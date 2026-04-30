Slack Neuheiten

Mehr erledigen – ohne Unterbrechung.

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Slackbot
Slackbot
Dein personalisierter, kontextbewusster KI-Agent für intelligenteres Arbeiten.
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Salesforce in Slack
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Agentforce ermöglicht eine nahtlose Integration von Salesforce CRM in Slack.
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Enterprise-Suche
Enterprise-Suche
Bündelt das Unternehmenswissen, damit du Dateien, Nachrichten und Daten schnell finden kannst.
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KI-Agenten von Drittanbietern
KI-Agenten von Drittanbietern
Innovative KI-Unternehmen bieten intelligente, native Slack-Apps, die auf Daten basieren.
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Slack CRM
Verwalte Kunden dialogbasiert mit Slackbot. Du kannst mit einem Prompt Kontakte erfassen, Geschäftsfortschritte verfolgen und alles vorbereiten, was du brauchst.
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Alle Updates

30. April 2026
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Neue Funktion

Slackbot-Vorlagen

Slackbot erledigt deine Arbeit für dich – und du musst es nicht zweimal sagen. Mit Vorlagen kann dein Team wiederverwendbare Workflows erstellen und teilen, die in allen Tools zuverlässig funktionieren, mit denen ihr arbeitet. Erstelle eine Vorlage für deinen individuellen Prozess, oder stöbere in unserer Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für die Meeting-Vorbereitung, Pipeline-Übersichten, Zielsetzungen oder alles, was du regelmäßig wiederholst. Führe den Workflow aus, wann immer du ihn brauchst, und teile ihn mit deinem Team. Du musst nie wieder von null anfangen und brauchst auch keine Programmierkenntnisse.
Verbesserung der Funktion

Slackbot: E-Mail- und Kalender-Aktionen

Verlasse Slack weniger. Slackbot kann nicht nur in deinem Namen in Slack aktiv werden – er übernimmt jetzt auch Aufgaben, die früher in anderen Tabs erledigt werden mussten: Slackbot kann direkt in Google und Microsoft Office E-Mails verfassen und Kalendertermine erstellen. Schreibe eine Nachricht, lege ein Meeting an, bestätige ein Follow-up, und zwar von dort aus, wo du ohnehin schon bist. Verfügbar für Enterprise+ Kund:innen.
Verbesserung der Funktion

Slackbot: Geplante Aufgaben

Einmal einrichten und Slackbot übernimmt den Rest. Du kannst jetzt wiederkehrende Aufgaben und Automatisierungen direkt über Slackbot planen, ganz ohne manuelle Auslöser. Von wöchentlichen Zusammenfassungen bis hin zu regelmäßigen Check-ins: Slackbot führt alles nach deinem Zeitplan aus.
Neue Funktion

Neuer Aktivitäten-Tab

Slack ist jetzt noch übersichtlicher – genau richtig für einen ordentlichen Frühjahrsputz. Der neue Aktivitäten-Tab bündelt alle deine Aufgaben und Benachrichtigungen in einer einzigen, gefilterten Ansicht – alles, was deine Aufmerksamkeit erfordert, an einem Ort: DMs, Channels, Threads und Erwähnungen auf einen Blick. Erstelle ganz einfach Ansichten, um das Wichtige zu filtern und direkt darauf zu reagieren – und räume auf, was nicht relevant ist. So behältst du jederzeit den Überblick.
Verbesserung der Funktion

„KI-Antwort generieren“-Schritt im Workflow-Builder

Generative KI ist jetzt ein nativer Schritt in jedem Slack-Workflow. Der Schritt ermöglicht es Benutzer:innen, einen Prompt zu verfassen, Wissensquellen (Channels, Canvases, Listen) auszuwählen und mithilfe eines LLMs im Rahmen eines Workflows eine Antwort generieren zu lassen. Mit dem neuen Schritt „KI-Antwort generieren“ kannst du Aufgaben wie das Zusammenfassen von Nachrichten, das Übersetzen von Texten oder das Verfassen von Antworten direkt in deine Workflows im Workflow-Builder integrieren. Lege deinen Prompt fest, verknüpfe deine Schritte und lass den Workflow die zeitaufwendige Arbeit erledigen.
Neue Funktion

