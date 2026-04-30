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Preguntas frecuentes
Slack lanza periódicamente nuevas funciones y mejoras para ayudar a los equipos a trabajar más rápido y mantenerse conectados. En esta página encontrarás las últimas novedades de Slack, incluidas herramientas de productividad, funciones de IA, integraciones y mejoras de colaboración.
Slack suele lanzar nuevas funciones y mejoras cada pocas semanas. Estas actualizaciones pueden ir desde mejoras puntuales hasta grandes lanzamientos de producto.
En esta página encontrarás las actualizaciones más recientes de Slack, en la sección “Todas las actualizaciones”. Las actualizaciones anteriores están disponibles más abajo, en la cronología de lanzamientos.
La mayoría de las actualizaciones de Slack se implementan automáticamente para todos los clientes. Algunas funciones pueden activarse de forma gradual según tu plan, tu región o los ajustes de tu administrador.
Slack lanza actualizaciones sobre mensajería, automatización, funciones de IA, seguridad, integraciones y herramientas de flujo de trabajo. Cada actualización está pensada para mejorar la productividad y la comunicación de los equipos.
Cada lanzamiento incluye un resumen y un enlace para saber más sobre la función. Puedes acceder a cualquier actualización para descubrir cómo funciona y cómo usarla.
Sí. Slack lanza funciones para distintos planes. Algunas funciones avanzadas están disponibles solo en planes de pago, mientras que muchas mejoras benefician a todos los usuarios.
Las actualizaciones de Slack destacan las principales novedades. Las notas de la versión suelen ser más técnicas y detalladas, mientras que esta página se centra en lo nuevo y en el valor que tiene para tu equipo.
En la mayoría de los casos, sí. Una vez que una función está disponible en tu espacio de trabajo, puedes empezar a usarla de inmediato. Algunas funciones pueden requerir permisos de administración.
Puedes marcar esta página como favorita para consultar las últimas novedades o seguir los anuncios de Slack por correo y a través de notificaciones dentro del producto.