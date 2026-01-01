Slack でタスク管理をスムーズに
タスク管理や優先順位付けを Slack で行えば、メンバー全員で最新情報を共有しながらプロジェクトを前進させることができます。
インテグレーション
タスク管理に最適な Slack アプリ
毎日使っているアプリから、チームが集中して業務に取り組むのに役立つ新しいアプリまで、Slack はあらゆる種類のタスク管理アプリと連携します。こうしたアプリからの重要なリマインダーや最新の通知を Slack で受信するほか、チームとのコラボレーションが進行しているチャンネルから直接新しいタスクを作成することができます。
整理
チームのコミュニケーションを一元管理
Slack での仕事は、チャンネルと呼ばれるコラボレーションのためのスペースで行われます。タスクに関連する会話やファイルが対象のプロジェクトや取り組みに適したチャンネルで整理された状態に保たれるので、特定のタスクに集中し、必要に応じて時間管理ができるようになります。
チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。
proj-キャンペーン-q4-2019
進行の速いプロジェクトでも毎日スムーズにタスクの進捗状況を確認。
feat-決済
製品の機能などの長期プロジェクトでは拠点となるチャンネルでメンバー全員が作業することで、規模の大きなチームでも情報共有が進めやすくなります。
可視性
チームのコミュニケーションを一元管理
Slack での仕事は、チャンネルと呼ばれるコラボレーションのためのスペースで行われます。タスクに関連する会話やファイルが対象のプロジェクトや取り組みに適したチャンネルで整理された状態に保たれるので、特定のタスクに集中し、必要に応じて時間管理ができるようになります。
優先順位付け
権限の移譲と締め切りのバランスを確保
リアルタイムでのコラボレーションを実現する Slack なら、会話の流れの中でサポートしてくれるメンバーを見つけたり、タスクを委任したりできます。こうした会話がチャンネルで行われるので、注意すべきタスクや作業だけを優先して取り組めるようになります。
よくある質問
タスク管理のあらゆるニーズに Slack を活用できます。タスクのリマインダーやプロジェクトの最新情報専用チャンネルから、チームのシームレスなコラボレーションまで、Slack はタスクを期限内にきっちり仕上げるのに役立ちます。さらに、Asana、Wrike、Monday.com など多数のツールと統合すれば、あらゆるタスクをプロダクティビティプラットフォームである Slack の中で管理できます。
Slack でタスクを作成して割り当てる方法は、以下のとおりです。
1.Asana、Trello、Jira などのアプリを統合します。
2.アプリを設定すると、任意のチャンネルまたはダイレクトメッセージ（DM）から、タスクを追加したり、更新したりできるようになります。
3.Slack ワークスペースを離れることなく、タスクの作成、チームメンバーへの割り当て、完了処理を行うことができます。
どのようなタスクリストのニーズにも Slack を使って対応できます。後で参照するためにメッセージをブックマークに登録する方法、メッセージをピン留めする方法、タスク管理アプリと統合する方法などについて、もっと詳しくはこちらをご覧ください。