以下是三種可在 Slack 中使用的代理和助理：



1.Agentforce：Agentforce 會利用 Slack 中最相關的對話資料和你所信賴的企業資料，提供動作建議並自動代為採取動作。建立自訂代理，幫助員工直接在工作流程中運用 AI 提高生產力。不論是人力資源、IT、服務、銷售部門，還是其他部門，都可以使用 Agentforce 在 Slack 中執行動作，例如建立和更新頻道、清單和畫板。Slack 的 Agentforce 即將推出；洽詢銷售團隊以深入瞭解。



2.將自訂 AI 助理帶入 Slack 平台：你可以在 Slack 的專用 UI 中，直接嵌入使用專用 API 建立的 AI 助理。你可以建立這些自訂 AI 助理，要求按照你的工作方式幫忙處理支援單和請求等任務，即可卸下重擔，專注在其他需要完成的重要工作上。現在，這些 API 可在 Slack 開發人員中心找到。



3.第三方 AI 助理：與第三方 AI 助理對話，即可要求幫忙製作內容草稿、提供市場研究資料，或者擷取檔案和產生檔案摘要。現在，我們有 Asana、Box、Highspot、Cursor、Adobe Express 和 Cohere 等多款直接可用的 AI 應用程式，可以從 Slack Marketplace 下載。