由最具創新力的公司建立的應用程式和代理
在 Slack 中整合全部技術堆疊。
Slack 是整個業務的入口平台，所有的 AI 應用程式和代理都在這裡運作。你可以在 Slack 中整合工具和工作流程，連結超過 2,600 個應用程式，將即時應用程式資料引入對話中，並開發自己的自訂解決方案。如要開始建立代理，Slack 是你的不二之選。
為應用程式和代理提供情境資訊。
缺乏情境資料，會導致工作時綁手綁腳。透過 Real-Time Search API 和 Slack 授權的 Model Context Protocol 伺服器，你可存取 Slack 中豐富的對話資料，打造出回應更智慧的 AI 應用程式和代理，同時確保資料安全。
從零程式基礎到程式碼專家，都能在 Slack 中將工作自動化。
有了 Slack，只要按一下或編寫程式碼，人人都能輕鬆將工作自動化。透過 AI 支援的工作流程，你可以觸發代理回應、更新記錄等等。如果你正好是開發人員，無論是後端服務，還是直接插入 Slack 的模組元件，一切都可以自訂。
自訂我們的平台，滿足團隊的需求。
Slack 平台透過 Slack CLI 管理生命週期，並運用 Bolt 開發應用程式，藉此簡化開發程序。開發人員可以執行後端服務、透過 Heroku 連結，或建立模組元件，確保所有環節都能完全自訂，完美配合組織運作方式。
我們已內建資料保護和隱私權保障機制，讓你安心工作，無後顧之憂。
企業級安全機制是 Slack 的標準配置，當中包括完善的控管、風險管理與合規功能，以保障業務安全。我們透過嚴格的管理員控制選項，例如單一登入、企業行動管理以及防止資料遺失，確保你的資料不會外洩。
在以代理為核心的安全平台經營業務。
「我們很高興讓 ChatGPT 更貼近 Slack 工作環境，幫助團隊成員輕鬆運用先進 AI 技術，就像和夥伴聊天一樣自然。隨著 Slack 版 ChatGPT 應用程式流暢整合至對話、檔案和工作流程，知識和見解隨時觸手可及，讓團隊攜手推動工作進展更加輕鬆。」
「Perplexity 正在徹底改變搜尋方式，提供公開透明的對話式探索體驗。我們透過 MCP 伺服器連結 Slack，讓查詢內容建立在團隊對話情境的基礎之上，確保使用者獲得的答覆不僅準確，更與工作直接相關。在實現這一切的過程中，Slack 一直是出色的合作夥伴，我們共同專注於安全性與合規性，以及贏得使用者信任。」
「許多組織仰賴 Google Agentspace 與 Slack 來提升生產力與改善協作。現在，客戶可以將 Agentspace 的深入分析資料直接嵌入 Slack，並運用 Slack 對話來改善 Agentspace 內的工作流程，讓資訊流動更流暢，日常工作也更有效率。」
開始使用所有應用程式。
常見問題集
好問題。Slack 是公司上下工作的全新方法，不同於電子郵件，Slack 是一個更快速、更有條理且更安全的平台；你的所有通訊都會被整理到頻道中，而且頻道的建立、加入和搜尋都輕而易舉。當公司的所有資訊與工作都彙整在頻道中，所有人就會明確知道該到哪裡完成工作。Slack 也將 AI 帶入工作流程中，協助你完成一整天的工作，讓你更快更輕鬆地找出所需的資訊並予以回應。而且不同於電子郵件，Slack 整合技術堆疊中的所有其他系統，將你的所有工作變成單一的作業系統。Slack 將完成工作所需的資源和成員整合到單一位置，讓你告別環境切換、資料隔閡或情報遺失。
Slack 讓你可以將軟體和自訂小程式直接整合到 Slack 中，這樣所有工具更能發揮效用。以下是一些常見類別和範例：
專案管理：將 Slack 與 Asana、Miro、Notion 及 Jira 等專案管理工具連結，無需離開 Slack 即可更新工作、追蹤進度和管理專案。
