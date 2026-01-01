O lar dos agentes e da IA.
A plataforma do Slack reúne toda a sua pilha de tecnologia. Ela é escalável, segura e desenvolvida para adicionar agentes e IA a qualquer empresa.
Apps e agentes criados pelas empresas mais inovadoras
Organize seu trabalho com o Slackbot.
O cliente PCM do Slackbot possibilita a integração de qualquer app ou agente diretamente no Slackbot, transformando o Slack na porta de entrada para a sua pilha tecnológica. Em vez de navegar por vários painéis para qualificar leads ou encontrar fornecedores, o Slackbot pode direcionar solicitações para agentes especializados e entregar os resultados de volta ao seu fluxo.
Toda a sua pilha de tecnologia se integra ao Slack.
O Slack é o front-end para toda a sua empresa, onde estão todos os seus apps e agentes de IA. Com ele, você pode integrar suas ferramentas e fluxos de trabalho, conectar mais de 2.600 apps, trazer dados de apps em tempo real para conversas e desenvolver soluções personalizadas. Se você está criando um agente, não há lugar melhor para começar do que no Slack.
Dê contexto aos seus apps e agentes.
Trabalhar sem dados contextuais é como trabalhar com uma mão amarrada nas costas. A API de Pesquisa em Tempo Real e nosso servidor do Protocolo de Contexto de Modelo autorizado pelo Slack oferecem acesso a dados de conversas no Slack, possibilitando a criação de apps e agentes de IA com respostas mais inteligentes, mantendo seus dados seguros.
De iniciantes a desenvolvedores avançados, qualquer pessoa pode automatizar tarefas no Slack.
O Slack facilita a automação de tarefas, por cliques ou código. Com fluxos de trabalho alimentados por IA, você pode acionar respostas de agentes, atualizar registros e muito mais. Se você for desenvolvedor, pode personalizar tudo, de serviços de backend a componentes modulares que se conectam diretamente com o Slack.
Ajuste nossa plataforma para atender às necessidades da sua equipe.
A plataforma do Slack simplifica o desenvolvimento com um kit de ferramentas completo, incluindo o CLI do Slack para gerenciamento de ciclo de vida e o Bolt para desenvolvimento de apps. Crie experiências dinâmicas para apps e agentes com block kit e objetos de trabalho enquanto desenvolvedores executam serviços de back-end, se conectam via Heroku ou criam componentes modulares.
Trabalhe sem preocupações, com proteção de dados e privacidade incorporadas.
O Slack oferece segurança de nível empresarial como padrão, incluindo governança, gerenciamento de riscos e recursos de conformidade robustos para proteger sua empresa. Com controles administrativos rigorosos, como logon único, gerenciamento móvel de empresas e prevenção contra perda de dados, garantimos que seus dados permaneçam privados.
Gerencie sua empresa usando uma plataforma segura, com foco nos agentes.
“É um prazer integrar o ChatGPT ainda mais ao Slack, para que as equipes possam aproveitar uma IA com tecnologia de ponta com a mesma naturalidade de uma conversa entre colegas. “Com o app do ChatGPT integrado às conversas, arquivos e fluxos de trabalho no Slack, o conhecimento e os insights estão sempre ao seu alcance, acelerando o andamento do trabalho.”
“A Perplexity está redefinindo a pesquisa como uma experiência de descoberta conversacional e transparente. Ao nos conectarmos ao Slack por meio do servidor PCM, agora podemos fundamentar as consultas no contexto das conversas da equipe, ajudando os usuários a obter respostas que não apenas sejam precisas, mas também relevantes para o seu trabalho. O Slack tem sido um parceiro fantástico para viabilizar isso, com foco compartilhado em segurança, conformidade e confiança do usuário.”
“As organizações dependem do Google Agentspace e do Slack para produtividade e colaboração. Agora, os clientes podem incorporar insights do Agentspace diretamente no Slack e usar conversas no Slack para aprimorar fluxos de trabalho no Agentspace, criando um fluxo de informações mais contínuo que melhora o trabalho cotidiano.”
“Atualmente, as empresas conduzem suas conversas mais importantes em vários canais do Slack, gerando uma vasta base de conhecimento institucional que até agora não estava acessível aos assistentes de IA. A API de Pesquisa em Tempo Real do Slack muda isso. Agora o Claude pode extrair contexto de conversas reais para oferecer respostas fundamentadas no seu trabalho de verdade e, em seguida, devolver esses insights diretamente ao seu fluxo de trabalho. Essa integração permite que o Claude forneça informações confiáveis e alinhadas à forma como as equipes realmente operam.”
Comece a usar todos os apps.
Perguntas frequentes
Ótima pergunta. O Slack oferece uma nova forma de trabalho para toda a sua empresa. O Slack é uma plataforma mais rápida, organizada e segura do que o e-mail. Toda a comunicação é estruturada em canais que são fáceis de serem criados, onde a participação e pesquisa são tarefas simples. Quando existe um canal para cada detalhe da empresa, todos sabem exatamente onde consultar para realizar as tarefas. O Slack também incorpora a IA ao fluxo de trabalho, ajudando você ao longo do dia e tornando mais rápido e fácil encontrar e lidar com as informações necessárias. E, ao contrário do e-mail, o Slack se integra a todos os outros sistemas em sua pilha tecnológica, tornando-se o sistema operacional único para todo o seu trabalho. O Slack reúne tudo e todos de que você precisa para trabalhar em um único lugar, eliminando a troca constante de contextos, os silos de dados e a perda de informações importantes.
