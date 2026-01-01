Mann sitzt mit seinem Laptop am Schreibtisch und arbeitet mit seinem Personal-Team in Slack zusammen.

Dein Personalteam und seine Tools zusammenführen

Von bemerkenswertem Recruiting bis hin zu kollaborativer Unternehmenskultur - großartiges Human Resourcing findet in Slack statt.

Hier erfährst du, wie HR-Teams Slack in folgenden Bereichen nutzen:

Personalbeschaffung

Talent-Pool optimieren

HR-Teams beschleunigen ihren Einstellungsprozess, indem sie die Überprüfung von Bewerber:innen und die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche in Slack erleichtern.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
offene-stellen
Gabriele Perino-Münster11:35 UhrIch werde um 13:00 Uhr zwei neue Stellen ausschreiben: Manager(in), Engineering und Mitarbeiter(in) für Qualitätssicherung.
Bilge Yanar11:36 UhrDanke, @Gabriele Perino-Münster. Ich habe deine Nachricht mit #personalverantwortliche geteilt, damit sie Bescheid wissen.
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Michael Meyer12:23 UhrIch sehe schon zwei Kandidaten für die Position „Manager(in), Engineering“ in #empfehlungen! Das ist schon mal ein guter Anfang.
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Nachricht an #offene-stellen
Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

für die Personalbeschaffung:
  • intvw-de-manager

    Bereite alle, die an Vorstellungsgesprächen teilnehmen, vor oder besprich sensible Informationen in Geschlossenen Channels.

  • personalbedarf

    Koordiniere die Pipeline und arbeitet gemeinsam an Stellenbeschreibungen zusammen.

  • gehälter

    Erstelle einen Geschlossenen Channel für Führungskräfte, in dem sie Gehaltsgruppen für potenzielle und aktuelle Mitarbeitende besprechen können.

Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

für die Personalbeschaffung:
  • intvw-de-manager

    Bereite alle, die an Vorstellungsgesprächen teilnehmen, vor oder besprich sensible Informationen in Geschlossenen Channels.

  • personalbedarf

    Koordiniere die Pipeline und arbeitet gemeinsam an Stellenbeschreibungen zusammen.

  • gehälter

    Erstelle einen Geschlossenen Channel für Führungskräfte, in dem sie Gehaltsgruppen für potenzielle und aktuelle Mitarbeitende besprechen können.

3 %

Reduzierter Zeitaufwand bei Bewerberverwaltung und Neueinstellungen

„Unser Recruiting-Team nutzt Slack für einen reibungsloseren und effektiveren Interviewprozess. Das hilft uns bei der Optimierung von Bewerbungsgesprächen, was diesen Prozess intern für uns vereinfacht.“

Automatisierung

Human Ressource Management zentralisieren

Slack bündelt deine Tools an einem Ort und ermöglicht es dir, deine Bemühungen zu konzentrieren und Meilensteine schneller zu erreichen.

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personalverantwortliche
Stephan Zeis11:35 Uhr/adp urlaubsantrag
ADP Virtual Assistant APPDie Übersicht deines Resturlaubs mit Stand vom 16. Juli 2018:
Dir stehen 84 Stunden bezahlte Urlaubszeit zur Verfügung.
Verfügbar
84 Stunden
Beansprucht
0 Stunden
Geplant
0 Stunden
Gesammelt/angepasst
84 Stunden
Urlaubsantrag erstellen Bestehende Anträge anzeigen
Nachricht an #personalverantwortliche
  • Kandidaten im Channel tracken

    Optimiere dein Bewerbungsmanagement und verbinde dein Bewerber-Tracking-System mit Slack und zentralisiere deine Arbeit, damit alle Zugriff auf sämtliche Ressourcen haben – von Lebensläufen bis hin zu Angebotsschreiben. So kannst du die Suche nach neuen Mitarbeitern effizienter gestalten.

  • Mitarbeiter befähigen, sich um das Wesentliche zu kümmern

    Reduziere Reibungsverluste für deine Mitarbeiter der Personalabteilung, indem du mit der Personalverwaltungssoftware alles Wesentliche an einem Ort zusammenführst, einschließlich Urlaubsanträgen und Lohnabrechnungen.

  • Informationen bleiben geordnet und zugänglich

    Gib allen mühelosen Zugriff auf das Wissen deiner Organisation. Inhalte können durchsucht und geteilt werden, ohne Slack zu verlassen. So bekommen alle schneller die Antworten, die sie benötigen.

