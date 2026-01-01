進化するメディア業界のトレンドを先取り
ニュースがメールよりも速く伝わる今の時代、Slack を業務のハブとして活用することで、ストーリーをいち早く届け、競争優位性を保つことができます。
世界の一流メディア企業がビジネス変革のために Slack を活用
プロダクション
よりよいコンテンツをスピーディーに作成
メンバー数が10人のチームでも10,000人のチームでも、Slack の活用でチーム全体のコラボレーションがスピードアップ。
ワークフロー改善で配信を迅速に
Slack での効果的なプロジェクト管理と承認プロセスで、全社的にアジャイルな業務遂行を実現。
既存のツールキットを連携
コンテンツ管理システムなど、頻繁に使用するアプリを連携させれば、定型的なタスクの自動化、作業の割り当てやパフォーマンス改善に向けたデータの活用もスムーズに。
外部の組織とシームレスに協働
Slack コネクトを使えば、社内外のメンバーが 1 か所に集まってセキュアに情報を共有し、業務を進められます。
「作成から承認・配信まで数時間かかっていたスポーツイベントのハイライトが、今や自社のソーシャルチャネルを通じてほぼリアルタイムで共有できるようになりました。これも Slack のおかげです」
透明性
チームの透明性を向上
Slack なら、情報共有の範囲やレベルも高度にカスタマイズ可能。社内外のメンバーと必要に応じていつでも最新の情報が共有できます。
チャンネルは、チームのコミュニケーションの場です。メッセージのやり取りやファイルを共有するのに使います。プロジェクト、トピック、部署など、社内で使いやすいように用途別に作成することができます。
写真-フリーランサー
契約フリーランサーにプロジェクトをすばやく割り当て
プレミア-公開
ベンダー、クライアント、関連会社などの外部パートナーと Slack コネクトで直接コラボレーション
新規-パイロット-6月
今後公開予定の社外厳秘の番組についてもプライベートチャンネルで自由にコラボレーション
変革管理
組織の変革を管理
Slack で透明性の高いコミュニケーションを保つことで、急激に変わり続ける業界の中でも安定した組織であり続けることができます。
重要な社内通知を確実にメンバー全員に配信
チャンネルでコミュニケーションを進めることで、組織内に信頼が生まれ、共通認識の醸成につながります。
入社 1 日目からスムーズにプロジェクトの経緯を把握
パワフルな Slack の検索機能を使えば、あらゆる履歴へのアクセスが簡単。Slack を使えば使うほど、探している情報が見つかりやすくなります。
ワークフロー
頻繁に使うプロセスを自動化
サードパーティ製インテグレーションは数千点。Pagerduty でサイトのパフォーマンスを確認、Google ドライブでドキュメントを手軽に共有、ツイートの送信など、さまざまに活用できます。アプリとのインテグレーションをすべてチェック
Slack を愛用する企業の皆さま
世界中の何百万人もの人々が、ビジネスコラボレーションハブとして Slack を活用しています
Expanding a media company’s brand awareness with Slack
グローバルなクリエイティブエージェンシーがサービスの向上と意思決定の迅速化を図る
Slack でコラボレーションを改善