Para ler mais sobre o assunto, recomendamos que você confira nossa Biblioteca de recursos.
O Slack permite que todas as suas ferramentas funcionem melhor, possibilitando a integração direta de software e apps personalizados no Slack. Confira algumas categorias e exemplos populares:
Gerenciamento de projetos: conecte o Slack a ferramentas de gerenciamento de projetos como o Asana, Miro, Notion e Jira para atualizar tarefas, monitorar o progresso e gerenciar projetos sem sair do Slack.
Suporte ao cliente: integre apps de suporte ao cliente como o Salesforce Service Cloud, Zendesk e Freshdesk para gerenciar tíquetes e se comunicar com os clientes diretamente pelo Slack.
Sistemas CRM: vincule o Slack a plataformas CRM como o Salesforce Sales Cloud, HubSpot e ZoomInfo para acessar dados de clientes e receber atualizações sobre leads e negócios em seus canais do Slack.
Gerenciamento de arquivos: melhore o Slack com sistemas de gerenciamento de arquivos como o Box, Google Drive e Dropbox para fácil acesso e compartilhamento de arquivos.
Ferramentas para desenvolvedores: conecte ferramentas de desenvolvedor como o GitHub, GitLab, PagerDuty e AWS Chatbot para colaborar em código, analisar solicitações de pull e rastrear problemas diretamente do Slack.
Essas integrações ajudam a tornar o Slack um centro de colaboração, comunicação e produtividade, conectando-o às ferramentas que as equipes usam todos os dias.
Um agente de IA é um sistema de inteligência que pode lidar com perguntas de clientes por conta própria sem a intervenção humana. Ele utiliza aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para lidar com tudo, de perguntas fáceis a problemas complicados, e pode até lidar com várias tarefas de uma só vez. Agentes de IA podem aprender e melhorar ao longo do tempo, o que é diferente da IA tradicional, que precisa da intervenção humana em determinadas tarefas. Os agentes de IA podem realizar ações em nome dos funcionários.
Existem três tipos de agentes e assistentes que podem ser usados no Slack:
1. Agentforce: com base nos dados de conversas mais relevantes do Slack e nos seus dados empresariais confiáveis, o Agentforce sugere e automatiza ações em seu nome. Crie agentes personalizados que levam a produtividade com tecnologia de IA a funcionários diretamente no fluxo de trabalho. De recursos humanos a TI, serviços e vendas, entre muitos outros, o Agentforce pode realizar ações no Slack, como criar e atualizar canais, listas e canvas. O Agentforce no Slack estará disponível em breve; fale com a equipe de vendas para saber mais.
2. Seus assistentes de IA personalizados e integrados à plataforma do Slack: diretamente em uma interface de usuário dedicada no Slack, é possível incorporar assistentes de IA criados usando APIs específicas. Você pode criar esses assistentes de IA personalizados para que trabalhem da mesma maneira que você. Assim, é possível delegar tarefas — de tíquetes a solicitações e muito mais — e se concentrar no trabalho importante que precisa ser feito. Essas APIs estão disponíveis atualmente no Slack Developer Center.
3. Assistentes de IA de terceiros: fale com assistentes de IA de terceiros para obter ajuda com a elaboração de conteúdo, o acesso a pesquisas de mercado ou a recuperação e o resumo de arquivos. Atualmente, temos vários apps de IA prontos para uso e para baixar no Slack Marketplace, como Asana, Box, Highspot, Cursor, Adobe Express e Cohere.
Atualmente, o acesso à API RTS e ao MCP está restrito a um seleto grupo de parceiros. Se você tiver interesse em explorar esses recursos e desenvolver soluções inovadoras para os clientes do Slack, preencha este formulário.
O Slack mantém seus dados protegidos com uma sólida segurança integrada. Tudo o que você envia, como mensagens e arquivos, é criptografado, de modo que apenas as pessoas certas podem ver. Sua empresa pode até controlar as próprias chaves de criptografia para aumentar a proteção.
Quando você usa a IA ou conecta outros apps ao Slack, seus dados permanecem privados e seguros. O Slack nunca compartilha seus dados com modelos de IA para treinamento. A IA funciona apenas com as mensagens às quais você já tem acesso, e tudo é executado em segurança nos sistemas do Slack.
Assim, usando os recursos de IA do Slack ou criando suas próprias ferramentas, você sempre pode acessar seus dados de forma segura.
Automatize facilmente comunicações e ações de rotina usando o criador de fluxo de trabalho para criar seus próprios fluxos de trabalho personalizados.
Para acessar o criador de fluxo de trabalho, basta acessar o menu principal do Slack clicando no nome do seu workspace no canto superior esquerdo e navegar até “Ferramentas” > “Criador de fluxo de trabalho”. Aí, você pode criar um fluxo de trabalho personalizado ou escolher modelos predefinidos disponíveis. Caso você precise de ajuda para criar um fluxo de trabalho, confira nosso guia passo a passo.
Comece a criar fluxos de trabalho imediatamente com modelos pré-configurados. Desde iniciar projetos no Asana até inserir dados no Planilhas Google e integrar rapidamente novos membros da equipe com os recursos certos do Box, as possibilidades são infinitas.
Observação: o criador de fluxo de trabalho está disponível apenas nos planos pagos do Slack.