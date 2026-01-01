Elige un plan de pago diseñado para empresas.
O empieza con las funciones esenciales sin coste y pásate a un plan superior en cualquier momento.
Las empresas líderes de todo el mundo confían en Slack
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Pro
Business+
Enterprise+Contactar con ventas
|Productividad y colaboración
Historial de mensajes y archivos
Busca entre personas, canales y archivos para encontrar contexto y poner al día más rápidamente a los nuevos miembros del equipo.
|Límite de 90 días
Canales
Los canales aportan orden y claridad al trabajo: créalos para cada proyecto, tema o equipo.
Buscar
Podrás encontrar las respuestas que necesitas con una sola búsqueda, gracias a que Slack puede consultar todos los mensajes de tu organización.
Clips de audio y vídeo
Comparte ideas de audio o grabaciones de pantalla con clips, todo ello sin salir de Slack.
Slack Connect
Colabora de forma segura con proveedores, clientes y socios mediante Slack Connect.
|Solo individual
Juntas
Colabora en tiempo real a través de reuniones de audio y vídeo (con función de compartir pantalla) gracias a las juntas de Slack.
|Solo individual
Canvas
Crea contenido como texto, archivos, imágenes y vídeos directamente en un Slack canvas.
Listas
Gestiona proyectos y organiza tareas de manera colaborativa en las listas de Slack.
Secciones personalizables
Mantén los proyectos y a los equipos organizados. Agrupa canales y conversaciones en secciones personalizadas de la barra lateral.
Plantillas
Accede a plantillas listas para usar con automatización. En Enterprise+, publica plantillas personalizadas para tu empresa.
|Creadas por el usuario
|Creadas por el usuario
|Creadas por el administrador
|Trabajo impulsado por IA
Resúmenes de hilos y canales
Ponte al día en los canales e hilos con un solo clic.
Notas de la junta
Obtén resúmenes de reuniones con transcripciones, conclusiones clave y tareas pendientes.
Aplicaciones con asistente de IA
Integra agentes de terceros y aplicaciones de IA modernas para que trabajen contigo en Slack.
Slackbot (agente de IA personal)Nuevo
Tu agente de IA personal que puede consultar tus conversaciones, archivos y proyectos en Slack. Se aplican límites de planes.
Síntesis diarias
Obtén un resumen diario de lo que ocurre en tus equipos y proyectos.
Resúmenes de archivos
Ponte al día rápidamente con los documentos gracias a los resúmenes de los archivos compartidos generados por IA.
Traducciones de idiomas con IA
Traduce mensajes y obtén resultados de IA de Slack en el idioma que prefieras.
Generación de flujos de trabajo con IA
Crea flujos de trabajo desde una sola solicitud gracias a IA de Slack y al creador de flujos de trabajo.
Pasos de IA en el creador de flujos de trabajo
Optimiza los flujos de trabajo con pasos impulsados por IA, como resúmenes de canales para recibir síntesis diarias o semanales.
Explicaciones de mensajes con IA
Entiende de inmediato siglas, proyectos o expresiones propias gracias a explicaciones claras obtenidas de las conversaciones de tu equipo.
Ayuda de IA para escribir en canvas
La IA te ayuda a crear, estructurar y perfeccionar tu contenido.
Búsqueda con IA
Obtén respuestas claras a partir de conversaciones y archivos compartidos: solo tienes que escribir una pregunta en la barra de búsqueda. La IA se encargará de todo.
Búsqueda empresarial
Busca en aplicaciones, bases de datos y sistemas conectados con la búsqueda empresarial.
|Herramientas de automatización
Integraciones con otras aplicaciones
Elige entre más de 2600 aplicaciones en el Directorio de Aplicaciones de Slack, desde Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT y muchas más.
|10
Implementar aplicaciones para la infraestructura de Slack
Implementa funciones personalizadas que se ejecutan en la infraestructura segura de Slack sin coste adicional.
Creador de flujos de trabajo
Automatiza las tareas y los procesos rutinarios directamente en Slack, sin necesidad de código.
Ramificación condicional en el creador de flujos de trabajo
Crea flujos de trabajo con lógica condicional en Slack, sin necesidad de programar.
Pasos del flujo de trabajo personalizados
Los pasos del flujo de trabajo personalizados permiten a los desarrolladores incorporar sistemas específicos de la organización en los flujos de trabajo con las API de Slack.
|Seguridad
Cifrado de datos en reposo y en tránsito
De manera predeterminada, y como parte de nuestros controles de seguridad, Slack cifra los datos en reposo y en tránsito.
