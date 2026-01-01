徵才
簡化聘雇管道
HR 團隊藉由在 Slack 中促進應徵者審查和面試準備工作來加速聘雇流程。整合審查工具和準備面試小組，能夠更快速針對符合條件的應徵者發出錄取通知。
頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。
面試-工程師主管
在私人頻道準備小組成員或討論敏感資訊。
招募需求
協調管道並合作完成工作描述。
報酬
供經理使用的私人頻道，討論未來員工和現任員工的薪資級別。
3%
縮短聘雇新員工所需時間
「我們的徵才團隊使用 Slack 來促成順暢又有效的面試流程，讓我們能夠最佳化應徵者面試流程，讓內部可以更輕鬆地處理。」
自動化
集中處理人力資源的資源
Slack 將工具整合在一處，讓你集中精力，加速達到里程碑。
在頻道中追蹤應徵者
將應徵者追蹤系統連接到 Slack，從履歷表到錄取通知，所有事情均可協作。
賦予員工能力去管理必要的工作
將必要的工作，包括依需求 PTO 請求以及工資單資訊集中起來，減少員工的摩擦。
維持資訊有條不紊且可存取
讓所有人輕鬆瞭解組織知識。無須離開 Slack 即可搜尋和分享內容，每個人都可以更快找到想要的答案。
就職
讓新進員工更快進入狀況
使用 Slack 可讓新進員工更快掌握工作竅門，搶先一步熟悉受雇執行的職務。培訓負責人可以在新進員工頻道中讓就職流程變更得更容易，新進員工則可以瀏覽頻道內容，瞭解專案或討論的最新進展。
頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。
新進員工-六月
把新進員工和須知資訊集中在一起。
美國-福利說明
新進員工和終身職員工實際遇到的問題。
就職-工程師
協助部門和團隊將相關新進員工的就職流程標準化。
24%
更快達成全部員工生產力
「隨著公司成長，價值鏈中會牽涉更多流程和人員。事情進展自然就會變得緩慢。為了保持最初的拼勁，必須快速進行溝通和交付，我覺得 Slack 真的幫了非常大的忙。」
Lee Jones
雇主品牌與社群媒體，Trivago閱讀案例
參與
透過協作培養文化
團隊並不僅僅使用 Slack 完成工作，還能在頻道中建立交流聯繫和培養文化。瞭解 Slack 建立團隊的功能，讓員工持續參與並提高透明度。
頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。
公告-紐約
指定專屬空間，供特定群組相關的官方公告使用。
員工發展
在頻道中執行員工群組的發展與訓練計劃。
執行-ama
透過開放論壇向公司領導階層提問，鼓勵營運透明化。
10%
改善員工滿意度
「Slack 確實有助於促進公司文化……並讓需要參與的每個人能夠協作且可聯絡。」
IDC 研究摘錄，由 Slack 所贊助閱讀報告