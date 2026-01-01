2024年秋版 Workforce Index 調査レポート

2024年秋版の「Workforce Index」調査レポートでは、経営幹部と従業員のAIに対する投資意欲とその導入における課題を明らかにしています。調査によると、経営幹部の99%が今後1年間にAIへの投資を計画しており、従業員の76%がAIに精通したいと考えています。しかし、不確実性やトレーニング不足がAI導入のペースを鈍化させていることがわかりました。

このレポートでは、世界各地の1万7千人以上のデスクワーカーを対象にした調査結果をもとに、AI導入の現状と課題を詳しく解説します。従業員がAIの使用を上司から隠す理由や、AIツールによって仕事の負担が増える懸念、そしてAIエージェントが若い世代のノウハウを活かして職場にどのような影響を与えるかについても触れています。

さらに、AI導入を成功させるためのリーダーへの指針や、今後のAIの未来予測についても詳述。AIに関するスキルアップの重要性や、企業が従業員に対してどのようにAIの利用を促進すべきかについての具体的なアクションプランも提供しています。

この調査レポートを通じて、AI導入の現状と未来を理解し、企業の競争力を高めるためのインサイトを得ることができます。