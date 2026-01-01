La piattaforma per i servizi sanitari
Automatizza i processi manuali, semplifica le operazioni e riporta l’attenzione sui pazienti con la piattaforma di produttività configurabile per la normativa HIPAA.
Riduci la complessità e aumenta la soddisfazione dei membri
- Riduci al minimo gli scambi di comunicazioni e i colli di bottiglia delle approvazioni che complicano la gestione delle richieste
- Migliora le risoluzioni al primo contatto offrendo un supporto rapido e di alta qualità anche nelle situazioni più complesse
- Individua le efficienze nel ciclo di vendita che aumentano il fatturato e generano nuove fonti di profitto
- Incrementa il fatturato e le relazioni in un ecosistema affidabile a 360 gradi con Slack e Salesforce
28%
riduzione del tempo di risoluzione medio dei ticket*
Prenditi cura dei pazienti mentre supporti i tuoi team
- Offri a medici, infermieri e specialisti degli spazi dedicati per lavorare insieme nei canali di Slack
- Migliora i risultati sanitari per i pazienti riducendo al contempo i costi dell’assistenza
- Alleggerisci il carico amministrativo creando automazioni senza codice in Workflow Builder che semplificano i processi, dalle approvazioni alle autorizzazioni
- Tieni tutti sulla stessa lunghezza d’onda con funzioni incorporate come gli incontri e con app integrate per la pianificazione e la gestione delle attività
Introduci terapie salvavita sul mercato più rapidamente
- Migliora la produttività nella ricerca, negli studi clinici e nella commercializzazione
- Integra esperti, applicazioni e strumenti di ricerca di tutta l’azienda e del mondo in canali sicuri di Slack Connect
- Semplifica il coordinamento degli studi clinici in diverse sedi e con diversi partner con i canvas di Slack
- Assumi, supporta e fidelizza i migliori talenti delle vendite e dell’assistenza clienti sul campo e in sede
Realizza il futuro della medicina in tempo reale
- Migliora i processi di sviluppo software e hardware end-to-end tramite automazione e integrazioni
- Assicurati che i team possano comunicare in modo semplice durante tutto il ciclo di vendita, sia internamente che con i clienti
- Offri un servizio di prima qualità durante tutto il ciclo di vita di utilizzo dei dispositivi
Facilita il lavoro quotidiano con le integrazioni
Porta le app in Slack per aiutarti a pianificare, coordinare, collaborare e molto altro con pochi semplici clic.
Storie stimolanti, soluzioni intelligenti
Privacy in Slack
Slack è la piattaforma di produttività per i servizi sanitari
Come OneOncology potenzia l’innovazione con Slack
Come Oscar Health usa Slack per semplificare l’assistenza sanitaria
Domande frequenti
Slack ti consente di creare canali che includono specialisti della tua struttura o dell’organizzazione che offre i servizi sanitari. Questi canali possono essere resi privati in modo che solo gli operatori che lavorano su un paziente o caso specifico abbiano accesso alle informazioni condivise. Inoltre, le informazioni nei canali privati non vengono mostrate nei risultati di ricerca.
Slack Connect ti consente anche di estendere tutti i vantaggi di lavorare in Slack a partner, fornitori e altre terze parti invitando utenti esterni in canali specifici.
I canali di Slack ospitano tutte le conversazioni e i documenti che sono stati condivisi durante l’intero progetto, consentendo ai nuovi membri del team di aggiornarsi rapidamente ed essere produttivi più velocemente.
Inoltre, sapevi che l’e-mail è una delle fonti più comuni di phishing e altre violazioni della sicurezza? In Slack, puoi escludere le informazioni sanitarie protette e altre informazioni sensibili dalle comunicazioni maggiormente soggette a violazioni.
Sì! Slack è configurabile per la normativa HIPAA, il che significa che può essere configurato e gestito per garantire la sicurezza delle informazioni sanitarie protette.