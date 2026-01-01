Clipes: fique por dentro do que está acontecendo sem sacrificar seu tempo
Gravar e enviar clipes de áudio ou vídeo é uma maneira prática de compartilhar informações sem precisar de reuniões.
Basta pressionar gravar
Os clipes permitem que sua equipe receba suas atualizações, seus anúncios e suas explicações. Poste áudio, vídeo e registros de tela para maior destaque e contexto, tudo no Slack.
Sincronize-se com qualquer agenda
Qualquer um pode assistir ou criar clipes quando for mais conveniente, de modo que as equipes possam se manter atualizadas sem ter que encontrar um momento que atenda a todos.
51%
de redução em reuniões programadas entre equipes que usam os clipes *
Reproduza do seu jeito
Assista ou ouça aos clipes na hora que quiser e do jeito que preferir: Acelere ou diminua a velocidade, acompanhe pelas legendas ou leia rapidamente a transcrição, no escritório ou em qualquer lugar.
“O Slack acelera a maneira como operamos, dando às equipes de diferentes departamentos, fusos horários e escritórios acesso a ferramentas como clipes para colaborarem juntas a qualquer momento.”
Perguntas frequentes
Todos os planos do Slack, incluindo as versões pagas e gratuita, oferecem uso ilimitado de clipes de áudio e vídeo.
Poste um clipe de áudio ou vídeo em vez de tentar reunir todos ao mesmo tempo. Ou use um clipe se estiver ausente de sua mesa ou fora do escritório e for mais fácil gravar sua mensagem do que digitá-la.
Qualquer pessoa em um canal ou em uma mensagem direta pode enviar ou reproduzir clipes de áudio ou vídeo. Elas também podem responder uma conversa usando um clipe.
Você pode acelerar ou desacelerar vídeos, pausar ou reproduzir a qualquer momento, ativar ou desativar legendas ou ler a transcrição, além de assistir quantas vezes quiser para não perder nenhum detalhe.
Ao gravar um clipe, você pode ativar ou desativar sua câmera e até mesmo desfocar o fundo do vídeo. Compartilhe sua tela em um clipe de vídeo, perfeito para explicar um projeto a uma pessoa.
Os clipes podem ter até cinco minutos de duração.