의료 및 생명 과학 분야용 Slack
의료를 발전시키는 플랫폼
HIPAA 구성이 가능한 생산성 플랫폼을 활용해 수동 프로세스를 자동화하고 운영을 간소화하여 다시 환자에게 집중하세요.
의료 보험 지급 기관
복잡함을 줄이고 회원의 만족도를 높이세요
- 청구 관리를 복잡하게 만드는 수차례의 커뮤니케이션과 승인 병목 현상을 최소화
- 아무리 복잡한 청구 건이라도 질 높은 고객 지원을 신속히 제공해 첫 통화 해결률 개선
- 수익을 높이고 새로운 수익원을 만드는 영업 주기의 효율성 개선
- Slack과 Salesforce로 구동되어 신뢰할 수 있는 360도 에코시스템으로 수익 및 관계 개선
28%
더 빨라진 평균 티켓 해결 시간*
*출처: “Slack의 비즈니스 가치”, Slack이 IDC에 위탁하여 진행한 연구, 2017년
생명 과학
생명을 구할 치료법을 시장에 빨리 도입하세요
- 연구, 임상 시험, 상용화 과정 전반에서 생산성 향상
- 연구 도구, 애플리케이션, 회사 전체 및 전 세계의 전문가를 안전한 Slack Connect 채널 내에서 통합
- Slack 캔버스를 사용해 여러 현장 및 파트너와의 임상 시험과 관련된 조율을 단순화
- 현장과 본사의 주요 영업 및 고객 서비스 인재를 온보딩, 지원 및 유지
의료 기술
실시간으로 미래의 의료 서비스를 제공하세요
- 자동화와 통합 기능을 통해 엔드 투 엔드 하드웨어 및 소프트웨어 개발 프로세스 개선
- 팀이 영업 주기 전반에 걸쳐 내부적으로는 물론, 고객과도 쉽게 소통할 수 있도록 지원
- 기기를 사용하는 수명 주기 전반에서 세심한 맞춤 서비스 제공
통합을 통해 일상을 더 쉽게 만들기
몇 번의 클릭만으로 일정 관리, 조율, 협업 등을 지원하는 앱을 Slack에 가져오세요.
자주 묻는 질문
Slack을 이용하면 현재 본인이 근무 중인 병원이나 의료 서비스 제공업체의 전문가를 포함하는 채널을 생성할 수 있습니다. 이런 채널들은 비공개로 설정할 수 있으므로 특정 환자나 사례와 관련된 공급업체만 공유된 정보에 액세스할 수 있습니다. 비공개 채널의 정보는 검색 결과에 표시되지 않습니다.
Slack Connect를 이용하면 외부 사용자를 특정 채널로 초대해 Slack에서 일하며 누리던 모든 이점을 파트너, 벤더 및 다른 타사들로도 확장할 수 있습니다.
Slack 채널에는 프로젝트 전반에 걸쳐 공유된 대화와 문서가 모두 담겨 있어 새로운 팀원이 더욱 빠르게 적응하여 업무에 속도를 내고 생산성을 발휘할 수 있습니다.
또 이메일이 피싱 및 기타 보안 침해의 가장 보편적인 소스 중 하나라는 것을 알고 계셨나요? Slack에서는 주기적으로 유출되는 소통 창구로부터 개인건강정보(PHI)와 다른 민감한 정보를 안전하게 보호할 수 있습니다.
물론이죠! Slack은 HIPAA 구성이 가능합니다. PHI의 보안을 유지하도록 구성하고 관리할 수 있다는 뜻이죠.