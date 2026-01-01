Qualquer pessoa em um canal ou em uma mensagem direta pode enviar ou reproduzir clipes de áudio ou vídeo. Elas também podem responder uma conversa usando um clipe.

Você pode acelerar ou desacelerar vídeos, pausar ou reproduzir a qualquer momento, ativar ou desativar legendas ou ler a transcrição, além de assistir quantas vezes quiser para não perder nenhum detalhe.

Ao gravar um clipe, você pode ativar ou desativar sua câmera e até mesmo desfocar o fundo do vídeo. Compartilhe sua tela em um clipe de vídeo, perfeito para explicar um projeto a uma pessoa.