Un micrófono y un casete muestran la rápida evolución del panorama de los medios de comunicación.
Medios de comunicación

Lleva la delantera en la evolución de los medios de comunicación

En un mundo donde las noticias viajan más rápido que el correo electrónico, trabajar en Slack te mantiene a la vanguardia de las noticias y de la competencia.

Descubre cómo usan Slack las empresas líderes del sector para:

Únete a estas importantes compañías de medios de comunicación que usan Slack para transformar sus empresas

  • Univision
  • Conde Nast
  • RGA
  • Time
  • BBC

Producción

Contenido mejor y más rápido

Tanto si tu equipo tiene 10 o 10 000 miembros, Slack mantiene la agilidad de tu organización.

En una captura de pantalla simulada, se usa un canal de copa mundial para coordinar fotografías y elaborar una publicación en Twitter.
cobertura-copa-mundial
Ximena Dávila8:46Hola, @Carmen Vega. Este partido se va a definir a último momento. ¡Envíame la foto del gol ganador apenas la consigas!
Carmen Vega8:47
Foto del gol ganadorJPG from Google Drive
cargó este archivo: Foto del gol ganador
👀2🎊3
Ximena Dávila8:47¡Increíble! Podríamos ser los primeros en tuitear; será increíble para la participación. Estoy a punto de reunirme por Zoom con la gente de la sede central, así que les comentaré los detalles.
Enviar un mensaje a #cobertura-copa-mundial

  • Los flujos de trabajo agilizan las entregas

    Slack potencia tu agilidad colaborativa con procesos eficientes de administración y aprobación de proyectos.

  • Reúne tu kit de herramientas

    Las integraciones con tus sistemas de administración de contenido y otras aplicaciones de uso frecuente permiten automatizar las tareas rutinarias, asignar rápidamente el trabajo y aprovechar los datos para mejorar el rendimiento.

  • Trabajar sin problemas con organizaciones externas

    Con Slack Connect, puedes conectar de manera segura a las personas adecuadas, ya sean internas o externas, en un mismo lugar.

"Antes, el proceso de selección y aprobación de los momentos más destacados de un evento deportivo tomaba horas, pero ahora pueden compartirse prácticamente en tiempo real en nuestras redes sociales gracias a Slack".

Transparencia

Transparencia a tu medida

La transparencia altamente personalizable de Slack significa que las personas adecuadas (internas o externas) siempre se mantienen informadas.

En una captura de pantalla simulada, se usa un canal de nuevo piloto para publicar las nuevas ediciones del guion.
nuevo-piloto-junio
Matías Avilés15:41@Carmen Vega, esta es mi idea para la escena final. Dime tu opinión en los comentarios.
Guion del episodio piloto, V3Document from Google Drive
cargó este archivo: Guion del episodio piloto, V3
👍3
Carmen Vega15:45Me encanta lo que hiciste con el personaje de Alicia. Te dejo mi opinión en los comentarios.
🙌1
Catalina Álvarez15:46¡Muchas gracias, @Matías Avilés! Esto vendrá muy bien para repasarlo durante la sesión de debate de mañana con la gente de producción.
Enviar un mensaje a #nuevo-piloto-junio
Colabora de forma abierta o trabaja con confidencialidad en canales
¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

:
  • fotografía-profesionales-indep

    Asigna rápidamente proyectos a tu grupo de trabajo independiente

  • estreno-lanzamiento

    Colabora directamente con proveedores, clientes, afiliados y otros socios externos en Slack Connect

  • nuevo-piloto-junio

    Un canal privado donde puedes colaborar libremente para lanzar tu próximo programa ultrasecreto

Administración de cambios

Administra la transformación organizativa

La comunicación clara en Slack mantiene la estabilidad en toda tu organización en medio de un sector que presenta cambios constantes y rápidos.

Ejemplo de uso de búsqueda universal.
actualización política vacaciones
Borrar
Mensajes 1,609Archivos 1,115Canales 0Personas 0
DeEnConFechaSolo mis canalesTipo de archivoCómo excluir aplicaciones y flujos de trabajo
Orden: más pertinentesMostrar: 20 resultados por página
avisos-globales— 19 de sep.
Marcos López10:01
¡Hola a todos! Estoy encantado de que Mundo Noticias se una a la familia de Ficciones S. A. Esto implica algunos cambios, así que échenle un vistazo al PDF actualizado de nuestra política de vacaciones.
❤️24 reacciones4 respuestas
avisos— 26 de jun.
Mauricio Rodríguez15:21
👋 Este es un resumen de la política de vacaciones de Mundo Noticias que mencionamos hoy en la reunión general.
Ejemplo de cómo funciona la búsqueda en un espacio de trabajo de Slack
  • Todo el mundo ve los anuncios importantes

    La comunicación a través de canales contribuye a generar confianza y coordinación en la organización.

  • Supervisa el historial desde el primer día

    Las potentes funciones de búsqueda de Slack mantienen todo el historial fácilmente accesible. Eso significa que cuanto más uses Slack, más información estará a tu alcance.

Flujos de trabajo

Automatiza los procesos comunes

Con miles de integraciones de terceros, puedes supervisar el rendimiento del sitio en PagerDuty, compartir documentos al instante en Google Drive, enviar tuits y mucho más directamente desde Slack.

Ver todas las integraciones de aplicaciones
Logo of Google Drive
Google Drive
File management
Logo of Twitter
Twitter
Social Media
Logo of Outlook Calendar
Outlook Calendar
Communication
Logo of PagerDuty
PagerDuty
Support
Logo of Jira Cloud
Jira Cloud
Communication
Logo of Zoom
Zoom
Communication

Estás en buena compañía

Para millones de personas de todo el mundo, Slack es donde el trabajo fluye.

Stroer-Slack-Customer-hero

Ampliación del conocimiento de la marca de una empresa de comunicación con Slack

Slack-Customer-RGA-hero

Mejor servicio y decisiones más rápidas en una agencia internacional

Slack-Customer-Story-BBC

Mejor colaboración gracias a Slack

Stroer-Slack-Customer-hero

Ampliación del conocimiento de la marca de una empresa de comunicación con Slack

Slack-Customer-RGA-hero

Mejor servicio y decisiones más rápidas en una agencia internacional

Slack-Customer-Story-BBC

Mejor colaboración gracias a Slack