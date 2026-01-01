Ja. Wir nehmen das Thema Sicherheit und damit auch die Sicherheit und Vertraulichkeit deiner Dateien sehr ernst. Daten, die sich im Produktionsnetzwerk von Slack im Ruhezustand befinden, werden mit FIPS 140-2-konformen Verschlüsselungsstandards verschlüsselt. Dies gilt für alle Daten, die sich in den Systemen von Slack im Ruhezustand befinden, darunter relationale Datenbanken, Dateispeicher und Datenbank-Backups. Während der Datenübertragung unterstützt Slack die aktuellen empfohlenen Verschlüsselungs-Suites zur Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs, wenn diese von den Clients unterstützt werden: TLS 1.2-Protokolle, AES256-Verschlüsselung und SHA2-Signaturen. Wir bieten Funktionen, z. B. Einmaliges Anmelden, mit denen dafür gesorgt wird, dass nur die richtigen Leute und genehmigte Geräte Zugriff auf die Daten deines Unternehmens in Slack haben. Weitere Infos zu diesen Funktionen findest du auf unserer Seite zum Thema Sicherheit.



Bitte beachte: Slack hat keinen Einfluss auf die Art der Informationen, die über Slack-Workspaces ausgetauscht werden. Alle Kund:innen haben die Kontrolle über ihre eigenen Daten, also über Nachrichten, Dateien oder andere Inhalte, die über Service-Accounts übermittelt werden. In der Datenschutzrichtlinie von Slack findest du im Abschnitt „Welche Daten erheben und empfangen wir“ weitere Infos zu den Datenelementen, die in den Verantwortungsbereich von Slack fallen, darunter jegliche personenbezogenen Datenelemente, die als „übrige Informationen“ definiert werden.