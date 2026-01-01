Microsoft ユーザーに Slack が支持される理由

このビデオの対象者 :
- ビジネスの意思決定者
- テクノロジー担当者
自社のビジネスに Microsoft のアプリが不可欠なことが、成長への制約になっていませんか？
先進的な企業はインテリジェントなオペレーティングシステムである Slack を使って、Microsoft 365 をはじめとするサードパーティーツールから、さらなる価値を引き出しています。
Slack は単なるインテグレーションの枠を超えた、オープンでインテリジェントな「仕事の基本システム（Work OS）」です。チームについて学習し、ニーズを先読みし、繰り返しの作業を自動化できるシステムにより、メンバーは重要な仕事に集中できます。
このデモでは、組織が以下を実現するための方法を学べます。
- 業務効率を飛躍させる : Slack の AI を活用したワークフローが、Microsoft やサードパーティーのアプリを横断して情報をインテリジェントに結びつけ、意思決定を自動化します。
- イノベーションを加速させる : Slack 内のコンテキストを反映した AI が、チームが必要とするタイミングで、適切な人、データ、インサイトを提示します。
- 運用の規模を拡大する : Slack は組織のパターンを学習し、それに適応することで、業務フローを継続的に効率化します。
