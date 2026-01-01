急速に進化するメディア環境を表すマイクとカセット。
進化するメディア業界のトレンドを先取り

ニュースがメールよりも速く伝わる今の時代、Slack を業務のハブとして活用することで、ストーリーをいち早く届け、競争優位性を保つことができます。

業界リーダーの Slack 活用方法をチェック :

世界の一流メディア企業がビジネス変革のために Slack を活用

  • BBC
  • Nikkei
  • Uzabase
  • Twitter
  • RGA
  • Time

プロダクション

よりよいコンテンツをスピーディーに作成

メンバー数が10人のチームでも10,000人のチームでも、Slack の活用でチーム全体のコラボレーションがスピードアップ。

写真の調整と Twitter 投稿作成にワールドカップチャンネルを使用している模擬スクリーンショット。
ワールドカップ-報道
浅田 晶8:46@高橋 さやさん、この試合も大詰めですね。決勝ゴールの写真が入手できたらすぐに送ってください！
高橋 さや8:47
決勝ゴールの写真JPG from Google Drive
このファイルをアップロードしました: 決勝ゴールの写真
👀2🎊3
浅田 晶8:47すごい写真！当社のツイートが最初になるかもしれないので、かなり反響があると思います。本社メンバーと Zoom ミーティングの予定がありますので伝えておきます。
#ワールドカップ-報道 へのメッセージ

  • ワークフロー改善で配信を迅速に

    Slack での効果的なプロジェクト管理と承認プロセスで、全社的にアジャイルな業務遂行を実現。

  • 既存のツールキットを連携

    コンテンツ管理システムなど、頻繁に使用するアプリを連携させれば、定型的なタスクの自動化、作業の割り当てやパフォーマンス改善に向けたデータの活用もスムーズに。

  • 外部の組織とシームレスに協働

    Slack コネクトを使えば、社内外のメンバーが 1 か所に集まってセキュアに情報を共有し、業務を進められます。

「作成から承認・配信まで数時間かかっていたスポーツイベントのハイライトが、今や自社のソーシャルチャネルを通じてほぼリアルタイムで共有できるようになりました。これも Slack のおかげです」

透明性

チームの透明性を向上

Slack なら、情報共有の範囲やレベルも高度にカスタマイズ可能。社内外のメンバーと必要に応じていつでも最新の情報が共有できます。

新しいパイロットチャンネルを使って脚本の新しい編集内容を投稿している模擬スクリーンショット。
新規-パイロット-6月
相楽 健二15:41@高橋 さやさん、最後のシーンをお送りします。コメントでフィードバックをお願いします。
パイロットエピソード脚本 V3Document from Google Drive
このファイルをアップロードしました: パイロットエピソード脚本 V3
👍3
高橋 さや15:45アリシアのキャラが良くなったと思います。コメントを残しましたので参照してください。
🙌1
西野 エミリ15:46@相楽 健二さん、ありがとう！明日のプロダクションチームとのワークショップで議題にします。
#新規-パイロット-6月 へのメッセージ
オープンな共同作業も機密性の高い業務も チャンネルで実現
チャンネルとは？

チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。

:
  • 写真-フリーランサー

    契約フリーランサーにプロジェクトをすばやく割り当て

  • プレミア-公開

    ベンダー、クライアント、関連会社などの外部パートナーと Slack コネクトで直接コラボレーション

  • 新規-パイロット-6月

    今後公開予定の社外厳秘の番組についてもプライベートチャンネルで自由にコラボレーション

変革管理

組織の変革を管理

Slack で透明性の高いコミュニケーションを保つことで、急激に変わり続ける業界の中でも安定した組織であり続けることができます。

ユニバーサル検索の使用例。
休暇規則の更新
キーワードを消す
メッセージ 1,609ファイル 1,115チャンネル 0メンバー 0
送信者場所相手対象期間参加しているチャンネルのみファイルタイプアプリとワークフローを除外する
並べ替え : 関連度順表示 : ページあたり 20 件の結果
社内通知-グローバル— 9 月 19 日
安居 賢作10:01
この度、Acme グループに Jane News を迎えることを大変うれしく思います。今回の統合に伴い休暇規定を一部改正しました。添付の PDF を参照してください。
❤️24 件のリアクション4 件の返信
社内通知— 1 月 26 日
ヘンリー・ウォン15:21
👋今日の全社ミーティングで紹介した改正後の Jane News の有給休暇規則を共有します。
Slack ワークスペースでの検索の使用例
  • 重要な社内通知を確実にメンバー全員に配信

    チャンネルでコミュニケーションを進めることで、組織内に信頼が生まれ、共通認識の醸成につながります。

  • 入社 1 日目からスムーズにプロジェクトの経緯を把握

    パワフルな Slack の検索機能を使えば、あらゆる履歴へのアクセスが簡単。Slack を使えば使うほど、探している情報が見つかりやすくなります。

ワークフロー

頻繁に使うプロセスを自動化

サードパーティ製インテグレーションは数千点。Pagerduty でサイトのパフォーマンスを確認、Google ドライブでドキュメントを手軽に共有、ツイートの送信など、さまざまに活用できます。

Stroer-Slack-Customer-hero

Expanding a media company’s brand awareness with Slack

Slack-Customer-RGA-hero

グローバルなクリエイティブエージェンシーがサービスの向上と意思決定の迅速化を図る

Slack-Customer-Story-BBC

Slack でコラボレーションを改善

