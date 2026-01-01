Cumplir con los estándares internacionales de privacidad y seguridad
Slack se adhiere al RGPD, a la CCPA y a otras normativas de privacidad y seguridad. También disponemos de políticas y controles para que puedas gestionar las amenazas a la seguridad, mantener los datos protegidos y ayudarte a cumplir con tus obligaciones de conformidad.
¿Necesitas ayuda para encontrar la información que precisas para completar el cuestionario de seguridad o privacidad? Hemos organizado nuestros recursos de cumplimiento para que puedas demostrar la capacidad de Slack a la hora de cumplir con los requisitos de tu organización.Leer nuestro informe técnico sobre el cumplimiento
Lee nuestra evaluación del impacto de la transferencia
Certificaciones de cumplimiento normativo y testimonios
ISO/IEC 27017
Controles de seguridad para proveedores y usuarios de servicios en la nube
ISO/IEC 42001
Tecnología de la información — Inteligencia artificial — Sistema de gestión
SOC 2
(Tipo Ⅱ)
Principios de Servicios Fiduciarios (Trust Services Principles)
GovSlack SOC 2
(Tipo Ⅱ)
Principios de Servicios Fiduciarios (Trust Services Principles)
Global PRP Certification*
Requisitos mínimos de la Global Privacy Recognition for Processors
Global CBPR Certification*
Requisitos mínimos de las Global Cross Border Privacy Rules
Cumple con las normas específicas de la industria y los estándares internacionales de seguridad y privacidad de datos.
Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro Sanitario (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)
Se puede configurar Slack para el cumplimiento de la HIPAA, incluida la información médica protegida electrónicamente (e-PHI).
Solicita los requisitos para las entidades cubiertas por la HIPAA
Autoridad reguladora de la industria financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA)
Slack admite configurabilidad en FINRA 17a-4; por tanto, tu equipo puede colaborar y cumplir con tus requisitos de cumplimiento.
Programa federal de administración de autorizaciones y riesgos (Federal Risk and Authorization Management Program, FedRAMP)
Slack cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate para cumplir con los requisitos normativos de las organizaciones del sector público.
GovSlack cuenta con la autorización de FedRAMP JAB High y está trabajando para cumplir con la DoD CC SRG IL4.
Ver nuestra autorización de Moderate
Ley de derechos educativos y privacidad (FERPA, por sus siglas en inglés)
Slack apoya a los clientes del sector educativo y sus responsabilidades únicas de cumplimiento.
Trusted Information Security Assessment Exchange
ID del ámbito SHYV0T
ID de la evaluación AMHN37
TISAX y sus resultados no están dirigidos al público general.
Programa de evaluadores registrados de seguridad de la información (IRAP)
Slack ha pasado una evaluación de un asesor de IRAP independiente sobre los requisitos del Manual de seguridad de la información australiano (ISM). Los clientes pueden contactar con su equipo de cuenta de Slack para solicitar una copia del informe de IRAP.
ISMAP
Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP)
Slack ha sido evaluado para el Programa de evaluación y gestión de seguridad de sistemas (System Security Management and Assessment Program, ISMAP), un programa del gobierno japonés que examina la seguridad de los proveedores de servicios en la nube. Se puede confirmar dicho registro en la lista de servicios registrados del ISMAP.
C5
Catálogo de criterios de cumplimiento de la informática en la nube (C5)
Slack ha completado su registro en el Catálogo de criterios de cumplimiento de la informática en la nube (C5), una normativa creada por la Oficina Federal Alemana para la Seguridad de la Información (BSI). Los clientes pueden contactar con su equipo de cuenta de Slack para solicitar una copia del informe de C5.
Evaluación de seguridad de los proveedores de servicios en la nube (Cloud Service Providers, CSP) en Corea del Sur
Slack ha completado su evaluación para la Evaluación de seguridad de proveedores de servicios en la nube (CSP), un programa desarrollado por el Instituto coreano de seguridad financiera (K-FSI) para garantizar que los CSP cumplan con un conjunto definido de estándares de ciberseguridad gestionados por el Programa de regulación de supervisión de transacciones financieras electrónicas (Regulation on Supervision of Electronic Financial Transactions, RSEFT).
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de España
El ENS (Esquema Nacional de Seguridad) es un conjunto de controles y estándares de seguridad que los proveedores de servicios deben implementar para poder tratar datos de los servicios públicos españoles (como administraciones y organismos públicos). Slack cuenta con la certificación ENS Alto, el nivel de acreditación más alto que se puede obtener.
Preguntas frecuentes
Nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes y usuarios a entender y, cuando corresponda, a cumplir con el Reglamento general de protección de datos (RGPD). Para obtener más información, consulta nuestra página de compromiso.
El RGPD no exige que los datos personales de la Unión Europea permanezcan en la Unión Europea. El acuerdo de procesamiento de datos de Slack y las cláusulas modelo de la Unión Europea continuarán garantizando el cumplimiento de la normativa a la hora de transferir datos personales de la Unión Europea fuera de sus fronteras.
Nuestro compromiso es ayudar a los clientes y usuarios de Slack a comprender y ejercer sus derechos en virtud de la ley de privacidad del consumidor de California (California Consumer Privacy Act, CCPA). En esta página, aclaramos la función y las obligaciones de Slack en virtud de lo establecido en la CCPA y ofrecemos información adicional para que nuestros clientes puedan cumplir con la normativa correspondiente.
Slack ofrece un Anexo de procesamiento de datos que complementa las Condiciones de servicio del cliente o cualquier MSA.
Esta página proporciona información importante acerca de la identidad, ubicación y función de los Subencargados de Slack.
La declaración sobre la esclavitud moderna de Slack se puede encontrar aquí
Sí, puedes hacer esta solicitud con nuestro formulario de privacidad y seguridad
Por supuesto. Consulta nuestro informe técnico sobre seguridad o visita nuestra página sobre seguridad para obtener más información.