Slack Developer Kit für Agenten

Das Entwickeln von KI-Agenten für Slack geht jetzt deutlich schneller. Eine neue Sammlung von Funktionen für die Entwicklungsplattform – darunter ein einzelner slack create agent-Befehl, erweiterte Unterstützung für das Bolt-Framework und flexible Bring-your-own-LLM-Optionen – ermöglicht es Entwickler:innen, in wenigen Minuten von null zu einem erstklassigen Agenten zu gelangen. Zwei Open-Source-Beispiel-Apps (Starter Agent und Support Agent) bieten Teams einen schnellen Einstieg und unterstützen bereits das Claude SDK, das OpenAI SDK und Pydantic AI. Eine umfassend überarbeitete Dokumentation sowie der neue Agent Quickstart Guide machen es einfacher denn je, KI-Agenten direkt auf der Slack-Plattform zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren.
Verbesserung der Funktion

Slackbot Slack-Aktionen

Slackbot kann jetzt direkt in Slack aktiv werden und nicht nur Fragen beantworten. Slackbot kann in deinem Auftrag eine DM senden, einen Channel erstellen, Teammitglieder einladen und Workflows anlegen. Überlasse Slackbot die Arbeit in Slack, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.
Verbesserung der Funktion

Slackbot Kontextbewusstsein

Slackbot hat etwas, das kein anderes KI-Tool bietet: vollständigen, nativen Kontext darüber, wo du dich befindest und woran du arbeitest. Er erkennt, was du in Slack geöffnet hast – Salesforce-Datensatz, Canvas oder Channel – und nutzt das, um dir intelligentere Antworten zu geben und passendere Aktionen auszuführen, genau im richtigen Moment. Keine langen Prompts, keine wiederholten Erklärungen, kein kompletter Neubeginn.
30. März 2026
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Neue Funktion

Slack CRM

Dein CRM wird zur Unterhaltung. Slackbot kann deine bestehenden Slack-Threads in organisierte Kundendatensätze umwandeln – Kontakte hinzufügen, Geschäfte aktualisieren, Notizen protokollieren und den Account-Verlauf anzeigen –, ohne dass du Slack verlassen musst. Alles basiert auf Salesforce, sodass alles bereits vorhanden ist, wenn du skalieren möchtest.
Verbesserung der Funktion

Salesforce-Aktivitäts-Timeline in Slack

Behalte den vollständigen Überblick über jede Kundeninteraktion, ohne Slack zu verlassen. Die Salesforce-Aktivitäts-Timeline – einschließlich E-Mails, Aufgaben, Terminen, Anrufen und Video-Meetings – ist jetzt genau dort verfügbar, wo dein Team bereits arbeitet.
Verbesserung der Funktion

Benutzerdefinierte Salesforce-Channel-Namen

Benenne Salesforce-Channels ganz nach deinen Vorstellungen. Administrator:innen können jetzt beliebige Datensatzfelder – einschließlich Formelfelder – verwenden, um einheitliche, aussagekräftige Channel-Namenskonventionen zu erstellen, die die Auffindbarkeit verbessern und sensible Daten aus Channel-Namen heraushalten. Administrator:innen können Benutzer:innen außerdem erlauben, Salesforce-Channels manuell umzubenennen, um sie an ihre Bedürfnisse anzupassen.
Verbesserung der Funktion

Verbesserungen der Datensatzansicht

Deine Salesforce-Datensätze sind in Slack jetzt übersichtlicher und klarer. Die neu gestaltete Einzeldatensatzansicht reduziert überflüssige Kopfzeilen, ordnet Schnellaktionen neu an und fügt erweiterbare Feldabschnitte hinzu – so kannst du ohne Ablenkungen alles überfliegen, handeln und weitermachen.
Verbesserung der Funktion

CRM-Datensatz-Inhaber:in ändern

Übergib Datensätze, ohne die App zu wechseln. Weise Inhaber:innen eines Salesforce-Leads, eines Falls oder einer Opportunity direkt in Slack neu zu – mit der Option, neue Inhaber:innen auf dem Destktop oder Mobilgerät sofort zu benachrichtigen.
Neue Funktion

