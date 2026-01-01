Ilustração do app Slack
Engenharia

O trabalho de engenharia é mais rápido no Slack

Envie códigos melhores em menos tempo reunindo ferramentas, colegas de equipe e alterações de código no Slack.

Resolva problemas mais rápido

Maximize o tempo de funcionamento com uma resposta rápida

  • Envie alertas em tempo real nos canais automaticamente

  • Faça investigações paralelas para encontrar respostas em um piscar de olhos

  • Crie uma fonte de verdade para fazer uma análise rápida e fácil

“Nós reduzimos o tempo médio de solução de problemas para menos de cinco minutos. Um sucesso fenomenal em um curto período.”

Vodafone Logo
Paul Whyte, ex-diretor de engenharia de sistemas
Faça implantações com eficiência

Coordene a equipe e os processos

  • Publique a documentação nos canais para tomar decisões informadas antes de codificar

  • Defina um único local para revisão e teste de códigos

  • Integre ferramentas para aumentar a visibilidade e a automação de implantações

“Os desenvolvedores de hoje trabalham de modo mais horizontal que vertical. E o Slack ajuda a viabilizar essa forma de trabalho.”

RBC logo
Martin Wildberger, Vice-presidente executivo de inovação e tecnologia
Logotipo do Slack com linhas de fluxos de trabalho conectando os funcionários
Tenha mais satisfação no trabalho

Mantenha a produtividade e o engajamento

  • Deixe novos desenvolvedores a par de tudo mais rápido com um registro do trabalho fácil de consultar

  • Automatize as tarefas rotineiras de menor valor

  • Personalize o Slack com fluxos de trabalho, apps e bots

53%

dos desenvolvedores usam o Slack1

Mais de 700 mil

desenvolvedores registrados ativos por dia2

1Fonte: Fonte: pesquisa da Stack Overflow de 2020 com desenvolvedores
2Fonte: Slack 2019

Mais de 2.600 integrações, até agora

O Slack conecta-se a todas as suas ferramentas favoritas, como GitHub, Jenkins, Jira, PagerDuty e muitas outras.

Ver todas as integrações de engenharia

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Perguntas frequentes

O Slack se tornou o queridinho dos desenvolvedores. O motivo? Ele aumentou a produtividade das equipes ao simplificar processos de trabalho. Os desenvolvedores podem escolher as ferramentas que quiserem para implantações, testes etc. e integrá-las diretamente à plataforma. Isso agrega valor às tecnologias já existentes e centraliza as discussões em equipe.

As possibilidades de personalização do Slack são infinitas. Com bots, fluxos de trabalho e apps, cada equipe pode configurar o Slack de acordo com o próprio ciclo de desenvolvimento. Descubra outros motivos pelos quais as equipes de engenharia amam o Slack.

Adicionar um bot ao Slack é uma estratégia inteligente para aumentar a produtividade da equipe. Para adicionar bots, basta acessar o Slack Marketplace e instalá-los no seu workspace (um administrador pode ser necessário). Você também pode criar seus próprios bots personalizados. Descubra o que os bots podem fazer e como usá-los.

No Slack, as equipes globais podem escolher em que região certos tipos de dados em repouso são armazenados. Atualmente, o Slack oferece residência de dados em seis regiões: Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão e Reino Unido. Saiba mais sobre como a residência de dados funciona no Slack.

Os workspaces do Slack são espaços compartilhados formados por canais, em que os membros da equipe podem se comunicar e trabalhar juntos. Você pode fazer parte de quantos workspaces quiser.

Os administradores do Slack podem configurar permissões para a entrada de membros no workspace, bem como definir as mensagens e arquivos que eles podem acessar. Os administradores também podem decidir quais bots ou apps serão instalados. Saiba mais sobre como dar os primeiros passos nos workspaces do Slack.

Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de proteção para seus dados, conversas e arquivos. A plataforma tem segurança de nível empresarial em cada camada, aderindo a várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outras. O Slack cumpre os requisitos do RGPD e pode ser configurado para seguir os requisitos da HIPAA e da FINRA. Ele tem autorização do FedRAMP Moderate.

Além disso, o Slack oferece recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais refinado da criptografia de dados. Você também pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para receber notificações instantâneas caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack aqui.