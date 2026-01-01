コンプライアンス プライバシーとセキュリティに関するグローバルな基準を満たす

Slack は、GDPR、CCPA、およびプライバシーとセキュリティに関するその他の規制を遵守しています。また、お客様がセキュリティ上の脅威を管理し、データを安全に保管するためのポリシーと管理手段を整備しているほか、お客様がコンプライアンス上の義務を果たすことができるようサポートしています。