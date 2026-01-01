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Aumenta la velocidad y la eficacia de todos tus equipos con las plantillas
Acelera el proceso de tu trabajo con soluciones listas para usar para cada función y equipo compuestas por canales, canvas, listas y flujos de trabajo preconfigurados. Elige una colección de plantillas estandarizadas según el caso de uso o crea una propia que se adapte a los procesos de tu empresa.Más información acerca de las plantillas de Slack
Para todo tipo de equipos
Independientemente de la rama del organigrama que consideres principal, puedes mantener la comunicación de tu equipo organizada y eficiente en Slack.
En todo tipo de empresas
Slack sirve para una amplia gama de empresas, incluso aquellas con flujos de trabajo especializados o requisitos de cumplimiento estrictos.
Logramos cosas asombrosas
Puesto que es muy diverso, Slack puede adaptarse para satisfacer las necesidades de casi cualquier cosa que necesites hacer en el trabajo.
Descubre cómo las empresas reales obtienen resultados reales con Slack.
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La división editorial de Nine publica noticias de última hora en menos tiempo gracias a Slack
Snowflake impulsa las ventas y fortalece las relaciones entre compañeros con Slack Connect
Preguntas frecuentes
Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de comunicación para toda tu empresa. Reemplaza el correo electrónico con algo más rápido, más seguro y mejor organizado. En lugar de en cadenas de correo electrónico independientes, toda la comunicación se organiza en canales que son fáciles de crear y buscar, y a los que resulta sencillo unirse. Cuando hay un canal para cada cosa que pasa en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para avanzar en su trabajo.Para obtener más información acerca del tema, te recomendamos que consultes nuestra biblioteca de recursos.
La clave del éxito de Slack son los canales. Al crear un canal para cada proyecto, equipo, oficina y departamento (todo lo que haces en el trabajo), creas un espacio para que se lleve a cabo cada conversación. Además, como es fácil crear los canales y unirse a ellos, Slack puede adaptarse para satisfacer las necesidades a medida que cambian. Si un nuevo participante se une a un proyecto, simplemente puedes agregarlo al canal y podrá desplazarse hacia arriba para leer las conversaciones anteriores. Cuando llegue el momento de comenzar algo nuevo, crea un canal e invita a las personas adecuadas.Para obtener más información, lee acerca de cómo colaborar de manera eficaz en los canales.
Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tus conversaciones, información y archivos permanezcan seguros. Slack ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa y se adhiere a múltiples certificaciones de cumplimiento, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con el RGPD y se puede configurar para que cumpla con HIPAA y FINRA. Está autorizado por FedRAMP (nivel moderado).Además, Slack ofrece funciones de seguridad, como la Administración de claves Enterprise, que permiten a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Puedes obtener más información acerca del programa de seguridad integral de Slack aquí.
¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no es susceptible al correo no deseado ni a la suplantación de identidad, los cuales generan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu identificador de Slack no se puede vender a los anunciantes ni se puede agregar a una lista de correo. Solo recibirás mensajes de Slack de otras personas que trabajen dentro de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Puedes recibir notificaciones de aplicaciones integradas con tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.Slack ofrece protección y privacidad de datos de nivel empresarial. Los controles granulares permiten a los administradores personalizar la seguridad de cada usuario, de modo que nadie vea cosas que no debería ver. Obtén más información acerca de cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de la empresa.
Slack Connect es una forma más segura y productiva de comunicación entre organizaciones. Te permite trasladar a Slack todas las conversaciones con tus socios externos, clientes, proveedores y otros para reemplazar el correo electrónico y fomentar la colaboración. Las funciones de seguridad y los estándares de cumplimiento de nivel empresarial de Slack, como la administración de claves Enterprise, se extienden a Slack Connect. Puedes obtener más información acerca de Slack Connect aquí.