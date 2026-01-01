Dateien und Dokumente teilen und gemeinsam bearbeiten
Verlagere alle deine Dateien und Unterhaltungen zu Slack. So hast du alles an einem zentralen Ort – mit dem passenden Kontext.
Dokumente von überall aus teilen
Dateien, Dokumente, Fotos und Videos können von deinem Computer, Gerät oder einem Cloud-Speicherdienst deiner Wahl geteilt werden, ohne dass du dabei neue Tabs aufrufen oder Fenster öffnen musst.
Gemeinsam an komplexen Dateien arbeiten
Manchmal haben große Dateien Teile und Abschnitte, die sich über verschiedene Software oder mehrere Abteilungen erstrecken. Mit dem Inline-Teilen von Dateien und Dokumenten könnt ihr das Gesamtprojekt gemeinsam besprechen und gleichzeitig dem Endergebnis den nötigen Feinschliff verpassen. Effektives Filesharing für gute Zusammenarbeit.
Filesharing trifft auf Channels
In Slack spielen sich der Austausch von Dateien und Unterhaltungen an organisierten, durchsuchbaren Orten ab, den sogenannten Channels. Channels erleichtern es, Dateien und den zugehörigen Kontext mit den richtigen Personen zu teilen – und diese Dateien später wiederzufinden.
Integriertes Teilen von Dateien
Von Drag-and-Drop bis hin zum schnellen Hinzufügen von Dokumenten aus Diensten wie Google Drive – das Teilen von Dateien ist ebenso in Slack integriert wie das Verfassen und Senden von Nachrichten.So fügst du Dateien in Slack hinzu
Deine Dateien: sicher und geschützt
Bei uns wird Sicherheit groß geschrieben. Dazu gehört auch das sichere Teilen von Dateien und Dokumenten. Wenn du Dateien in Geschlossenen Channels oder Nachrichten teilst, können nur die Personen, die beteiligt sind, diese Dateien sehen oder sie über die Suche finden.
Verschiedene Geräte, dieselben Dokumente
Während du im Laufe des Tages deiner Arbeit nachgehst und von einem Gerät zum nächsten wechselst, synchronisiert Slack automatisch und sofort die Nachrichten, Dateien und Dokumente in all deinen Channels und Nachrichten.Slack App herunterladen
Wirf einen genaueren Blick darauf, wie Dateien in Slack geteilt werden
Zahlreiche Möglichkeiten, mit deinen Dateien in Slack zu arbeiten
Dateien hochladen und teilen
Slack-Grundlagen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erfassung von Feedback
Häufig gestellte Fragen
Du kannst praktisch jeden Dateityp mit einer Größe von bis zu 1 GB über dein Gerät teilen oder die Dateien über eine Datei-Management-App wie Box, Dropbox, Google Drive oder OneDrive hinzufügen.
Das Pinnen von Dateien oder Nachrichten ist eine effektive Methode, um wichtige Informationen nicht aus den Augen zu verlieren. Dazu brauchst du den Cursor nur über die gewünschte Nachricht zu bewegen und auf das Symbol mit den drei Punkten (•••) zu klicken. Wähle dann aus den Aktionen, die dir angezeigt werden, die Option zum Pinnen der Nachricht aus. Fertig!
Ja, du kannst viele der beliebtesten geschäftlichen Filesharing- und Dokumentmanagement-Apps einbinden. Im Slack Marketplace findest du eine Liste aller Apps, über die du den Zugriff auf alle deine Folien, Dokumente und vieles mehr freigeben kannst – direkt aus Slack.
Ja. Wir nehmen das Thema Sicherheit und damit auch die Sicherheit und Vertraulichkeit deiner Dateien sehr ernst. Daten, die sich im Produktionsnetzwerk von Slack im Ruhezustand befinden, werden mit FIPS 140-2-konformen Verschlüsselungsstandards verschlüsselt. Dies gilt für alle Daten, die sich in den Systemen von Slack im Ruhezustand befinden, darunter relationale Datenbanken, Dateispeicher und Datenbank-Backups. Während der Datenübertragung unterstützt Slack die aktuellen empfohlenen Verschlüsselungs-Suites zur Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs, wenn diese von den Clients unterstützt werden: TLS 1.2-Protokolle, AES256-Verschlüsselung und SHA2-Signaturen. Wir bieten Funktionen, z. B. Einmaliges Anmelden, mit denen dafür gesorgt wird, dass nur die richtigen Leute und genehmigte Geräte Zugriff auf die Daten deines Unternehmens in Slack haben. Weitere Infos zu diesen Funktionen findest du auf unserer Seite zum Thema Sicherheit.
Bitte beachte: Slack hat keinen Einfluss auf die Art der Informationen, die über Slack-Workspaces ausgetauscht werden. Alle Kund:innen haben die Kontrolle über ihre eigenen Daten, also über Nachrichten, Dateien oder andere Inhalte, die über Service-Accounts übermittelt werden. In der Datenschutzrichtlinie von Slack findest du im Abschnitt „Welche Daten erheben und empfangen wir“ weitere Infos zu den Datenelementen, die in den Verantwortungsbereich von Slack fallen, darunter jegliche personenbezogenen Datenelemente, die als „übrige Informationen“ definiert werden.
Gute Frage! Der Zugriff deines Teams auf hochgeladene Dateien richtet sich nach dem Plan:
• Kostenloser Plan: 90 Tage Zugriff auf Dateien
• Alle anderen Pläne: Unbegrenzter Zugriff auf Dateien
Dateien umfassen u. a. Audio- und Videonachrichten, PDFs, Dokumente, Bilder und Screenshots.
Ein 90-tägiger und unbegrenzter Dateizugriff sorgt dafür, dass alle alle Dateien hochladen, die Teams brauchen, um zusammenzuarbeiten und Aufgaben zu erledigen. Slack ist eine Kollaborationsplattform und nicht für die Verwendung als Datei- oder Log-Archiv vorgesehen.