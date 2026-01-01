Rimani aggiornato e libera tempo con i clip
Registra e invia clip audio o video per condividere in modo efficiente le informazioni senza la necessità di riunioni.
Premi semplicemente Registra
I clip ti consentono di comunicare aggiornamenti, annunci e spiegazioni direttamente al tuo team. Posta audio, video o registrazioni dello schermo per dare più colore e contesto, tutto in Slack.
Sincronizzati con qualsiasi pianificazione
Ognuno può guardare o creare i clip in base al proprio ritmo, quindi i team possono rimanere aggiornati senza dover aspettare di trovare del tempo libero nel calendario.
51%
riduzione delle riunioni pianificate nei team che usano i clip*
Riproducili a modo tuo
Guarda o ascolta i clip quando e come preferisci: velocizzali, rallentali, segui con i sottotitoli o scorri rapidamente la trascrizione, alla scrivania o in movimento.
"Slack accelera il lavoro offrendo ai membri in diversi team, fusi orari, spazi fisici e aziende strumenti accessibili come i clip per collaborare in modo asincrono tra loro."
Domande frequenti
Tutti i piani di Slack, incluse le versioni gratis e a pagamento, offrono l’utilizzo illimitato di clip audio e video.
Invece di provare a riunire tutti nello stesso momento, posta un clip audio o video. Altrimenti, usa un clip quando devi allontanarti dalla scrivania o trascorrere del tempo sul campo ed è più semplice registrare il messaggio piuttosto che digitarlo.
In un canale o messaggio diretto, chiunque può inviare o riprodurre i clip audio e video e rispondere a sua volta con un clip in una conversazione.
Puoi accelerare o rallentare i video, metterli in pausa o riprodurli quando necessario, attivare o disattivare i sottotitoli o leggere la trascrizione e guardarli tutte le volte che vuoi per non perdere nessun dettaglio.
Quando registri un clip, puoi attivare o disattivare la fotocamera e anche sfocare lo sfondo del video. Condividi il tuo schermo in un clip video, il modo perfetto per spiegare un progetto a qualcuno.
I clip hanno una durata massima di cinque minuti.