GreenhouseHiredLeverADPZenefitsCakeHRGuruTettra
Alle HR-Integrationen anzeigen

Onboarding

Neue Mitarbeiter auf den aktuellsten Stand bringen

Mit Slack können sich neue Mitarbeitende schneller einarbeiten und erhalten so einen Vorsprung bei der Arbeit, für die sie eingestellt wurden. Einarbeitungsbeauftragte können das Onboarding in einem Channel für neue Mitarbeitende erleichtern und neue Mitarbeitende können durch Channels scrollen, um sich über Projekte oder Diskussionen zu informieren.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
neue-mitarbeiter-14-aug
Nikki Kroll9:00 UhrWillkommen zum 2. Tag bei Fiktion GmbH! Heute werden wir in der Orientierung die Versicherungsleistungen und alle deine tollen Vorteile besprechen. Hier ist eine Erinnerung:
Fiktion Vorteile314kB PDF
hat diese Datei hochgeladen: Fiktion Vorteile
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Mia Greco9:01 UhrDanke, @Nikki Kroll! Freue mich schon, mehr über die Vorteile zu erfahren.
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Mamadou Achebe9:10 UhrDie IT-Abteilung wird heute Morgen ebenfalls zu uns stoßen. Für den Fall, dass ihr weitere Fragen zu euren neuen Computern habt.
Nachricht an #neue-mitarbeiter-14-aug
Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

für das Onboarding:
  • neue-mitarbeiter-juni

    Bringe neue Mitarbeitende und wesentliche Informationen an einem Ort zusammen.

  • hilfe-sozialleistungen-usa

    Beantworte Fragen von neuen und langjährigen Mitarbeitenden.

  • onboarding-de

    Unterstütze Abteilungen und Teams bei der Vereinheitlichung des Einarbeitungsprozesses für neue Mitarbeitende.

Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

für das Onboarding:
  • neue-mitarbeiter-juni

    Bringe neue Mitarbeitende und wesentliche Informationen an einem Ort zusammen.

  • hilfe-sozialleistungen-usa

    Beantworte Fragen von neuen und langjährigen Mitarbeitenden.

  • onboarding-de

    Unterstütze Abteilungen und Teams bei der Vereinheitlichung des Einarbeitungsprozesses für neue Mitarbeitende.

24 %

Schnelleres Erreichen der vollen Mitarbeiterproduktivität

„Wenn eine Firma expandiert, hat das mehr Prozesse und mehr Menschen in der Wertschöpfungskette zur Folge und alles verlangsamt sich. Schnelle Kommunikation und Umsetzung sind wichtige Bestandteile unserer Start-up-Mentalität, die wir uns erhalten möchten. Ich denke, dass Slack uns hier sehr geholfen hat.“

Lee Jones

Employer Branding & Social Media, trivago

Geschichte lesen

Engagement

Kultur durch Zusammenarbeit aufbauen

Teams erledigen nicht nur ihre Arbeit in Slack - sie bauen auch Beziehungen auf und entwickeln in Channels die Unternehmenskultur weiter. Nutze die Teambuilding-Funktionen von Slack, um das Engagement deiner Mitarbeitenden zu erhalten und die Transparenz zu erhöhen.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
hh-büro
Mia Greco12:42 UhrVielen Dank an die Person, die meinen Mantel gefunden hat!
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Nikki Kroll13:00 UhrZeit fürs Kartenspiel – wir haben zwei Karten für das Spiel heute Abend im Büro versteckt. Beantwortet die Quizfragen, um Hinweise zu erhalten.
Lisa Laurenz13:02 UhrHinweis #1: Welcher Unternehmensgründer liebt seine Chihuahuas über alles?
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Nachricht an #hh-büro
Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

für Engagement:
  • mitteilungen-berlin

    Richte einen separaten Bereich für offizielle Mitteilungen ein, die sich auf eine bestimmte Gruppe beziehen.

  • personalentwicklung

    Organisiere Entwicklungs- und Schulungsprogramme für Mitarbeitendengruppen in einem Channel.

  • führungskräfte-ama

    Fördere Transparenz mit einem offenen Forum für Fragen an die Unternehmensführung.

Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

für Engagement:
  • mitteilungen-berlin

    Richte einen separaten Bereich für offizielle Mitteilungen ein, die sich auf eine bestimmte Gruppe beziehen.

  • personalentwicklung

    Organisiere Entwicklungs- und Schulungsprogramme für Mitarbeitendengruppen in einem Channel.

  • führungskräfte-ama

    Fördere Transparenz mit einem offenen Forum für Fragen an die Unternehmensführung.

10 %

Höhere Mitarbeiterzufriedenheit

„Slack trägt wirklich dazu bei, die Unternehmenskultur zu fördern ... und ermöglicht allen, die involviert sein müssen, zusammenzuarbeiten und erreichbar zu sein.“

Auszug von IDC Research, gesponsert von Slack

Bericht lesen