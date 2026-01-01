개인 정보 보호 및 보안의 세계적인 기준을 충족합니다.
Slack은 GDPR, CCPA와 기타 개인 정보 보호 및 보안 규정을 준수합니다. 또한, 당사는 여러분이 보안 위협을 관리하고, 데이터를 안전하게 지키고, 규정 준수 의무를 충족하는 데 도움이 되는 정책 및 제어가 있습니다.
보안 또는 개인 정보 보호 설문지를 완료하는 데 필요한 정보를 찾는 데 도움이 필요하신가요? 조직의 요구 사항을 충족하는 Slack의 능력을 시연할 수 있도록 규정 준수 리소스를 정리했습니다.규정 준수에 대한 당사의 백서를 읽어보세요.
규정 준수 인증 및 증명
SOC 2
(유형 Ⅱ)
신뢰 서비스 원칙
GovSlack SOC 2
(유형 Ⅱ)
신뢰 서비스 원칙
특정 산업 규정, 국제 안보 및 데이터 개인정보 보호 표준 충족
HIPAA(의료보험의 양도 및 책임에 관한 법률)
전자적으로 보호되는 개인 건강 정보(e-PHI)를 포함, HIPAA를 준수하기 위해 Slack을 구성할 수 있습니다.
금융 산업 규제 당국(FINRA)
Slack을 FINRA 17a-4로 구성할 수 있으므로 팀이 협력하여 규정 준수에 따른 요구사항을 충족할 수 있습니다.
FedRAMP(연방정부 위험 및 인증 관리 프로그램)
Slack은 FedRAMP Moderate 인증을 받아 공공 부문 조직의 규정 준수 요구 사항을 충족합니다.
GovSlack은 FedRAMP JAB High 인증을 받았고 DoD CC SRG IL4 규정도 준수하고 있습니다.
FERPA(Federal Education Rights and Privacy Act)
Slack은 교육 고객 및 그들의 고유한 규정 준수 책임을 지원합니다.
신뢰할 수 있는 정보 보안 평가 교환
범위-ID SHYV0T
평가-ID AMHN37
TISAX와 TISAX 결과는 일반 대중을 대상으로 한 것이 아닙니다.
IRAP(Information Security Registered Assessors Program)
독립된 IRAP 평가자가 Slack이 호주 ISM(Information Security Manual)의 요구 사항을 충족하는지 평가하였습니다. Slack 계정팀에 문의하시면 해당 IRAP 보고서 사본을 확인하실 수 있습니다.
ISMAP
정보 시스템 보안 관리 및 평가 프로그램 (ISMAP)
Slack은 일본 정부의 클라우드 서비스 제공업체의 보안을 평가하는 프로그램인 정보 시스템 보안 관리 및 평가 프로그램(ISMAP)에서 평가를 받았습니다. 등록된 서비스의 ISMAP 목록에서 Slack의 등록을 볼 수 있게 됩니다.
C5
클라우드 컴퓨팅 규정준수 기준 카탈로그(Cloud Computing Compliance Criteria Catalog, C5)
Slack은 독일 연방 정보 보안 사무소(BSI)에서 만든 표준인 클라우드 컴퓨팅 규정준수 기준 카탈로그(Cloud Computing Compliance Criteria Catalog, C5)에 대한 인증을 완료했습니다. 고객들은 Slack 계정 팀에 연락하여 C5 보고서 사본을 요청할 수 있습니다.
대한민국 클라우드 서비스 공급자(CSP) 안전성 평가
Slack은 한국금융보안원(K-FSI)이 시행하는 클라우드 서비스 공급자(CSP) 안전성 평가 프로그램을 완료했습니다. 이 프로그램은 CSP가 전자금융거래감독규정(RSEFT) 프로그램에서 관리 및 정의한 일련의 사이버 보안 기준을 준수하는지 확인하기 위해 운영됩니다.
자주 묻는 질문
당사는 고객 및 사용자가 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 이해하고 적절한 경우 이를 준수하도록 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세한 내용은 약속 페이지를 참조하세요.
GDPR에서는 EU 데이터가 유럽 연합 내에 상주하도록 요구하지는 않습니다. Slack의 데이터 처리 계약 및 유럽 연합의 모델 조항은 EU 외부로 전송되는 EU 개인 데이터에 대한 규정 준수를 지속적으로 보장하고 있습니다.
당사는 Slack 고객과 사용자가 CCPA(캘리포니아 소비자 개인정보 보호법)에서 권한을 이해하고 사용해 볼 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 이 페이지에서 CCPA에 대한 Slack의 역할과 의무를 명확히 하고 고객이 규정 준수 요구 사항을 충족시키는 데 도움이 되는 추가 정보를 제공합니다.
Slack은 고객 서비스 약관 또는 각 MSA를 보충하는 데이터 처리 부록을 제공합니다.
이 페이지는 Slack 보조 처리자의 신원, 위치 및 역할에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
Slack의 현대 노예법은 여기에서 찾을 수 있습니다.
예. 당사의 개인 정보 보호 및 보안 양식을 사용하여 이 요청을 할 수 있습니다.