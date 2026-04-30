Lanzamiento de funciones de Slack

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30 de abril de 2026
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Nueva función

Habilidades de Slackbot

Slackbot puede sacar tu trabajo adelante, sin que tengas que pedírselo dos veces. Las habilidades permiten a tu equipo crear y compartir flujos de trabajo reutilizables que se pueden usar en todas las herramientas que necesites en cualquier momento. Crea una habilidad para tus procesos, o echa un vistazo a la biblioteca de habilidades prediseñadas para preparar reuniones, resumir canalizaciones, establecer objetivos o para todo lo que necesites hacer o repetir. Ejecútalas cuando lo necesites y compártelas con tu equipo. No estamos inventando la rueda, no hace falta ser expertos.
Mejora de la función

Acciones de Slackbot para el correo electrónico y los calendarios

Sigue trabajando en Slack. Slackbot puede realizar acciones en tu nombre no solo dentro de Slack, sino que también puede gestionar el trabajo de otras interfaces, como redactar correos electrónicos y programar eventos en tu calendario directamente en Google y Microsoft Office. Redacta un mensaje, establece una reunión o confirma una llamada de seguimiento, todo desde un mismo lugar. Disponible para clientes Enterprise+.
Mejora de la función

Tareas programadas de Slackbot

Programa y olvídate de lo demás, deja que Slackbot se encargue de ello. Ahora, puedes programar tareas y automatizaciones repetitivas directamente a través de Slackbot, sin activadores manuales. Desde resúmenes semanales a comprobaciones periódicas, Slackbot se encarga de estas tareas siguiendo el programa establecido.
Nueva función

Nueva pestaña Actividad

Slack aflora organización, justo en la época primaveral. La nueva pestaña Actividad optimiza y organiza tus acciones y notificaciones en una sola vista filtrada de todo aquello que necesite tu atención. Un solo lugar para ver todo lo importante entre tus mensajes directos, canales, hilos y menciones. Crea vistas fácilmente para filtrar y realizar acciones sobre lo más importante, borra lo que no necesites y permanece al tanto de todo.
Mejora de la función

Paso Generar respuesta de IA en el creador de flujos de trabajo

La IA generativa se ha convertido en un paso básico de todos los flujos de trabajo de Slack. El paso permite a los usuarios escribir una solicitud, seleccionar las fuentes de información (canales, canvas y listas) y hacer que el modelo grande de lenguaje genere una respuesta como parte de un flujo de trabajo. El nuevo paso Generar respuesta de IA te permite añadir tareas, como resumir mensajes, traducir texto o redactar respuestas directamente en las automatizaciones que crees con el creador de flujos de trabajo. Prepara tu solicitud, conecta los pasos y deja que el flujo de trabajo se encargue de lo demás.
Nueva función

Kit de Slack para desarrolladores de agentes

Crear agentes de IA para Slack nunca había sido tan rápido. Una nueva colección de funciones para la plataforma para desarrolladores (incluido el comando slack create agent, una compatibilidad con el marco de Bolt mejorada y la flexibilidad de usar tu propio modelo grande de lenguaje) permite crear los mejores agentes en cuestión de minutos. Dos aplicaciones de muestra de código abierto (Starter Agent y Support Agent) ofrecen a los equipos un punto de partida claro, compatible con los SDK de Claude, OpenAI y con Pydantic AI. Una experiencia repleta de documentos, junto con la nueva guía de incorporación de agentes, hacen que crear, enviar y adaptar agentes de IA desde Slack sea más fácil que nunca.
Mejora de la función

Acciones de Slack en Slackbot

Ahora, Slackbot puede realizar acciones dentro de Slack, no solo responder preguntas. Slackbot puede enviar mensajes directos, crear un canal, invitar a compañeros de equipo y crear flujos de trabajo por ti. Deja que Slackbot se encargue de las tareas más repetitivas de Slack para que puedas centrarte en lo que de verdad importa.
Mejora de la función

Información de Slack en manos de Slackbot

Slackbot tiene algo que ninguna otra herramienta de IA tiene: información completa y nativa de tu progreso y tu trabajo. Puede consultar lo que tengas abierto en Slack (ya sea un registro de Salesforce, un canvas o un canal) y usar esa información para ofrecerte respuestas precisas y realizar las acciones más relevantes al instante. Se acabaron las solicitudes infinitas, las explicaciones repetitivas y el tener que empezar desde cero.
30 de marzo de 2026
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Nueva función

CRM de Slack

Tu CRM ahora forma parte de la conversación. Slackbot puede convertir tus hilos de Slack en registros de clientes organizados: puede añadir contactos, actualizar negociaciones, registrar notas y mostrar el historial de la cuenta, todo sin salir de Slack. Está basado en Salesforce, así que, cuando llegue el momento de crecer, ya lo tendrás todo preparado.
Mejora de la función

