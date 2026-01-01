カラフルなデスクと背景の上に吊るされたスタイル設定済みのクリップボードとペン。

Slack でタスク管理をスムーズに

タスク管理や優先順位付けを Slack で行えば、メンバー全員で最新情報を共有しながらプロジェクトを前進させることができます。

タスク管理に Slack を活用する方法をチェック :

インテグレーション

タスク管理に最適な Slack アプリ

毎日使っているアプリから、チームが集中して業務に取り組むのに役立つ新しいアプリまで、Slack はあらゆる種類のタスク管理アプリと連携します。こうしたアプリからの重要なリマインダーや最新の通知を Slack で受信するほか、チームとのコラボレーションが進行しているチャンネルから直接新しいタスクを作成することができます。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
feat-製品-ページ
宮本 春香10:15詳細ペインの読み込みが遅いようですが、みなさんはどうですか？
ジェームズ・ハリス10:17同じです。私もさっき気付きました。
宮本 春香10:17時間のある時にちょっと確認してもらえますか？
👍1
AsanaAPP10:19宮本 春香さんがタスクを割り当てました :
ジェームズ・ハリス | 2019年3月17日期限
詳細ペインの読み込みが遅いようですが、みなさんはどうですか？
Asana でタスクを表示する その他…
#feat-製品-ページ へのメッセージ
タスク管理におすすめのインテグレーション :
TaskqueKyberWorkastWunderlistTrelloAirtableSmartsheetMeistertask
タスク管理向けインテグレーションをチェック

整理

チームのコミュニケーションを一元管理

Slack での仕事は、チャンネルと呼ばれるコラボレーションのためのスペースで行われます。タスクに関連する会話やファイルが対象のプロジェクトや取り組みに適したチャンネルで整理された状態に保たれるので、特定のタスクに集中し、必要に応じて時間管理ができるようになります。

A sample conversation discussing updated tasks
feat-決済
安居 賢作9:17今日中に残りのタスクを完成させれば、明日のテストリリースの準備は完了です。
👍2
宮本 春香9:29こちらも同じです。「ありがとうございました」ページのデザインファイルに多少変更がありました。どなたか更新されているか確認してもらえますか？
浅田 晶9:30対応中です！あと数分で完了します。
🙌1
WrikeAPP9:45[完了] 更新へのお礼ページのデザイン
タスクが完了しました
#feat-決済 へのメッセージ
タスクの整理に適した チャンネル
チャンネルとは？

チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。

使用例 :
  • proj-キャンペーン-q4-2019

    進行の速いプロジェクトでも毎日スムーズにタスクの進捗状況を確認。

  • feat-決済

    製品の機能などの長期プロジェクトでは拠点となるチャンネルでメンバー全員が作業することで、規模の大きなチームでも情報共有が進めやすくなります。

可視性

チームのコミュニケーションを一元管理

Slack での仕事は、チャンネルと呼ばれるコラボレーションのためのスペースで行われます。タスクに関連する会話やファイルが対象のプロジェクトや取り組みに適したチャンネルで整理された状態に保たれるので、特定のタスクに集中し、必要に応じて時間管理ができるようになります。

A sample conversation discussing front end engineering tasks
team-フロントエンド
ヘンリー・ウォン10:00今日の作業内容 :
> CSS クリーンアップ
> カートのバグ
待機中の内容 :
> 冬のセールページの更新 (要最終版コピー)
🔴1
安居 賢作10:02今日は一日、#feat-checkout でタスク処理しています。
👍1
浅田 晶10:03こちらも同じです。明日のリリースに向けた微調整のため、#proj-プロモ-コード-19 のタスクは後に回します。
👍1
#team-フロントエンド へのメッセージ
タスクの整理に適した チャンネル
チャンネルとは？

チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。

使用例 :
  • proj-キャンペーン-q4-2019

    進行の速いプロジェクトでも毎日スムーズにタスクの進捗状況を確認。

  • feat-決済

    製品の機能などの長期プロジェクトでは拠点となるチャンネルでメンバー全員が作業することで、規模の大きなチームでも情報共有が進めやすくなります。

優先順位付け

権限の移譲と締め切りのバランスを確保

リアルタイムでのコラボレーションを実現する Slack なら、会話の流れの中でサポートしてくれるメンバーを見つけたり、タスクを委任したりできます。こうした会話がチャンネルで行われるので、注意すべきタスクや作業だけを優先して取り組めるようになります。

A sample conversation discussing how to action on an issue
トリアージ-決済
西野 エミリ16:30次の2つの問題に関してチケットが多数届いているのですが、関連があるかもしれません :
1. 「カートを編集」ボタンが一部のユーザーで動作しない。
2. 決済画面でカートのアイテムが正しく表示されない。
宮本 春香16:31@遠藤 卓さん、了解です。対応ありがとうございます。誰か最初の件の確認と、必要であれば Steve のヘルプお願いできますか？
1
ジェームズ・ハリス16:34対応できます。@遠藤 卓さん、なにか必要なことがあれば連絡してください。
#トリアージ-決済 へのメッセージ
タスクの優先順位付けに適した チャンネル
チャンネルとは？

チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。

使用例 :
  • トリアージ-ios

    Slack のメッセージからタスクを作成して割り当てられる Asana などのインテグレーションはインシデント管理チャンネルに最適です。

  • team-財務-週次

    週次の計画や例会のメッセージを1つのチャンネルに集めることで、チームのタスクに優先順位を付けるためのプラットフォームが実現します。

よくある質問

タスク管理のあらゆるニーズに Slack を活用できます。タスクのリマインダーやプロジェクトの最新情報専用チャンネルから、チームのシームレスなコラボレーションまで、Slack はタスクを期限内にきっちり仕上げるのに役立ちます。さらに、Asana、Wrike、Monday.com など多数のツールと統合すれば、あらゆるタスクをプロダクティビティプラットフォームである Slack の中で管理できます。

Slack でタスクを作成して割り当てる方法は、以下のとおりです。
1.Asana、Trello、Jira などのアプリを統合します。
2.アプリを設定すると、任意のチャンネルまたはダイレクトメッセージ（DM）から、タスクを追加したり、更新したりできるようになります。
3.Slack ワークスペースを離れることなく、タスクの作成、チームメンバーへの割り当て、完了処理を行うことができます。

どのようなタスクリストのニーズにも Slack を使って対応できます。後で参照するためにメッセージをブックマークに登録する方法、メッセージをピン留めする方法、タスク管理アプリと統合する方法などについて、もっと詳しくはこちらをご覧ください。