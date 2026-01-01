ビジネスに適したチームチャットで最高のチームワークを
仕事のやり取りを自然な会話形式で進めましょう。効率よく整理されたチームチャットなら、スムーズなチームワークが実現します。
自分に合ったコミュニケーションスタイルで
コラボレーションの手段はテキストだけに限りません。音声や動画などを活用することで、メッセージを効果的に伝えられます。
働く場所を問わずスムーズにつながる
組織内のすべての人を、コミュニケーションとコラボレーションのためのスペースに集めましょう。1 対 1 のやり取りからチームでの会話まで、どこで働いていても、オフィスにいるような感覚で仕事ができます。
必要な情報を会話に追加
Slack 上であらゆる情報を把握し、検討して、アクションを起こしましょう。Slack にほかのツールをつなげれば、会話のなかに必要な情報を取り込めるため、やり取りが効果的に進みます。タブの切り替えは必要ありません。
すべてのやり取りを安全に
Slack では、ほとんどのチャットがチャンネルで行われます。チャンネルとは、メッセージ、ファイル、ツール、メンバーを集めて整理できるオープンなスペースです。さらに必要に応じて、プライベートチャンネルやダイレクトメッセージも使えます。
会話をきちんと整理
プロジェクト、顧客など、トピックごとにチャンネルを名づけて整理しましょう。どんな会話でもホームを設けて、そこで仕事を進められます。
過去の経緯や履歴を活用
社内のあらゆる会話を活用して、仕事をスマートに進めましょう。Slack ではチャンネルでのオープンな会話だけでなく、自分がやり取りしたプライベートメッセージも自動で保存されるため、すべてあとから検索できます。
どこからでもすぐにやり取り
Slack のデスクトップアプリとモバイルアプリを使えば、どこにいても会話の状況を把握でき、流れを止めることがありません。
よくある質問
Slack ではチャンネルで仕事が進みます。チャンネルとは、仕事に必要なメンバーやツール、ファイルをすべて集約できる柔軟なスペースです。そのためだらだらと続くメールとは異なり、Slack では仕事が整理され進めやすい状態になります。またメールではメッセージがすぐに埋もれてしまいますが、Slack では通知機能を使ってすぐに確認してほしい相手の注意を引くことも可能です。さらに、メールにはできないこととして、よく使うツールを Slack に連携できることが挙げられます。これはメールでは不可能です。ほかにも Slack への切り替えをおすすめする理由はこちらを参照してください。
1 人または複数のメンバーとの間のダイレクトメッセージは、デフォルトでプライベートに設定されています。これらのチャットは、Slack ウィンドウの左側の、プライベートチャンネルとパブリックチャンネルの下に、「ダイレクトメッセージ」というグループでリストが個別に表示されます。
Slack コネクトを使えば、社外の人にダイレクトメッセージの招待を送信して、会話を始めることができます。その方法は社内のDMと同じです。招待が承諾されると、ほかのオーガナイゼーションのメンバーとメッセージのやり取りを始められます。
ダイレクトメッセージを始める場合は、自社が Slack の有料プランを利用していることが必要です。DM を受け取る側は、フリープランのユーザーでも、招待を承諾できます。