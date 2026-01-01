Centro de confianza

Confía tu seguridad y tu privacidad a Slack.

Slack ofrece seguridad empresarial y cumplimiento normativo al tiempo que te deja tener el control de tus datos.

En Slack estamos comprometidos con la seguridad y la privacidad de tus datos.

Nuestro Centro de confianza te conecta con tus programas de cumplimiento, seguridad y privacidad con el fin de que tengas toda la información que necesitas para gestionar tus datos.

Principios de IAComprende cómo la privacidad y la seguridad de los datos son fundamentales para nuestro enfoque de IA y aprendizaje automático.PrivacidadNuestras políticas, herramientas y procedimientos están diseñados para proteger tus datos y permitirte cumplir con tus obligaciones en materia de privacidad.SeguridadLa seguridad empresarial está integrada en todos los aspectos de la colaboración entre los usuarios y de la realización del trabajo en Slack.Exportación de datosNuestro potente programa cumple con regulaciones como el RGPD y el CCPA y puede ayudarte en lo que necesites con respecto a tu cumplimiento.Gestión de datosTenemos el firme compromiso de ofrecer transparencia en las políticas y herramientas que repercuten en la forma en que gestionas tus datos.Solicitudes de datosNuestra Política de solicitud de datos e Informe de transparencia nos ofrecen información sobre solicitudes de datos de terceros y autoridades judiciales.Enviar solicitudObtén respuesta a todas tus preguntas sobre seguridad y privacidad

Recursos adicionales

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Presentamos nuevas y eficaces capas de seguridad de nivel empresarial

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Nota para nuestros clientes con respecto a las transferencias internacionales de datos

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Para el público: comprensión de la autorización FedRAMP de Slack

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Puedes consultar más información sobre privacidad, cumplimiento y material legal en Slack.

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Condiciones de servicio y otros compromisos y políticas contractuales

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Preguntas frecuentes sobre nuestra política de privacidad

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Preguntas frecuentes: proceso de revisión del Directorio de Aplicaciones de Slack

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