AgentExchange

Entdecke KI-Agenten und vernetze dich mit ihnen an einem zentralen Ort. Stöbere in KI-gestützten Apps aus dem Slack Marketplace, sieh alle deine installierten Agenten auf einen Blick und kehre direkt aus einem neuen, speziellen Ordner zu aktuellen Unterhaltungen mit Agenten zurück.
Verbesserung der Funktion

Gmail- und Outlook-E-Mail-Connectors in der Enterprise-Suche

Durchsuche deinen E-Mail-Posteingang, ohne Slack zu verlassen. Gmail und Outlook sind jetzt mit der Enterprise-Suche verknüpft, sodass E-Mail-Ergebnisse neben deinen Slack-Inhalten erscheinen – in Suchergebnissen, KI-generierten Antworten und Slackbot-Anfragen.
Verbesserung der Funktion

Geplanter Nachrichtenversand für weitergeleitete Nachrichten

Leite Nachrichten zum richtigen Zeitpunkt weiter. Du kannst den Versand von weitergeleiteten Nachrichten jetzt planen – verfügbar auf dem Desktop.
Verbesserung der Funktion

Anhänge nach dem Senden bearbeiten

Bearbeite Anhänge, nachdem du sie gesendet hast. Du kannst Dateianhänge wie Fotos, Videos, Dokumente, Canvases und mehr jetzt beim Bearbeiten einer gesendeten Nachricht hinzufügen, entfernen oder neu anordnen, damit du nicht von vorne beginnen musst.

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Häufig gestellte Fragen

Slack bringt regelmäßig neue Funktionen und Verbesserungen heraus, damit Teams schneller arbeiten und vernetzt bleiben können. Auf dieser Seite findest du die neuesten Updates für Slack, darunter Produktivitäts-Tools, KI-Funktionen, Integrationen und Verbesserungen für die Zusammenarbeit.

Slack bringt normalweise aller paar Wochen neue Funktionen und Verbesserungen heraus. Bei den Aktualisierungen kann es sich um kleine Verbesserungen bis hin zu größeren Produktstarts handeln.

Die neuesten Slack-Aktualisierungen findest du auf dieser Seite unter „Alle Aktualisierungen“. Ältere Aktualisierungen findest du weiter unten in der Versions-Zeitleiste.

Die meisten Slack-Aktualisierungen werden automatisch für alle Kund:innen vorgenommen. Einige Funktionen erscheinen gegebenenfalls nacheinander, abhängig von deinem Plan, deiner Region oder den vom bzw. von der Administrator:in vorgenommenen Einstellungen.

Slack veröffentlicht Aktualisierungen zu Nachrichtenübermittlung, Automatisierung, KI-Funktionen, Sicherheit, Integrationen und Workflow-Tools. Jede Aktualisierung ist zur Verbesserung der Produktivität und der Kommunikation im Team ausgelegt.

Jede Veröffentlichung umfasst eine Zusammenfassung und einen Link, unter dem du mehr über diese Funktion erfahren kannst. Du kannst in eine beliebige Aktualisierung klicken, um herauszufinden, wie sie funktioniert und wie du sie nutzen kannst.

Ja. Slack veröffentlicht Funktionen für verschiedene Pläne. Einige erweiterte Funktionen sind möglicherweise nur für kostenpflichtige Pläne verfügbar, während viele Aktualisierungen die Benutzererfahrung für alle Benutzer:innen verbessern.

Bei Slack-Aktualisierungen wird allgemein hervorgehoben, was es Neues gibt. Versionshinweise sind normalerweise technischer und ausführlicher, während auf dieser Seite auf Neues und wichtige Punkte eingegangen wird.

In den meisten Fällen ja. Sobald eine Funktion für deinen Workspace herausgebracht wurde, kannst du sie sofort nutzen. Bei einigen Funktionen ist eventuell eine Administratorberechtigung erforderlich.

Du kannst diese Seite mit einem Channel-Lesezeichen versehen, um über die neuesten Aktualisierungen auf dem Laufenden zu sein, oder Slack-Ankündigungen per E-Mail und Benachrichtigung im Produkt erhalten.

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