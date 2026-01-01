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Las empresas extraordinarias usan Slack

  • LATAM Airlines
  • Bancolombia
  • Banco Santander Rio
  • Mercado Libre
  • Rappi
  • Tarjeta Naranja
  • Falabella Tecnologia Corporativa Limitada
“Slack es el negocio bien hecho. Cuando la colaboración se lleva a cabo en un solo lugar, el liderazgo no necesita copiarse en un correo electrónico. Puedes entrar en un canal de Slack, seguir el proyecto y participar cuando sea necesario".Benjamin SternsmithVicepresidente regional de Ventas, Lyft Business