客戶支援：整合 Salesforce Service Cloud、Zendesk 和 Freshdesk 等客戶支援應用程式，直接透過 Slack 管理支援單並與客戶溝通。
CRM 系統：將 Slack 與 Salesforce Sales Cloud、HubSpot 和 ZoomInfo 等 CRM 平台連結，輕鬆在 Slack 頻道中查看客戶資料和接收最新商機與交易資訊。
檔案管理：使用 Box、Google 雲端硬碟及 Dropbox 等方便存取和分享檔案的檔案管理系統，讓 Slack 效用更升級。
開發人員工具：連結 GitHub、GitLab、PagerDuty 及 AWS Chatbot 等開發人員工具，直接從 Slack 協作處理程式碼、檢閱提取請求和追蹤問題。
這些整合可將 Slack 與團隊日常使用的工具連結，讓 Slack 成為協作、溝通和生產力的中心。
AI 智慧代理是一種智慧型系統，可自行處理客戶的問題，無需人工介入。它使用機器學習和自然語言處理技術來解決從簡單到棘手的各種問題，甚至可以同時處理多項任務。不同於需要人類介入處理特定任務的傳統 AI，AI 智慧代理可以學習並逐步改善，還能幫員工執行動作。
以下是三種可在 Slack 中使用的代理和助理：
1.Agentforce：Agentforce 會利用 Slack 中最相關的對話資料和你所信賴的企業資料，提供動作建議並自動代為採取動作。建立自訂代理，幫助員工直接在工作流程中運用 AI 提高生產力。不論是人力資源、IT、服務、銷售部門，還是其他部門，都可以使用 Agentforce 在 Slack 中執行動作，例如建立和更新頻道、清單和畫板。Slack 的 Agentforce 即將推出；洽詢銷售團隊以深入瞭解。
2.將自訂 AI 助理帶入 Slack 平台：你可以在 Slack 的專用 UI 中，直接嵌入使用專用 API 建立的 AI 助理。你可以建立這些自訂 AI 助理，要求按照你的工作方式幫忙處理支援單和請求等任務，即可卸下重擔，專注在其他需要完成的重要工作上。現在，這些 API 可在 Slack 開發人員中心找到。
3.第三方 AI 助理：與第三方 AI 助理對話，即可要求幫忙製作內容草稿、提供市場研究資料，或者擷取檔案和產生檔案摘要。現在，我們有 Asana、Box、Highspot、Cursor、Adobe Express 和 Cohere 等多款直接可用的 AI 應用程式，可以從 Slack Marketplace 下載。
目前，只有特定合作夥伴可以使用 RTS API 和 MCP。如果有興趣探索這些功能，並為 Slack 客戶建立創新的解決方案，請填寫此表單。
Slack 內建強大的安全功能，可確保你的資料安全無虞。你傳送的訊息及檔案等所有內容均經過加密處理，只有相關人員可以查看。你的公司甚至可以掌控自己的加密金鑰，多添一層安全保護。
在你使用 AI 或將其他應用程式連結至 Slack 時，Slack 一律會保障資料的安全與隱私。Slack 絕不會將你的資料用於訓練 AI 模型。AI 只會處理你可以存取的訊息，並且只會在 Slack 系統內安全運作。
因此，無論是使用 Slack 的 AI 功能，還是建構自己的工具，你都能隨時安全存取自己的資料。
使用工作流程建立工具建立自訂工作流程，即可自動處理例行工作和進行通訊，讓你輕鬆不費力。
如要存取工作流程建立工具，請按一下左上角的工作空間名稱，找到 Slack 中的主功能表，然後依序前往「工具」>「工作流程建立工具」。你可以在這裡建立自訂工作流程，或從預先建立的範本中選擇。如需建立工作流程的說明，請查看我們的逐步指南。
使用預先設定的範本，立即開始建立工作流程。既可在 Asana 中啟動專案，也能在 Google 試算表中輸入資料，還能讓團隊新成員快速就職，並輕鬆在 Box 中找到所需資源，有無限的可能等你去發掘！
備註：工作流程建立工具僅適用於 Slack 付費方案。