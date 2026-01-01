Microsoft ユーザーに Slack が支持される理由

このビデオの対象者 :

自社のビジネスに Microsoft のアプリが不可欠なことが、成長への制約になっていませんか？

先進的な企業はインテリジェントなオペレーティングシステムである Slack を使って、Microsoft 365 をはじめとするサードパーティーツールから、さらなる価値を引き出しています。

Slack は単なるインテグレーションの枠を超えた、オープンでインテリジェントな「仕事の基本システム（Work OS）」です。チームについて学習し、ニーズを先読みし、繰り返しの作業を自動化できるシステムにより、メンバーは重要な仕事に集中できます。

このデモでは、組織が以下を実現するための方法を学べます。