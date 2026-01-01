Productividad y colaboración

Historial de mensajes y archivos Busca entre personas, canales y archivos para encontrar contexto y poner al día más rápidamente a los nuevos miembros del equipo. Límite de 90 días Incluido Incluido Incluido

Canales Los canales aportan orden y claridad al trabajo: créalos para cada proyecto, tema o equipo. Incluido Incluido Incluido Incluido

Buscar Podrás encontrar las respuestas que necesitas con una sola búsqueda, gracias a que Slack puede consultar todos los mensajes de tu organización. Incluido Incluido Incluido Incluido

Clips de audio y vídeo Comparte ideas de audio o grabaciones de pantalla con clips, todo ello sin salir de Slack. Incluido Incluido Incluido Incluido

Slack Connect Colabora de forma segura con proveedores, clientes y socios mediante Slack Connect. Solo individual Incluido Incluido Incluido

Juntas Colabora en tiempo real a través de reuniones de audio y vídeo (con función de compartir pantalla) gracias a las juntas de Slack. Solo individual Incluido Incluido Incluido

Canvas Crea contenido como texto, archivos, imágenes y vídeos directamente en un Slack canvas. Incluido Incluido Incluido

Listas Gestiona proyectos y organiza tareas de manera colaborativa en las listas de Slack. Incluido Incluido Incluido

Secciones personalizables Mantén los proyectos y a los equipos organizados. Agrupa canales y conversaciones en secciones personalizadas de la barra lateral. Incluido Incluido Incluido

Plantillas Accede a plantillas listas para usar con automatización. En Enterprise+, publica plantillas personalizadas para tu empresa. Creadas por el usuario Creadas por el usuario Creadas por el administrador

Trabajo impulsado por IA

Resúmenes de hilos y canales Ponte al día en los canales e hilos con un solo clic. Incluido Incluido Incluido

Notas de la junta Obtén resúmenes de reuniones con transcripciones, conclusiones clave y tareas pendientes. Incluido Incluido Incluido

Aplicaciones con asistente de IA Integra agentes de terceros y aplicaciones de IA modernas para que trabajen contigo en Slack. Incluido Incluido Incluido

Slackbot (agente de IA personal) Nuevo Tu agente de IA personal que puede consultar tus conversaciones, archivos y proyectos en Slack. Se aplican límites de planes. Incluido Incluido

Síntesis diarias Obtén un resumen diario de lo que ocurre en tus equipos y proyectos. Incluido Incluido

Resúmenes de archivos Ponte al día rápidamente con los documentos gracias a los resúmenes de los archivos compartidos generados por IA. Incluido Incluido

Traducciones de idiomas con IA Traduce mensajes y obtén resultados de IA de Slack en el idioma que prefieras. Incluido Incluido

Generación de flujos de trabajo con IA Crea flujos de trabajo desde una sola solicitud gracias a IA de Slack y al creador de flujos de trabajo. Incluido Incluido

Pasos de IA en el creador de flujos de trabajo Optimiza los flujos de trabajo con pasos impulsados por IA, como resúmenes de canales para recibir síntesis diarias o semanales. Incluido Incluido

Explicaciones de mensajes con IA Entiende de inmediato siglas, proyectos o expresiones propias gracias a explicaciones claras obtenidas de las conversaciones de tu equipo. Incluido Incluido

Ayuda de IA para escribir en canvas La IA te ayuda a crear, estructurar y perfeccionar tu contenido. Incluido Incluido

Búsqueda con IA Obtén respuestas claras a partir de conversaciones y archivos compartidos: solo tienes que escribir una pregunta en la barra de búsqueda. La IA se encargará de todo. Incluido Incluido

Búsqueda empresarial Busca en aplicaciones, bases de datos y sistemas conectados con la búsqueda empresarial. Incluido

Herramientas de automatización

Integraciones con otras aplicaciones Elige entre más de 2600 aplicaciones en el Directorio de Aplicaciones de Slack, desde Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT y muchas más. 10 Incluido Incluido Incluido

Implementar aplicaciones para la infraestructura de Slack Implementa funciones personalizadas que se ejecutan en la infraestructura segura de Slack sin coste adicional. Incluido Incluido Incluido

Creador de flujos de trabajo Automatiza las tareas y los procesos rutinarios directamente en Slack, sin necesidad de código. Incluido Incluido Incluido

Ramificación condicional en el creador de flujos de trabajo Crea flujos de trabajo con lógica condicional en Slack, sin necesidad de programar. Incluido Incluido

Pasos del flujo de trabajo personalizados Los pasos del flujo de trabajo personalizados permiten a los desarrolladores incorporar sistemas específicos de la organización en los flujos de trabajo con las API de Slack. Incluido Incluido Incluido

Seguridad

Cifrado de datos en reposo y en tránsito De manera predeterminada, y como parte de nuestros controles de seguridad, Slack cifra los datos en reposo y en tránsito. Incluido Incluido Incluido Incluido

Autenticación de dos factores Añade seguridad adicional para que nunca tengas que preocuparte por que tu contraseña se vea comprometida. Incluido Incluido Incluido Incluido

