Trabalhe com mais inteligência, entre no mercado com mais rapidez
Conecte no Slack as pessoas, os parceiros e as ferramentas necessários.
Otimize o desempenho de marketing com fluxos de trabalho centralizados
Trabalhe mais de perto com sua equipe de vendas no Slack para alinhar-se em relação aos KPIs e obter feedback das iniciativas de marketing.
Tome medidas necessárias em relação aos dados e aos insights no Salesforce Marketing Cloud e em outros apps sem sair do Slack.
Comece a trabalhar com leads promissores em estreita colaboração entre equipes para qualificar e converter clientes em potencial.
“O Slack facilita a integração de ferramentas e o uso de outros apps que utilizamos diariamente, concentrando tudo em um único local central”.
Reinventando o trabalho no setor de marketing
The Total Economic Impact™ of Slack for Marketing Teams
Manual do Slack para equipes de marketing
Como manter suas equipes de marketing alinhadas com o Slack e o Smartsheet
Agilize o trabalho com colaboração simplificada
Trabalhe em conjunto de maneira simples no Slack para discutir ideias, organizar cronogramas e executar campanhas.
Mantenha a sincronia com parceiros externos e agências. Com o Slack Connect, todo mundo está a uma mensagem de distância.
Adote canais para comemorar conquistas da equipe, promover a transparência e reter os melhores talentos.
“O Slack turbinou nossos recursos, acelerando as tomadas de decisões para que pudéssemos responder às necessidades de mercado mais rapidamente”.
Responda a dados e tendências num piscar de olhos para aumentar o engajamento dos clientes
Incorpore as informações e tendências mais recentes da concorrência em sua estratégia de marketing com canais dedicados para compartilhar notícias e insights do setor.
Agrupe incidentes de RP e redes sociais em tempo real, coordenando respostas no canal ou discutindo soluções com os Círculos do Slack.
Use o Slack Connect para falar com clientes, incorporando as ideias deles em tudo o que você faz.
90%
dos profissionais de marketing concordam que o Slack ajuda a melhorar o compartilhamento de informações dentro da empresa*
Campanhas de sucesso começam aqui.
Dê à sua equipe (e às suas campanhas) uma grande vantagem com modelos pré-criados para tudo o que envolve marketing.
Mais de 2.600 integrações, até agora
O Slack se conecta a todas as suas ferramentas favoritas, como Salesforce, Asana, Smartsheet e muito mais.
Perguntas frequentes
Ótima pergunta. O Slack oferece uma nova forma de comunicação para toda a sua empresa. Ele substitui os e-mails por algo mais rápido, organizado e seguro. Em vez de uma sequência de e-mails por assunto, toda a comunicação é organizada em canais que são fáceis de criar, participar e pesquisar. Quando existe um canal para cada detalhe da empresa, todos sabem exatamente onde consultar para realizar as tarefas.
Para saber mais sobre o assunto, recomendamos consultar nossa Biblioteca de recursos.
A chave para o sucesso do Slack são os canais. Criando um canal para todos os projetos, equipes, escritórios e departamentos (ou seja, para tudo relacionado ao trabalho), você constrói um lugar para cada conversa. Como é fácil criar canais e participar deles, o Slack pode ser adaptado de acordo com as necessidades. Se alguém entrar em um projeto, basta adicionar a pessoa ao canal para que ela possa ler todas as conversas anteriores. Quando chegar a hora de iniciar algo novo, crie outro canal e convide as pessoas certas.
Para saber mais, leia como colaborar nos canais de modo eficiente.
Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de garantir que suas informações, conversas e arquivos permaneçam em segurança. O Slack oferece segurança de nível corporativo em cada camada, seguindo várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outros. O Slack cumpre os requisitos do RGPD e pode ser configurado para seguir os requisitos da HIPAA e da FINRA. Ele possui autorização do FedRAMP Moderate.
Além disso, o Slack oferece vários recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais refinado da criptografia de dados. Você também pode integrar suas ferramentas de segurança ao Slack para receber notificações instantâneas caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack aqui.
Sim! Ao contrário de e-mails, o Slack não é vulnerável a spam nem a phishing, que causam 90% das violações de dados. Seu identificador do Slack não pode ser vendido para anunciantes nem inserido em uma lista de e-mails. Você só receberá mensagens no Slack de outras pessoas de dentro da sua organização ou de parceiros confiáveis que usam o Slack Connect. Também é possível que receba notificações de apps integrados ao seu workspace, por exemplo, Asana, Google Docs ou Jira.
O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível empresarial. Os controles granulares permitem que os administradores personalizem a segurança para cada usuário. Assim, ninguém tem acesso ao que não deve. Saiba como o Slack pode substituir o e-mail com segurança na sua empresa.
O Slack Connect é uma forma de comunicação mais segura e produtiva entre organizações. Com ele, você pode mover todas as conversas com parceiros externos, clientes e fornecedores para o Slack, substituindo o e-mail e promovendo a colaboração. Os padrões de conformidade e os recursos de segurança de nível empresarial do Slack, como o Enterprise Key Management, também se aplicam ao Slack Connect. Saiba mais sobre o Slack Connect aqui.