一位男子坐在桌邊使用筆電，使用 Slack 與他的 HR 團隊協作。

讓 HR 工具和團隊集合在一起

從出色的徵才方式到協作式公司文化，Slack 在人力資源安排上表現亮眼。

瞭解 HR 團隊如何使用 Slack：

徵才

簡化聘雇管道

HR 團隊藉由在 Slack 中促進應徵者審查和面試準備工作來加速聘雇流程。整合審查工具和準備面試小組，能夠更快速針對符合條件的應徵者發出錄取通知。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
開放職缺
許姍姍上午 11:35我會在下午 1 點張貼兩份新工作：工程經理和品管助理。
陳峰洺上午 11:36謝謝，@許姍姍。我將你的訊息分享給「#招募經理」，好讓他們留意。
🙌1
袁祐君下午 12:23我已經在「#推薦」看到申請工程部工程經理的兩位應徵者！這是好的開始。
🎉1
訊息 #開放職缺
建議頻道
什麼是頻道？

頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。

徵才適用的
  • 面試-工程師主管

    在私人頻道準備小組成員或討論敏感資訊。

  • 招募需求

    協調管道並合作完成工作描述。

  • 報酬

    供經理使用的私人頻道，討論未來員工和現任員工的薪資級別。

3%

縮短聘雇新員工所需時間

「我們的徵才團隊使用 Slack 來促成順暢又有效的面試流程，讓我們能夠最佳化應徵者面試流程，讓內部可以更輕鬆地處理。」

自動化

集中處理人力資源的資源

Slack 將工具整合在一處，讓你集中精力，加速達到里程碑。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
招募經理
許少魁上午 11:35/adp 休假申請
ADP Virtual Assistant 應用程式以下是截至 2018 年 7 月 16 日，你可用的剩餘休假時數總結：
你有 84 小時的有薪假。
可用
84 小時
已用
0 小時
已排程
0 小時
特休/調休
84 小時
建立休假申請 檢視現有申請
訊息 #招募經理
  • 在頻道中追蹤應徵者

    將應徵者追蹤系統連接到 Slack，從履歷表到錄取通知，所有事情均可協作。

  • 賦予員工能力去管理必要的工作

    將必要的工作，包括依需求 PTO 請求以及工資單資訊集中起來，減少員工的摩擦。

  • 維持資訊有條不紊且可存取

    讓所有人輕鬆瞭解組織知識。無須離開 Slack 即可搜尋和分享內容，每個人都可以更快找到想要的答案。

GreenhouseHiredLeverADPZenefitsCakeHRGuruTettra
查看所有人資整合

就職

讓新進員工更快進入狀況

使用 Slack 可讓新進員工更快掌握工作竅門，搶先一步熟悉受雇執行的職務。培訓負責人可以在新進員工頻道中讓就職流程變更得更容易，新進員工則可以瀏覽頻道內容，瞭解專案或討論的最新進展。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
新進員工-0814
江曉依上午 9:00歡迎來到 A 公司就職第二天！我們今天的培訓會檢閱健康福利和所有優惠津貼。以下是重點複習：
A 公司福利314kB PDF
已上傳此檔案: A 公司福利
🎉4
林淑珮上午 9:01謝謝，@江曉依！很期待享受這些津貼。
👍1
古翔暉上午 9:10如果對於新電腦有更多疑問，IT 也會在今天早上加入我們的談話。
訊息 #新進員工-0814
建議頻道
什麼是頻道？

頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。

就職適用的
  • 新進員工-六月

    把新進員工和須知資訊集中在一起。

  • 美國-福利說明

    新進員工和終身職員工實際遇到的問題。

  • 就職-工程師

    協助部門和團隊將相關新進員工的就職流程標準化。

24%

更快達成全部員工生產力

「隨著公司成長，價值鏈中會牽涉更多流程和人員。事情進展自然就會變得緩慢。為了保持最初的拼勁，必須快速進行溝通和交付，我覺得 Slack 真的幫了非常大的忙。」

Lee Jones

雇主品牌與社群媒體，Trivago

閱讀案例

參與

透過協作培養文化

團隊並不僅僅使用 Slack 完成工作，還能在頻道中建立交流聯繫和培養文化。瞭解 Slack 建立團隊的功能，讓員工持續參與並提高透明度。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
紐約辦公室
林淑珮下午 12:42謝謝找到我外套的人！
🙌1
江曉依下午 1:00現在是售票時間，我們把今晚比賽的兩張門票藏在辦公室的某個地方。回答細節問題來取得線索。
龔怡君下午 1:02線索 #1：哪位公司創辦人喜歡吉娃娃犬遠勝於其他事物？
🤔4
訊息 #紐約辦公室
建議頻道
什麼是頻道？

頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。

吸引參與適用的
  • 公告-紐約

    指定專屬空間，供特定群組相關的官方公告使用。

  • 員工發展

    在頻道中執行員工群組的發展與訓練計劃。

  • 執行-ama

    透過開放論壇向公司領導階層提問，鼓勵營運透明化。

建議頻道
什麼是頻道？

頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。

吸引參與適用的
  • 公告-紐約

    指定專屬空間，供特定群組相關的官方公告使用。

  • 員工發展

    在頻道中執行員工群組的發展與訓練計劃。

  • 執行-ama

    透過開放論壇向公司領導階層提問，鼓勵營運透明化。

10%

改善員工滿意度

「Slack 確實有助於促進公司文化……並讓需要參與的每個人能夠協作且可聯絡。」

IDC 研究摘錄，由 Slack 所贊助

閱讀報告