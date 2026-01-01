Slack でタスクを作成して割り当てる方法は、以下のとおりです。

1.Asana、Trello、Jira などのアプリを統合します。

2.アプリを設定すると、任意のチャンネルまたはダイレクトメッセージ（DM）から、タスクを追加したり、更新したりできるようになります。

3.Slack ワークスペースを離れることなく、タスクの作成、チームメンバーへの割り当て、完了処理を行うことができます。