Due colleghi che parlano in una chat Slack aperta in background,
Messaggistica audio e video

Rimani aggiornato e libera tempo con i clip

Registra e invia clip audio o video per condividere in modo efficiente le informazioni senza la necessità di riunioni.

Premi semplicemente Registra

I clip ti consentono di comunicare aggiornamenti, annunci e spiegazioni direttamente al tuo team. Posta audio, video o registrazioni dello schermo per dare più colore e contesto, tutto in Slack.

Sincronizzati con qualsiasi pianificazione

Ognuno può guardare o creare i clip in base al proprio ritmo, quindi i team possono rimanere aggiornati senza dover aspettare di trovare del tempo libero nel calendario.

51%

riduzione delle riunioni pianificate nei team che usano i clip*

*Fonte: Customer Tracking Survey anno fiscale 2024, Slack da Salesforce, risposte di 46 utenti Slack, ottobre 2023.

Riproducili a modo tuo

Guarda o ascolta i clip quando e come preferisci: velocizzali, rallentali, segui con i sottotitoli o scorri rapidamente la trascrizione, alla scrivania o in movimento.

Un pannello con il logo Slack.

"Slack accelera il lavoro offrendo ai membri in diversi team, fusi orari, spazi fisici e aziende strumenti accessibili come i clip per collaborare in modo asincrono tra loro."

Logo Ocado Group

Steve Bottomley

Direttore IT, Ocado Group.

Domande frequenti

Tutti i piani di Slack, incluse le versioni gratis e a pagamento, offrono l’utilizzo illimitato di clip audio e video.

Invece di provare a riunire tutti nello stesso momento, posta un clip audio o video. Altrimenti, usa un clip quando devi allontanarti dalla scrivania o trascorrere del tempo sul campo ed è più semplice registrare il messaggio piuttosto che digitarlo.

In un canale o messaggio diretto, chiunque può inviare o riprodurre i clip audio e video e rispondere a sua volta con un clip in una conversazione.

Puoi accelerare o rallentare i video, metterli in pausa o riprodurli quando necessario, attivare o disattivare i sottotitoli o leggere la trascrizione e guardarli tutte le volte che vuoi per non perdere nessun dettaglio.

Quando registri un clip, puoi attivare o disattivare la fotocamera e anche sfocare lo sfondo del video. Condividi il tuo schermo in un clip video, il modo perfetto per spiegare un progetto a qualcuno.

I clip hanno una durata massima di cinque minuti.