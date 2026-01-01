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【2023 年版】働き方の最新トレンド「AI 時代に生産性を上げる 3 つの秘策」

日本を含む世界 9 カ国 18,000 人のナレッジーワーカーに実施した調査結果から見えた、生産性を向上させる方法。日本語版では 3 名の有識者へのインタビューを行い、「従業員エンゲージメント」「生成 AI」「業務効率化」の 3 つの視点から今できる具体的な対応や方法をご紹介します。