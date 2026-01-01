製造業
讓團隊順暢運作。
- 直接運用 Slack 整合員工、客戶和 Sales Cloud 資料，加快銷售流程
- 透過為即時協作而設的頻道集中處理各項作業，也讓廠內人員無縫溝通
- 使用 Slack Connect，直接在你原本慣用的平台與供應商、經銷商和分銷商合作
汽車產業
提升技術流程效率。
- 運用畫板互通資訊，讓人員到職後加速適應，並且協助整個團隊保持同調
- 整合 Service Cloud 等工具，集思廣益討論複雜主題，加快解決問題的速度
- 將不斷重複的工作交給自動化作業，迅速部署新的程式碼並加快運作速度
能源業
提升營運生產力。
- 運用集中的頻道監控與管理能源生產、輸配與保養檢修
- 隨時掌握最新的重要程序、法遵準則及監管規範，並讓所有人員很容易就能查閱相關資訊
- 整合 Slack 與物聯網裝置後即時收到警示，輕鬆掌握能源資產的最新動態
300 萬以上
透過超 300 萬個工作流程，Slack 使用者每天充分節省時間
170 萬
個每週透過 Slack 使用的整合式應用程式
透過整合讓例行工作事半功倍。
無縫連結所有你喜愛的應用程式，從 Salesforce 雲端到 Microsoft、Jira 等。
常見問題
是的。你可以在 Slack 安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 遵循 GDPR 和 CCPA 規範，在每一層面都提供企業等級的安全機制，並符合多項法遵認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等等。
另外，Slack 還提供多種安全性功能 (例如企業金鑰管理)，可讓管理員精細控制資料加密作業。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，在系統偵測到威脅時立即收到通知。歡迎深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計畫。
是的。有了 Slack，你可以將業界領先的軟體和自訂小程式直接整合到 Slack 中，更能發揮所有工具的效用。超過 2,600 項預先建立的整合功能可供選擇 (包括最熱門的工作空間和生產力工具)，可有效節省時間，不必費心切換環境。
是的。你可以使用 Slack Connect 加快工作速度，並鞏固整個價值鏈中的各種關係。Slack Connect 能讓你的團隊與廠商、供應商和第三方物流業者等外部合作夥伴安全交流。所有付費訂閱者均可使用 Slack Connect。