Cronología de la actividad de Salesforce en Slack

Obtén una visión completa de cada interacción con tus clientes sin salir de Slack. La cronología de la actividad de Salesforce (como correos, tareas, eventos, llamadas y reuniones por vídeo) ya está disponible justo donde tu equipo trabaja cada día.
Mejora de la función

Personalizar los nombres de los canales de Salesforce

Los administradores ahora pueden elegir cualquier campo del registro (incluidos los campos de fórmula) para establecer convenciones de nomenclatura claras y uniformes que mejoren la búsqueda y reduzcan la exposición de datos sensibles en los nombres de los canales. Además, pueden dar permisos a los usuarios para renombrar los canales manualmente según sus necesidades.
Mejora de la función

Mejora en la visualización de registros

Los registros de Salesforce ahora se ven más claros y estructurados en Slack. El nuevo diseño de vista única simplifica el contenido en los encabezados, reorganiza las acciones rápidas e incorpora secciones de campos desplegables para que puedas revisar, intervenir cuando haga falta y seguir adelante sin distracciones.
Mejora de la función

Cambiar el propietario de un registro de CRM

Pasa registros a otra persona sin cambiar de aplicación.sin cambiar de aplicación. Puedes reasignar el propietario de cualquier candidato, caso u oportunidad de Salesforce directamente en Slack, con la posibilidad de avisar al nuevo propietario al instante, tanto en ordenador como en móvil.
Nueva función

AgentExchange

Descubre y conéctate con agentes de IA en un solo lugar. Explora aplicaciones del Slack Marketplace con IA integrada, consulta todos los agentes que tienes instalados de un vistazo y retoma conversaciones recientes con agentes desde una nueva sección específica.
Mejora de la función

Conectores de correo de Gmail y Outlook en la búsqueda empresarial

Busca en tu bandeja de entrada sin salir de Slack. Gmail y Outlook ahora están conectados a la búsqueda empresarial, de modo que los correos aparecen junto con tu contenido de Slack en los resultados de búsqueda, en respuestas generadas por IA y en consultas a Slackbot.
Mejora de la función

Envío programado de mensajes reenviados

Elige el momento perfecto para reenviar un mensaje. Ahora puedes programar su envío para que llegue exactamente cuando lo necesitas. Disponible para la versión de ordenador.
Mejora de la función

Editar archivos adjuntos después de enviar

Corrígelo después de enviarlo. Ahora puedes añadir, eliminar o reorganizar archivos adjuntos (imágenes, vídeos, documentos, canvas, etc.) al editar un mensaje enviado, para que no tengas que empezar desde cero.

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Preguntas frecuentes

Slack lanza periódicamente nuevas funciones y mejoras para ayudar a los equipos a trabajar más rápido y mantenerse conectados. En esta página encontrarás las últimas novedades de Slack, incluidas herramientas de productividad, funciones de IA, integraciones y mejoras de colaboración.

Slack suele lanzar nuevas funciones y mejoras cada pocas semanas. Estas actualizaciones pueden ir desde mejoras puntuales hasta grandes lanzamientos de producto.

En esta página encontrarás las actualizaciones más recientes de Slack, en la sección “Todas las actualizaciones”. Las actualizaciones anteriores están disponibles más abajo, en la cronología de lanzamientos.

La mayoría de las actualizaciones de Slack se implementan automáticamente para todos los clientes. Algunas funciones pueden activarse de forma gradual según tu plan, tu región o los ajustes de tu administrador.

Slack lanza actualizaciones sobre mensajería, automatización, funciones de IA, seguridad, integraciones y herramientas de flujo de trabajo. Cada actualización está pensada para mejorar la productividad y la comunicación de los equipos.

Cada lanzamiento incluye un resumen y un enlace para saber más sobre la función. Puedes acceder a cualquier actualización para descubrir cómo funciona y cómo usarla.

Sí. Slack lanza funciones para distintos planes. Algunas funciones avanzadas están disponibles solo en planes de pago, mientras que muchas mejoras benefician a todos los usuarios.

Las actualizaciones de Slack destacan las principales novedades. Las notas de la versión suelen ser más técnicas y detalladas, mientras que esta página se centra en lo nuevo y en el valor que tiene para tu equipo.

En la mayoría de los casos, sí. Una vez que una función está disponible en tu espacio de trabajo, puedes empezar a usarla de inmediato. Algunas funciones pueden requerir permisos de administración.

Puedes marcar esta página como favorita para consultar las últimas novedades o seguir los anuncios de Slack por correo y a través de notificaciones dentro del producto.

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