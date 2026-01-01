Busca lo que quieras. Encuentra lo que necesites.
Dale la bienvenida a la búsqueda empresarial, la herramienta con la que podrás buscar en todas tus conversaciones, datos y aplicaciones de terceros, desde una única barra de búsqueda con tecnología de IA.
Busca en Slack y en cada aplicación conectada.
La búsqueda empresarial también incluye las aplicaciones de terceros que usa tu empresa. No es necesario cambiar de contexto.
Una búsqueda para gobernarlas a todas.
Con la búsqueda empresarial, Slack es la puerta de entrada al conocimiento colectivo de tu empresa. Busca en todas tus conversaciones, herramientas empresariales y datos, todo desde una única barra de búsqueda en Slack.
Busca tal y como hablas.
Olvídate de recopilar datos desde múltiples fuentes distintas. Tan solo haz una pregunta y la búsqueda empresarial accederá a todas las aplicaciones de tu empresa para brindarte la respuesta que necesitas sin moverte de Slack.
Haz que las fuentes de datos más valiosas sean más accesibles.
Amplía el conocimiento colectivo mediante una API a fin de incorporar tus fuentes más valiosas a la búsqueda empresarial. Conecta de forma segura tus sistemas locales, software de alojamiento propio y bases de conocimiento de la organización sin perder la seguridad de grado empresarial.
Resultados basados en permisos y personalizados para ti.
Las búsquedas de Slack usan protecciones estrictas, y los datos de los clientes nunca abandonan los límites de confianza de Slack. La IA sirve para entender mejor tus tareas, objetivos y proyectos, y te brinda resultados personalizados sin poner en riesgo tu seguridad.
«Necesitamos un panel único para todas nuestras fuentes de datos de los diferentes sistemas que utilizamos. La búsqueda empresarial en Slack ofrece exactamente eso. Con la ayuda de la IA, podemos obtener toda la información adecuada y mostrarla directamente a nuestros usuarios».
«La búsqueda empresarial se ha convertido en el lugar de referencia del que obtengo información acerca de nuestro negocio. Formulo preguntas conversacionales y Slack crea un contexto útil además de ofrecer respuestas creíbles a las cuestiones que planteo».
Conoce Slackbot: tu nuevo Agente de IA personal para el trabajo.
¡Slackbot llegó para convertirse en tu nuevo agente de búsqueda personal! Lejos de limitarse a buscar conversaciones, Slackbot puede analizar información para brindar datos contextuales a partir de todos los archivos, proyectos y conversaciones que tiene permiso para usar. Slackbot encuentra exactamente lo que necesitas: solo tienes que pedírselo.Más información acerca de Slackbot
Preguntas frecuentes
Con la búsqueda empresarial, podrás encontrar la información que necesitas sin tener que abrir diferentes aplicaciones y buscar en ellas, ni preguntar a tus compañeros. Obtén más información acerca de la filosofía de Slack para la búsqueda empresarial.
La búsqueda federada es sinónimo de búsqueda empresarial. La búsqueda federada se refiere específicamente al enfoque en tiempo real que se usa para la búsqueda empresarial en Slack. La palabra «federada» significa «que se une en una alianza», lo que describe el modo en que funcionan las herramientas de búsqueda empresarial.
La búsqueda empresarial puede ayudar a cualquier línea de negocios, sector o función a encontrar información. Por ejemplo, un equipo de ventas que usa Slack puede ampliar las consultas de búsqueda sobre un cliente para pasar de abarcar solo las conversaciones en Slack a incluir los datos del cliente de Salesforce y de repositorios de contenido como Google Drive, todo desde una única barra de búsqueda.
La generación aumentada por recuperación (RAG) se entrena con base en los propios datos de tu empresa y aporta resultados altamente relevantes y personalizados en cada búsqueda. Tan solo haz una pregunta en lenguaje natural en la barra de búsqueda de Slack y recibirás un resumen conversacional basado en los resultados más relevantes y elaborado de conformidad con tus permisos de acceso a esos datos.
Puedes conectar sistemas locales, software de alojamiento propio y bases de conocimiento de la organización mediante el conector de API personalizado. Entre los ejemplos, están las wikis internas, las bases de conocimientos y el software local.
Sí. La búsqueda empresarial en Slack usa el método federado para recuperar información en tiempo real. Cuando formules una pregunta, los resultados se proporcionarán en función de tu nivel de acceso y tus permisos en relación con los datos de los que dispongas en ese momento en particular, por lo que, si tu acceso a los datos cambia, la información sigue estando protegida.
Los clientes que tienen el plan Enterprise+ pueden usar la búsqueda empresarial con la activación de conectores en los niveles de administradores y usuarios. Contacta a nuestro equipo de Ventas para comenzar.