Dank Slack Connect funktioniert die Zusammenarbeit mit Leuten aus anderen Unternehmen genauso schnell und reibungslos wie die Zusammenarbeit mit deinen Team-Mitgliedern in Slack. Hierdurch ist Slack Connect ideal für die Zusammenarbeit mit externen Partner:innen, Anbieter:innen und Kund:innen geeignet. Die schnelle, effiziente Kommunikation über Channels und Direktnachrichten in Slack ermöglicht Teams aus verschiedenen Unternehmen Folgendes:

• Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen

• Kürzere Reaktionszeiten

• Kürzere Vertriebszyklen

• Erschließen neuer Möglichkeiten

• Verknüpfen von Workflows über mehrere Organisationen hinweg

Hinzu kommt, dass alles durch die professionellen Sicherheitsfunktionen von Slack geschützt wird. Weitere Ideen erhältst du in unserem Artikel „Bessere Kommunikation mit externen Partner:innen“