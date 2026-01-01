Dein Personalteam und seine Tools zusammenführen
Von bemerkenswertem Recruiting bis hin zu kollaborativer Unternehmenskultur - großartiges Human Resourcing findet in Slack statt.
Personalbeschaffung
Talent-Pool optimieren
HR-Teams beschleunigen ihren Einstellungsprozess, indem sie die Überprüfung von Bewerber:innen und die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche in Slack erleichtern.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
intvw-de-manager
Bereite alle, die an Vorstellungsgesprächen teilnehmen, vor oder besprich sensible Informationen in Geschlossenen Channels.
personalbedarf
Koordiniere die Pipeline und arbeitet gemeinsam an Stellenbeschreibungen zusammen.
gehälter
Erstelle einen Geschlossenen Channel für Führungskräfte, in dem sie Gehaltsgruppen für potenzielle und aktuelle Mitarbeitende besprechen können.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
intvw-de-manager
Bereite alle, die an Vorstellungsgesprächen teilnehmen, vor oder besprich sensible Informationen in Geschlossenen Channels.
personalbedarf
Koordiniere die Pipeline und arbeitet gemeinsam an Stellenbeschreibungen zusammen.
gehälter
Erstelle einen Geschlossenen Channel für Führungskräfte, in dem sie Gehaltsgruppen für potenzielle und aktuelle Mitarbeitende besprechen können.
3 %
Reduzierter Zeitaufwand bei Bewerberverwaltung und Neueinstellungen
„Unser Recruiting-Team nutzt Slack für einen reibungsloseren und effektiveren Interviewprozess. Das hilft uns bei der Optimierung von Bewerbungsgesprächen, was diesen Prozess intern für uns vereinfacht.“
Automatisierung
Human Ressource Management zentralisieren
Slack bündelt deine Tools an einem Ort und ermöglicht es dir, deine Bemühungen zu konzentrieren und Meilensteine schneller zu erreichen.
Kandidaten im Channel tracken
Optimiere dein Bewerbungsmanagement und verbinde dein Bewerber-Tracking-System mit Slack und zentralisiere deine Arbeit, damit alle Zugriff auf sämtliche Ressourcen haben – von Lebensläufen bis hin zu Angebotsschreiben. So kannst du die Suche nach neuen Mitarbeitern effizienter gestalten.
Mitarbeiter befähigen, sich um das Wesentliche zu kümmern
Reduziere Reibungsverluste für deine Mitarbeiter der Personalabteilung, indem du mit der Personalverwaltungssoftware alles Wesentliche an einem Ort zusammenführst, einschließlich Urlaubsanträgen und Lohnabrechnungen.
Informationen bleiben geordnet und zugänglich
Gib allen mühelosen Zugriff auf das Wissen deiner Organisation. Inhalte können durchsucht und geteilt werden, ohne Slack zu verlassen. So bekommen alle schneller die Antworten, die sie benötigen.
Onboarding
Neue Mitarbeiter auf den aktuellsten Stand bringen
Mit Slack können sich neue Mitarbeitende schneller einarbeiten und erhalten so einen Vorsprung bei der Arbeit, für die sie eingestellt wurden. Einarbeitungsbeauftragte können das Onboarding in einem Channel für neue Mitarbeitende erleichtern und neue Mitarbeitende können durch Channels scrollen, um sich über Projekte oder Diskussionen zu informieren.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
neue-mitarbeiter-juni
Bringe neue Mitarbeitende und wesentliche Informationen an einem Ort zusammen.
hilfe-sozialleistungen-usa
Beantworte Fragen von neuen und langjährigen Mitarbeitenden.
onboarding-de
Unterstütze Abteilungen und Teams bei der Vereinheitlichung des Einarbeitungsprozesses für neue Mitarbeitende.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
neue-mitarbeiter-juni
Bringe neue Mitarbeitende und wesentliche Informationen an einem Ort zusammen.
hilfe-sozialleistungen-usa
Beantworte Fragen von neuen und langjährigen Mitarbeitenden.
onboarding-de
Unterstütze Abteilungen und Teams bei der Vereinheitlichung des Einarbeitungsprozesses für neue Mitarbeitende.
24 %
Schnelleres Erreichen der vollen Mitarbeiterproduktivität
„Wenn eine Firma expandiert, hat das mehr Prozesse und mehr Menschen in der Wertschöpfungskette zur Folge und alles verlangsamt sich. Schnelle Kommunikation und Umsetzung sind wichtige Bestandteile unserer Start-up-Mentalität, die wir uns erhalten möchten. Ich denke, dass Slack uns hier sehr geholfen hat.“
Lee Jones
Employer Branding & Social Media, trivagoGeschichte lesen
Engagement
Kultur durch Zusammenarbeit aufbauen
Teams erledigen nicht nur ihre Arbeit in Slack - sie bauen auch Beziehungen auf und entwickeln in Channels die Unternehmenskultur weiter. Nutze die Teambuilding-Funktionen von Slack, um das Engagement deiner Mitarbeitenden zu erhalten und die Transparenz zu erhöhen.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
mitteilungen-berlin
Richte einen separaten Bereich für offizielle Mitteilungen ein, die sich auf eine bestimmte Gruppe beziehen.
personalentwicklung
Organisiere Entwicklungs- und Schulungsprogramme für Mitarbeitendengruppen in einem Channel.
führungskräfte-ama
Fördere Transparenz mit einem offenen Forum für Fragen an die Unternehmensführung.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
mitteilungen-berlin
Richte einen separaten Bereich für offizielle Mitteilungen ein, die sich auf eine bestimmte Gruppe beziehen.
personalentwicklung
Organisiere Entwicklungs- und Schulungsprogramme für Mitarbeitendengruppen in einem Channel.
führungskräfte-ama
Fördere Transparenz mit einem offenen Forum für Fragen an die Unternehmensführung.
10 %
Höhere Mitarbeiterzufriedenheit
„Slack trägt wirklich dazu bei, die Unternehmenskultur zu fördern ... und ermöglicht allen, die involviert sein müssen, zusammenzuarbeiten und erreichbar zu sein.“
Auszug von IDC Research, gesponsert von SlackBericht lesen