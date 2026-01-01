Principios de IA

Comprende cómo la privacidad y la seguridad de los datos son fundamentales para nuestro enfoque de IA y aprendizaje automático.

Privacidad

Nuestras políticas, herramientas y procedimientos están diseñados para proteger tus datos y permitirte cumplir con tus obligaciones en materia de privacidad.

Seguridad

La seguridad empresarial está integrada en todos los aspectos de la colaboración entre los usuarios y de la realización del trabajo en Slack.

Exportación de datos

Nuestro potente programa cumple con regulaciones como el RGPD y el CCPA y puede ayudarte en lo que necesites con respecto a tu cumplimiento.

Gestión de datos

Tenemos el firme compromiso de ofrecer transparencia en las políticas y herramientas que repercuten en la forma en que gestionas tus datos.

Solicitudes de datos

Nuestra Política de solicitud de datos e Informe de transparencia nos ofrecen información sobre solicitudes de datos de terceros y autoridades judiciales.

Enviar solicitud

Obtén respuesta a todas tus preguntas sobre seguridad y privacidad