Duración de la sesión Exige a los miembros que vuelvan a iniciar sesión cuando cierren Slack o después de un tiempo determinado. Incluido Incluido Incluido Incluido

Gestión nativa de dispositivos Aplica políticas como el bloqueo de dispositivos con jailbreak o las descargas de archivos en dispositivos móviles y ordenadores. Incluido Incluido Incluido Incluido

Registros de acceso Los registros de acceso controlan los inicios de sesión, las fechas, los dispositivos y las direcciones IP para detectar actividades sospechosas. Incluido Incluido Incluido

Inicio de sesión único (SSO) Inicia sesión con el proveedor de identidad (IDP) que prefieras. Admite 12 opciones de SSO, entre las que se incluyen Okta, Google y Azure. OAuth con Google Basado en SAML Compatibilidad con SAML múltiple

Administración de claves de cifrado (EKM) de Slack Slack EKM protege los datos confidenciales con tus propias claves de cifrado y los registros de actividad de AWS KMS. Complemento

Integración con la gestión de dispositivos móviles Controla los datos móviles con soluciones de gestión de dispositivos móviles como VMware AirWatch o Ivanti MobileIron. Incluido

Respuesta ante anomalías Defiéndete contra los riesgos finalizando automáticamente las sesiones de usuario ante eventos anómalos. Incluido

Cumplimiento normativo

Políticas de retención de datos Slack gratuito elimina los datos después de 1 año. Los planes de pago los conservan de por vida de forma predeterminada, con ajustes configurables. Hasta 1 año Incluido Incluido Incluido

Residencia de datos Para los equipos de todo el mundo, elige la región donde se almacenarán determinados tipos de datos en reposo. Incluido Incluido

Exportaciones de datos para todos los mensajes Los administradores y propietarios del espacio de trabajo pueden exportar todos los datos del espacio de trabajo, incluidos los canales privados y los mensajes directos. Incluido Incluido

Exportaciones de datos de todos los mensajes de un determinado usuario Los administradores y propietarios del espacio de trabajo pueden exportar los datos de todas las conversaciones a las que se ha unido un determinado usuario. Incluido

Prevención de pérdida de datos nativa Escanea los mensajes y archivos externos para evitar la pérdida o fuga de datos. Incluido

Barreras de información Crea barreras de información entre los grupos del proveedor de identidad para bloquear determinados mensajes directos o juntas, con el fin de evitar conflictos de intereses. Incluido

Retenciones legales Aplica una retención legal a los miembros para conservar sus datos de Slack independientemente de las ediciones, eliminaciones o retenciones. Incluido

Discovery API Usa aplicaciones aprobadas de terceros para exportar o realizar acciones sobre los mensajes y archivos de Slack. Incluido

Registros de auditoría Los registros de auditoría realizan un seguimiento de los cambios y el uso. Consulta en Slack, exporta en CSV o utiliza la API de registros de auditoría. Incluido

Compatibilidad con los requisitos de la HIPAA Slack puede configurarse para admitir información médica protegida (PHI) en los archivos y el contenido de los mensajes. Incluido

Administración

Espacios de trabajo Los espacios de trabajo son el motor de tu trabajo, como si fuesen una oficina virtual: todos tus canales, mensajes directos y herramientas se encuentran aquí. 1 1 1 Ilimitado

Gestionar los permisos de publicación en los canales Controla quién puede publicar o @mencionar a todo el mundo en los canales. Esto mantiene los canales de anuncios importantes libres de distracciones. Limitado exclusivamente al canal #general Limitado exclusivamente al canal #general Permisos de publicación en cualquier canal Permisos de publicación en cualquier canal

Paneles de análisis de datos de administrador El panel de análisis muestra cómo tu organización utiliza Slack. Ordena los datos para comprender los mensajes, los canales y los miembros. Incluido Incluido Incluido

Gestión de usuarios mediante SCIM Slack admite el aprovisionamiento de miembros con SCIM. Utiliza una aplicación conectora y un proveedor de identidad compatible. Incluido Compatibilidad con invitados

API de análisis de datos de administrador Recupera los datos de análisis de una fecha concreta como un archivo JSON comprimido. Incluido Incluido

Análisis de datos de la actividad de los mensajes Los propietarios, administradores o miembros pueden ver la actividad de los mensajes para medir el impacto de las comunicaciones. Incluido Incluido

Grupos de usuarios personalizados Simplifica las comunicaciones de todo el equipo añadiendo a varias personas a una sola @mención de grupo de usuarios. Incluido Incluido Incluido

Reclamación de nombres de dominios Slack puede ayudar a las empresas a reclamar múltiples dominios web. Incluido

Condiciones de servicio personalizadas Los administradores y propietarios de la organización pueden establecer reglas personalizadas para unirse y utilizar su organización de Slack. Incluido

Roles detallados Asigna roles de sistema a miembros o grupos del proveedor de identidad. Elige si gestionan las tareas administrativas en toda la organización o por espacio de trabajo. Incluido

Gestionar contenido marcado Los miembros de Enterprise+ pueden marcar mensajes para su revisión. Los propietarios y administradores pueden realizar acciones y ver el historial de contenido marcado. Incluido

Ayuda