Autenticación de dos factores
Añade seguridad adicional para que nunca tengas que preocuparte por que tu contraseña se vea comprometida.
Duración de la sesión
Exige a los miembros que vuelvan a iniciar sesión cuando cierren Slack o después de un tiempo determinado.
Gestión nativa de dispositivos
Aplica políticas como el bloqueo de dispositivos con jailbreak o las descargas de archivos en dispositivos móviles y ordenadores.
Registros de acceso
Los registros de acceso controlan los inicios de sesión, las fechas, los dispositivos y las direcciones IP para detectar actividades sospechosas.
Inicio de sesión único (SSO)
Inicia sesión con el proveedor de identidad (IDP) que prefieras. Admite 12 opciones de SSO, entre las que se incluyen Okta, Google y Azure.
|OAuth con Google
|Basado en SAML
|Compatibilidad con SAML múltiple
Administración de claves de cifrado (EKM) de Slack
Slack EKM protege los datos confidenciales con tus propias claves de cifrado y los registros de actividad de AWS KMS.
|Complemento
Integración con la gestión de dispositivos móviles
Controla los datos móviles con soluciones de gestión de dispositivos móviles como VMware AirWatch o Ivanti MobileIron.
Respuesta ante anomalías
Defiéndete contra los riesgos finalizando automáticamente las sesiones de usuario ante eventos anómalos.
|Cumplimiento normativo
Políticas de retención de datos
Slack gratuito elimina los datos después de 1 año. Los planes de pago los conservan de por vida de forma predeterminada, con ajustes configurables.
|Hasta 1 año
Residencia de datos
Para los equipos de todo el mundo, elige la región donde se almacenarán determinados tipos de datos en reposo.
Exportaciones de datos para todos los mensajes
Los administradores y propietarios del espacio de trabajo pueden exportar todos los datos del espacio de trabajo, incluidos los canales privados y los mensajes directos.
Exportaciones de datos de todos los mensajes de un determinado usuario
Los administradores y propietarios del espacio de trabajo pueden exportar los datos de todas las conversaciones a las que se ha unido un determinado usuario.
Prevención de pérdida de datos nativa
Escanea los mensajes y archivos externos para evitar la pérdida o fuga de datos.
Barreras de información
Crea barreras de información entre los grupos del proveedor de identidad para bloquear determinados mensajes directos o juntas, con el fin de evitar conflictos de intereses.
Retenciones legales
Aplica una retención legal a los miembros para conservar sus datos de Slack independientemente de las ediciones, eliminaciones o retenciones.
Discovery API
Usa aplicaciones aprobadas de terceros para exportar o realizar acciones sobre los mensajes y archivos de Slack.
Registros de auditoría
Los registros de auditoría realizan un seguimiento de los cambios y el uso. Consulta en Slack, exporta en CSV o utiliza la API de registros de auditoría.
Compatibilidad con los requisitos de la HIPAA
Slack puede configurarse para admitir información médica protegida (PHI) en los archivos y el contenido de los mensajes.
|Administración
Espacios de trabajo
Los espacios de trabajo son el motor de tu trabajo, como si fuesen una oficina virtual: todos tus canales, mensajes directos y herramientas se encuentran aquí.
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|Ilimitado
Gestionar los permisos de publicación en los canales
Controla quién puede publicar o @mencionar a todo el mundo en los canales. Esto mantiene los canales de anuncios importantes libres de distracciones.
|Limitado exclusivamente al canal #general
|Limitado exclusivamente al canal #general
|Permisos de publicación en cualquier canal
|Permisos de publicación en cualquier canal
Paneles de análisis de datos de administrador
El panel de análisis muestra cómo tu organización utiliza Slack. Ordena los datos para comprender los mensajes, los canales y los miembros.
Gestión de usuarios mediante SCIM
Slack admite el aprovisionamiento de miembros con SCIM. Utiliza una aplicación conectora y un proveedor de identidad compatible.
|Compatibilidad con invitados
API de análisis de datos de administrador
Recupera los datos de análisis de una fecha concreta como un archivo JSON comprimido.
Análisis de datos de la actividad de los mensajes
Los propietarios, administradores o miembros pueden ver la actividad de los mensajes para medir el impacto de las comunicaciones.
