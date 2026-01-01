Onboarding

Neue Mitarbeiter auf den aktuellsten Stand bringen

Mit Slack können sich neue Mitarbeitende schneller einarbeiten und erhalten so einen Vorsprung bei der Arbeit, für die sie eingestellt wurden. Einarbeitungsbeauftragte können das Onboarding in einem Channel für neue Mitarbeitende erleichtern und neue Mitarbeitende können durch Channels scrollen, um sich über Projekte oder Diskussionen zu informieren.