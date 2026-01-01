Slack リストで仕事をスムーズに管理
今仕事をしているその場所で、プロジェクト、リクエスト、タスクを管理できる Slack の新機能が登場
大規模組織での Slack の管理 : ビジネスを加速する新しい管理者向けツール
組織全体がつながり、生産性を落とさないための新しい方法
グローバルのデータレジデンシーが拡大 : スイス、UAE、ブラジルが新たに追加
Slack データの保存場所が、さらに多くの地域から選択可能に。コンプライアンス要件に対応しやすくなるよう、Slack はデータレジデンシーを継続的に拡大しています。
Slack で CRM を変革 : 顧客データに会話形式でアクセス
信頼できる社内データを Slack 内で最大限に活用し、Agentforce のサポートで成約やケースの解決を促進して、成長を加速させましょう。
AI 時代に Slack は「エージェンティック OS」として働き方を変革
Slack は、人、データ、アプリ、エージェント、AI、ワークフローが集結する場所。AI 時代のスピードと生産性のために必要なコンテキストが得られる、唯一のプラットフォームです。
会話の力を解き放つ : Slack の新しいプラットフォームがエージェント時代の推進力に
最近のプラットフォームの更新により、コンテキストを理解する AI エージェントの利用が今まで以上に簡単に。チームの仕事がさらに加速します。
Agentforce : Slack データの活用と Slack アクションの実行でさらに進化
新しいスキルの追加で Agentforce がさらに強化されました。
Slack 上のデータを保護するベストプラクティス、高度な脅威検出機能、アラートコントロールをご紹介
Slack は、ユーザーが連携するすべての場面に、エンタープライズ級のセキュリティを組み込んでいます。
Slack Community フォーラムの最新版アプリが登場
コミュニティの力に Slack から直接アクセス
コンサルティングパートナーによる業界別ソリューションの提供を開始
Slack 業界別パートナーソリューションの第 1 弾として、金融サービス、製造、通信、小売、メディア、テクノロジーの各業界の皆さまをサポート