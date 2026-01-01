三個頭像及一個 Slack 微型會議圖示的裝飾影像
製造業、汽車業與能源業

幫助銷售、服務和各個營運部門迅速完成工作。

連結從生產前線到產生業務利潤的整個價值鏈。Slack 是適合現代產業運用的 AI 技術作業系統。

製造業

讓團隊順暢運作。

  • 直接運用 Slack 整合員工、客戶和 Sales Cloud 資料，加快銷售流程
  • 透過為即時協作而設的頻道集中處理各項作業，也讓廠內人員無縫溝通
  • 使用 Slack Connect，直接在你原本慣用的平台與供應商、經銷商和分銷商合作
汽車產業

提升技術流程效率。

  • 運用畫板互通資訊，讓人員到職後加速適應，並且協助整個團隊保持同調
  • 整合 Service Cloud 等工具，集思廣益討論複雜主題，加快解決問題的速度
  • 將不斷重複的工作交給自動化作業，迅速部署新的程式碼並加快運作速度
能源業

提升營運生產力。

  • 運用集中的頻道監控與管理能源生產、輸配與保養檢修
  • 隨時掌握最新的重要程序、法遵準則及監管規範，並讓所有人員很容易就能查閱相關資訊
  • 整合 Slack 與物聯網裝置後即時收到警示，輕鬆掌握能源資產的最新動態

300 萬以上

透過超 300 萬個工作流程，Slack 使用者每天充分節省時間

170 萬

個每週透過 Slack 使用的整合式應用程式

透過整合讓例行工作事半功倍。

無縫連結所有你喜愛的應用程式，從 Salesforce 雲端到 Microsoft、Jira 等。

查看所有整合

Logo of Salesforce Automations (Legacy)
Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Jira Cloud
Logo of GitHub
Logo of Outlook Calendar
Logo of Microsoft Teams Calls
Logo of Workday
Logo of PagerDuty
更多幫助新手入門的資源

報告

為生成式 AI 技術當道的未來做準備

客戶案例

Woven Planet 支援 Toyota 數位轉型成「移動公司」

報告

製造業工作狀態報告

網路研討會

製造業中 AI 的現況

常見問題

是的。你可以在 Slack 安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 遵循 GDPRCCPA 規範，在每一層面都提供企業等級的安全機制，並符合多項法遵認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等等。

另外，Slack 還提供多種安全性功能 (例如企業金鑰管理)，可讓管理員精細控制資料加密作業。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，在系統偵測到威脅時立即收到通知。歡迎深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計畫

是的。有了 Slack，你可以將業界領先的軟體和自訂小程式直接整合到 Slack 中，更能發揮所有工具的效用。超過 2,600 項預先建立的整合功能可供選擇 (包括最熱門的工作空間和生產力工具)，可有效節省時間，不必費心切換環境。

是的。你可以使用 Slack Connect 加快工作速度，並鞏固整個價值鏈中的各種關係。Slack Connect 能讓你的團隊與廠商、供應商和第三方物流業者等外部合作夥伴安全交流。所有付費訂閱者均可使用 Slack Connect。

歡迎體驗未來工作型態。

