들은 비공개로 설정할 수 있으므로 특정 환자나 사례와 관련된 공급업체만 공유된 정보에 액세스할 수 있습니다. 비공개 채널의 정보는 검색 결과에 표시되지 않습니다.



Slack Connect를 이용하면 외부 사용자를 특정 채널로 초대해 Slack에서 일하며 누리던 모든 이점을 파트너, 벤더 및 다른 타사들로도 확장할 수 있습니다.