Exportación de datos

Cumplir con los estándares internacionales de privacidad y seguridad

Slack se adhiere al RGPD, a la CCPA y a otras normativas de privacidad y seguridad. También disponemos de políticas y controles para que puedas gestionar las amenazas a la seguridad, mantener los datos protegidos y ayudarte a cumplir con tus obligaciones de conformidad.

RGPDCCPAResidencia de datosAnexo de procesamiento de datosCumplimiento de los requisitos comerciales internacionales

¿Necesitas ayuda para encontrar la información que precisas para completar el cuestionario de seguridad o privacidad? Hemos organizado nuestros recursos de cumplimiento para que puedas demostrar la capacidad de Slack a la hora de cumplir con los requisitos de tu organización.

Leer nuestro informe técnico sobre el cumplimiento

Lee nuestra evaluación del impacto de la transferencia

Certificaciones de cumplimiento normativo y testimonios

* La Global CBPR System Certification Mark y Global PRP System Certification Mark™ son marcas registradas de la International Trade Administration/Office of Global Data Policy and Privacy, y se usan aquí con el permiso correspondiente.

Cumple con las normas específicas de la industria y los estándares internacionales de seguridad y privacidad de datos.

Logotipo de HIPAA

Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro Sanitario (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)

Se puede configurar Slack para el cumplimiento de la HIPAA, incluida la información médica protegida electrónicamente (e-PHI).

Solicita los requisitos para las entidades cubiertas por la HIPAA

Logotipo de FINRA

Autoridad reguladora de la industria financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA)

Slack admite configurabilidad en FINRA 17a-4; por tanto, tu equipo puede colaborar y cumplir con tus requisitos de cumplimiento.

Logo del Programa federal de administración de autorizaciones y riesgos (Federal Risk and Authorization Management Program)

Programa federal de administración de autorizaciones y riesgos (Federal Risk and Authorization Management Program, FedRAMP)

Slack cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate para cumplir con los requisitos normativos de las organizaciones del sector público.

GovSlack cuenta con la autorización de FedRAMP JAB High y está trabajando para cumplir con la DoD CC SRG IL4.

Ver nuestra autorización de Moderate

Ver nuestra autorización de JAB High

Ley de derechos educativos y privacidad (FERPA, por sus siglas en inglés)

Slack apoya a los clientes del sector educativo y sus responsabilidades únicas de cumplimiento.

Ver nuestra política

Logotipo de Tisax

Trusted Information Security Assessment Exchange

ID del ámbito SHYV0T
ID de la evaluación AMHN37
TISAX y sus resultados no están dirigidos al público general.

Solicitar nuestros resultados

Logotipo de IRAP

Programa de evaluadores registrados de seguridad de la información (IRAP)

Slack ha pasado una evaluación de un asesor de IRAP independiente sobre los requisitos del Manual de seguridad de la información australiano (ISM). Los clientes pueden contactar con su equipo de cuenta de Slack para solicitar una copia del informe de IRAP.

Carta de evaluación de IRAP

ISMAP

Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP)

Slack ha sido evaluado para el Programa de evaluación y gestión de seguridad de sistemas (System Security Management and Assessment Program, ISMAP), un programa del gobierno japonés que examina la seguridad de los proveedores de servicios en la nube. Se puede confirmar dicho registro en la lista de servicios registrados del ISMAP.

Ver registro

C5

Catálogo de criterios de cumplimiento de la informática en la nube (C5)

Slack ha completado su registro en el Catálogo de criterios de cumplimiento de la informática en la nube (C5), una normativa creada por la Oficina Federal Alemana para la Seguridad de la Información (BSI). Los clientes pueden contactar con su equipo de cuenta de Slack para solicitar una copia del informe de C5.

Evaluación de seguridad de los proveedores de servicios en la nube (Cloud Service Providers, CSP) en Corea del Sur

Slack ha completado su evaluación para la Evaluación de seguridad de proveedores de servicios en la nube (CSP), un programa desarrollado por el Instituto coreano de seguridad financiera (K-FSI) para garantizar que los CSP cumplan con un conjunto definido de estándares de ciberseguridad gestionados por el Programa de regulación de supervisión de transacciones financieras electrónicas (Regulation on Supervision of Electronic Financial Transactions, RSEFT).

Solicitar nuestros resultados

Logotipo del ENS

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de España

El ENS (Esquema Nacional de Seguridad) es un conjunto de controles y estándares de seguridad que los proveedores de servicios deben implementar para poder tratar datos de los servicios públicos españoles (como administraciones y organismos públicos). Slack cuenta con la certificación ENS Alto, el nivel de acreditación más alto que se puede obtener.

Ver nuestro certificado

Preguntas frecuentes

Nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes y usuarios a entender y, cuando corresponda, a cumplir con el Reglamento general de protección de datos (RGPD). Para obtener más información, consulta nuestra página de compromiso.

El RGPD no exige que los datos personales de la Unión Europea permanezcan en la Unión Europea. El acuerdo de procesamiento de datos de Slack y las cláusulas modelo de la Unión Europea continuarán garantizando el cumplimiento de la normativa a la hora de transferir datos personales de la Unión Europea fuera de sus fronteras.

Nuestro compromiso es ayudar a los clientes y usuarios de Slack a comprender y ejercer sus derechos en virtud de la ley de privacidad del consumidor de California (California Consumer Privacy Act, CCPA). En esta página, aclaramos la función y las obligaciones de Slack en virtud de lo establecido en la CCPA y ofrecemos información adicional para que nuestros clientes puedan cumplir con la normativa correspondiente.

Slack ofrece un Anexo de procesamiento de datos que complementa las Condiciones de servicio del cliente o cualquier MSA.

Esta página proporciona información importante acerca de la identidad, ubicación y función de los Subencargados de Slack.

La declaración sobre la esclavitud moderna de Slack se puede encontrar aquí

Sí, puedes hacer esta solicitud con nuestro formulario de privacidad y seguridad

Por supuesto. Consulta nuestro informe técnico sobre seguridad o visita nuestra página sobre seguridad para obtener más información.