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Neue Funktionen April 2026
Slack-Neuheiten im März 2026
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Häufig gestellte Fragen
Slack bringt regelmäßig neue Funktionen und Verbesserungen heraus, damit Teams schneller arbeiten und vernetzt bleiben können. Auf dieser Seite findest du die neuesten Updates für Slack, darunter Produktivitäts-Tools, KI-Funktionen, Integrationen und Verbesserungen für die Zusammenarbeit.
Slack bringt normalweise aller paar Wochen neue Funktionen und Verbesserungen heraus. Bei den Aktualisierungen kann es sich um kleine Verbesserungen bis hin zu größeren Produktstarts handeln.
Die neuesten Slack-Aktualisierungen findest du auf dieser Seite unter „Alle Aktualisierungen“. Ältere Aktualisierungen findest du weiter unten in der Versions-Zeitleiste.
Die meisten Slack-Aktualisierungen werden automatisch für alle Kund:innen vorgenommen. Einige Funktionen erscheinen gegebenenfalls nacheinander, abhängig von deinem Plan, deiner Region oder den vom bzw. von der Administrator:in vorgenommenen Einstellungen.
Slack veröffentlicht Aktualisierungen zu Nachrichtenübermittlung, Automatisierung, KI-Funktionen, Sicherheit, Integrationen und Workflow-Tools. Jede Aktualisierung ist zur Verbesserung der Produktivität und der Kommunikation im Team ausgelegt.
Jede Veröffentlichung umfasst eine Zusammenfassung und einen Link, unter dem du mehr über diese Funktion erfahren kannst. Du kannst in eine beliebige Aktualisierung klicken, um herauszufinden, wie sie funktioniert und wie du sie nutzen kannst.
Ja. Slack veröffentlicht Funktionen für verschiedene Pläne. Einige erweiterte Funktionen sind möglicherweise nur für kostenpflichtige Pläne verfügbar, während viele Aktualisierungen die Benutzererfahrung für alle Benutzer:innen verbessern.
Bei Slack-Aktualisierungen wird allgemein hervorgehoben, was es Neues gibt. Versionshinweise sind normalerweise technischer und ausführlicher, während auf dieser Seite auf Neues und wichtige Punkte eingegangen wird.
In den meisten Fällen ja. Sobald eine Funktion für deinen Workspace herausgebracht wurde, kannst du sie sofort nutzen. Bei einigen Funktionen ist eventuell eine Administratorberechtigung erforderlich.
Du kannst diese Seite mit einem Channel-Lesezeichen versehen, um über die neuesten Aktualisierungen auf dem Laufenden zu sein, oder Slack-Ankündigungen per E-Mail und Benachrichtigung im Produkt erhalten.