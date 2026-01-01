당사는 Slack 고객과 사용자가 CCPA(캘리포니아 소비자 개인정보 보호법)에서 권한을 이해하고 사용해 볼 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 이 페이지에서 CCPA에 대한 Slack의 역할과 의무를 명확히 하고 고객이 규정 준수 요구 사항을 충족시키는 데 도움이 되는 추가 정보를 제공합니다.