是的。你可以在 Slack 安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 遵循 GDPR 和 CCPA 規範，在每一層面都提供企業等級的安全機制，並符合多項法遵認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等等。



另外，Slack 還提供多種安全性功能 (例如企業金鑰管理)，可讓管理員精細控制資料加密作業。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，在系統偵測到威脅時立即收到通知。歡迎深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計畫。