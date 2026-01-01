Lleva la delantera en la evolución de los medios de comunicación
En un mundo donde las noticias viajan más rápido que el correo electrónico, trabajar en Slack te mantiene a la vanguardia de las noticias y de la competencia.
Únete a estas importantes compañías de medios de comunicación que usan Slack para transformar sus empresas
Producción
Contenido mejor y más rápido
Tanto si tu equipo tiene 10 o 10 000 miembros, Slack mantiene la agilidad de tu organización.
Los flujos de trabajo agilizan las entregas
Slack potencia tu agilidad colaborativa con procesos eficientes de administración y aprobación de proyectos.
Reúne tu kit de herramientas
Las integraciones con tus sistemas de administración de contenido y otras aplicaciones de uso frecuente permiten automatizar las tareas rutinarias, asignar rápidamente el trabajo y aprovechar los datos para mejorar el rendimiento.
Trabajar sin problemas con organizaciones externas
Con Slack Connect, puedes conectar de manera segura a las personas adecuadas, ya sean internas o externas, en un mismo lugar.
"Antes, el proceso de selección y aprobación de los momentos más destacados de un evento deportivo tomaba horas, pero ahora pueden compartirse prácticamente en tiempo real en nuestras redes sociales gracias a Slack".
Transparencia
Transparencia a tu medida
La transparencia altamente personalizable de Slack significa que las personas adecuadas (internas o externas) siempre se mantienen informadas.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
fotografía-profesionales-indep
Asigna rápidamente proyectos a tu grupo de trabajo independiente
estreno-lanzamiento
Colabora directamente con proveedores, clientes, afiliados y otros socios externos en Slack Connect
nuevo-piloto-junio
Un canal privado donde puedes colaborar libremente para lanzar tu próximo programa ultrasecreto
Administración de cambios
Administra la transformación organizativa
La comunicación clara en Slack mantiene la estabilidad en toda tu organización en medio de un sector que presenta cambios constantes y rápidos.
Todo el mundo ve los anuncios importantes
La comunicación a través de canales contribuye a generar confianza y coordinación en la organización.
Supervisa el historial desde el primer día
Las potentes funciones de búsqueda de Slack mantienen todo el historial fácilmente accesible. Eso significa que cuanto más uses Slack, más información estará a tu alcance.
Flujos de trabajo
Automatiza los procesos comunes
Con miles de integraciones de terceros, puedes supervisar el rendimiento del sitio en PagerDuty, compartir documentos al instante en Google Drive, enviar tuits y mucho más directamente desde Slack.Ver todas las integraciones de aplicaciones
Estás en buena compañía
Para millones de personas de todo el mundo, Slack es donde el trabajo fluye.
Ampliación del conocimiento de la marca de una empresa de comunicación con Slack
Mejor servicio y decisiones más rápidas en una agencia internacional
Mejor colaboración gracias a Slack