Grupos de usuarios personalizados
Simplifica las comunicaciones de todo el equipo añadiendo a varias personas a una sola @mención de grupo de usuarios.
Reclamación de nombres de dominios
Slack puede ayudar a las empresas a reclamar múltiples dominios web.
Condiciones de servicio personalizadas
Los administradores y propietarios de la organización pueden establecer reglas personalizadas para unirse y utilizar su organización de Slack.
Roles detallados
Asigna roles de sistema a miembros o grupos del proveedor de identidad. Elige si gestionan las tareas administrativas en toda la organización o por espacio de trabajo.
Gestionar contenido marcado
Los miembros de Enterprise+ pueden marcar mensajes para su revisión. Los propietarios y administradores pueden realizar acciones y ver el historial de contenido marcado.
|Ayuda
Acceso a asistencia al cliente
Estamos aquí para que puedas sacar el máximo partido a Slack, gracias a la asistencia para tu equipo en cada paso del proceso.
|Asistencia de lunes a domingo, las 24 horas del día
|Asistencia 24/7 con un tiempo inicial de respuesta de 4 horas
|Prioridad 24/7 con un tiempo inicial de respuesta de 4 horas
Comparar todas las funciones
Marcamos la pauta en seguridad empresarial
- Cifrado de datos en tránsito y en reposo
- Programas integrales de seguridad y cumplimiento normativo
- Registros de auditoría, prevención de pérdida de datos, inicio de sesión único y mucho más
Preguntas frecuentes
IA de Slack se ejecuta en la infraestructura de confianza de Slack y mantiene las prácticas de seguridad y estándares de cumplimiento que cada cliente espera de Slack. Slack no comparte los datos de sus clientes con proveedores de grandes modelos lingüísticos (LLM) ni utiliza dichos datos para entrenar estos modelos. Visita nuestro Centro de Ayuda para obtener más información.
Nuestros grandes modelos lingüísticos se alojan directamente en la nube privada virtual de AWS de Slack, lo que garantiza que tus datos no se compartan de manera externa.
Puedes usar una tarjeta de crédito para abonar cualquier plan. Si decides pagar de forma anual, puede que cumplas los requisitos para recibir facturas y pagar mediante ACH o transferencia bancaria. Visita nuestro Centro de Ayuda para obtener más información o contacta con nosotros para iniciar el proceso.
Si eliges pagar con tarjeta de crédito, te llegará el primer cargo de Slack el día en que te suscribas a un plan de pago. Aquí puedes ver en qué otras ocasiones te llegarán cargos:
- En el momento de tu renovación mensual si pagas mensualmente.
- En el momento de tu renovación anual si pagas anualmente.
- El último día del mes si pagas anualmente y hay un adeudo pendiente por haber añadido un nuevo miembro.
Puedes cambiar los ciclos de facturación o cambiar a transferencia electrónica en cualquier momento. Obtén más información sobre cómo gestionar los detalles de facturación aquí.
En Slack, creemos que solo se te debe cobrar por lo que usas. Los miembros que realicen alguna actividad en Slack en cualquier momento de un periodo de 28 días se considerarán usuarios activos a efectos de facturación. Si algún miembro por el que ya has pagado deja de estar activo, añadiremos un crédito prorrateado a tu cuenta por el tiempo no utilizado.
Se te cobrará un importe prorrateado por los nuevos miembros del equipo durante el resto del periodo de facturación actual. Para obtener más información sobre nuestro modelo de facturación y cómo el plazo de tu suscripción afecta a cuándo se te facturará, visita el Centro de Ayuda.
Próximamente, los usuarios de Slack de todos los planes podrán probar Slackbot. La demanda está por las nubes, así que vamos a permitir que todos los equipos prueben un agente integrado directamente en su flujo de trabajo. Los usuarios de los planes Gratuito y Pro de Slack podrán explorar las capacidades de Slackbot a través de una prueba limitada. El acceso completo a Slackbot seguirá disponible para los clientes de Business+ y Enterprise+ y, próximamente, los clientes de Salesforce CRM que conecten sus cuentas a Slack también podrán disfrutar de él.
Por supuesto. Slack apoya a la gente que hace cosas buenas en el mundo. Por este motivo, ofrecemos descuentos especiales para organizaciones calificadas sin ánimo de lucro e instituciones educativas.
Obtén más información sobre la facturación en Slack y los límites de planes de Slackbot.
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