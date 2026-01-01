I canali di Slack ospitano tutte le conversazioni e i documenti che sono stati condivisi durante l’intero progetto, consentendo ai nuovi membri del team di aggiornarsi rapidamente ed essere produttivi più velocemente.



Inoltre, sapevi che l’e-mail è una delle fonti più comuni di phishing e altre violazioni della sicurezza? In Slack, puoi escludere le informazioni sanitarie protette e altre informazioni sensibili dalle comunicazioni maggiormente soggette a violazioni.